100.000 Euro für Tafelläden von Stiftung Würth

Nachdem Tafelläden in der Region Heilbronn-Franken deutlich steigende Kundenzahlen verzeichnen, spendet die Künzelsauer Stiftung Würth 100.000 Euro für Tafelläden in Hohenlohe. Gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise, dazu geflüchtete Menschen aus der Ukraine - immer mehr Menschen gehen zu einer Tafel. Die Diakonische Bezirksstelle Brackenheim (Kreis Heilbronn) registriert aktuell gut ein Viertel mehr Anfragen. Die Situation sei sehr angespannt, sagte Geschäftsführer Michael Marek dem SWR. Er rechnet mit einer weiteren Zuspitzung. Auch die Tafeln in Heilbronn und im Main-Tauber-Kreis haben zuletzt immer wieder mehr Kundinnen und Kunden versorgt. In Wertheim konnten zwischenzeitlich sogar keine neuen Kunden mehr aufgenommen werden.