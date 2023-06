Hochkarätiges Würth Open Air 2023 in den Startlöchern

In diesem Jahr findet das Würth Open Air wieder an zwei Tagen statt, präsentiert von SWR3. Nicht nur die Fantastischen Vier machen die beiden Tage zu musikalischen Hochkarätern.

Am Freitag um 17 Uhr werden wieder die ersten das Carmen Würth Forum in Künzelsau (Hohenlohekreis) stürmen, um sich die besten Plätze vor der Bühne zu sichern. Seit 1997 findet dort jährlich das Würth Open Air statt – auch in diesem Jahr wieder präsentiert von SWR3.

Zwei Tage erstklassige Live-Musik

Während im letzten Jahr der zweite Tag als "Dankeschön" für die Corona-Zeit exklusiv für die Mitarbeitenden der Würth GmbH reserviert war, kehrt das Open Air in diesem Jahr in bekannter Form, über zwei Tage für alle, zurück. Musikalisch stehen an beiden Tagen echte Größen auf der Bühne. Am Freitag startet der Abend mit DJ Thomilla, bevor um 19:15 Uhr der Singer-Songwriter Clueso die Bühne übernimmt. Highlight des ersten Tages sind dann die Fantastischen Vier ab 21:15 Uhr.

Den Samstagabend eröffnet die 25-jährige Musikerin Ayliva. Ihr folgt der Frontmann von "Frankie Goes to Hollywood", Holly Johnson. Den Abschluss des Samstags und damit auch des Würth Open Airs bildet das Musiker-Duo SDP.

Rund 20.000 Besucher bei bestem Festival-Wetter erwartet

Erwartet werden in diesem Jahr wieder rund 10.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Auch die Wettervorhersage verspricht ein gutes Musik-Wochenende – etwas bewölkt, trocken und nicht zu heiß.

Das gesamte Würth Open Air wird von SWR3 präsentiert, die Bühnenmoderation übernimmt Benedikt Wiehle, der das Publikum schon im letzten Jahr durch den Abend führte.