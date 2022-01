Umsatzrekord bei Würth

Die Würth-Gruppe will auch 2022 weiter wachsen. Das kündigte der Sprecher der Konzernführung am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz an. Im Geschäftsjahr 2021 gab es Rekorde.

Nach vorläufigem Konzernabschluss erwirtschaftete die Würth-Gruppe mit Sitz in Künzelsau im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 17,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 6,9 Milliarden Euro wurden allein in Deutschland umgesetzt, 14,1 Prozent mehr als in 2020.

Auch das Betriebsergebnis der Würth-Gruppe liegt mit 1,2 Milliarden Euro deutlich über dem Vorjahr (2020: 775 Millionen Euro). Ein Teil der Steigerung geht auf das Umsatzplus zurück, zudem konnten durch die Pandemie Ausgaben für Reisen, Messen und Konferenzen eingespart werden.

Lieferketten nach wie vor eine Herausforderung

Durch die Corona-Pandemie war die Aufrechterhaltung der Lieferketten 2021 eine Herausforderung. Allerdings kann Würth kann sich durch eigene Produktionsbetriebe eine gewisse Unabhängigkeit von Lieferketten sichern, 80 Prozent der Waren haben ihren Ursprung in Europa, so Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung. Die Situation auf dem Beschaffungsmarkt werde aber auch 2022 angespannt bleiben.

"Trotz dieser Unwägbarkeiten gehen wir davon aus, dass wir im kommenden Geschäftsjahr einen neuen Rekordumsatz erreichen und ein angemessenes Ergebniswachstum erzielen werden."

Das Innovationszentrum wird im dritten Quartal 2022 eingeweiht. Peter Petter

Zahl der Niederlassungen in zehn Jahren mehr als verdoppelt

Die Zahl der Niederlassungen weltweit hat sich nach Konzernangaben in den vergangenen zehn Jahren auf 2.497 mehr als verdoppelt. Zusätzlich zu den Filialen baute das Unternehmen auch seine Online-Vertriebskanäle weiter aus. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der E-Business-Bereich einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro, was mit einem Anteil von 19,9 Prozent am Konzernumsatz einem neuen Rekord entspricht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich im Geschäftsjahr 2021 um 4.044 auf 83.183 erhöht. In Deutschland beläuft sich die Anzahl der Beschäftigten auf 25.438. Im Außendienst sind weltweit über 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, heißt es.

Investition in den Standort Künzelsau und die Region Hohenlohe

Im dritten Quartal 2022 wird das neue Innovationszentrum in Künzelsau-Gaisbach eröffnet mit dem Ziel, Innovationszyklen zu verkürzen, Neu- und Weiterentwicklungen schneller auf den Markt zu bringen und den Kunden noch mehr Lösungen mit Mehrwert zu bieten. Parallel dazu entsteht ein neues Parkhaus mit 752 Stellplätzen, davon 48 E-Ladeplätze.

Zusätzlich investiert das Unternehmen in ein neues Verwaltungsgebäude mit rund 375 Arbeitsplätzen. Der Baubeginn ist für 2024 geplant. Im Fokus steht eine nachhaltige und kreislaufwirtschaftliche Bauweise: Das 49 Meter hohe Hochhaus soll in einer Holzhybrid-Konstruktion errichtet werden.