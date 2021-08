Im Gewerbepark Hohenlohe in Kupferzell hat die Würth-Gruppe am Donnerstag ihr neues zentrales Logistikzentrum vorgestellt. In Betrieb ist es bereits seit Mai.

Zwei Jahre wurde an dem 50.000 Quadratmeter großen Umschlagslager in Kupferzell (Hohenlohekreis) gebaut. Mit 73 Millionen Euro ist es die größte Logistikinvestition der Firmengeschichte. Moderne Logistikstrategie auf einer Größe von acht Fußballfeldern Die Dimensionen zeigen sich vor allem im Inneren des Komplexes: Zwölf Meter hohe Regale auf vier Kilometern Länge, verteilt auf einer Fläche so groß wie acht Fußballfelder. Es geht um eine moderne Logistikstrategie. Für die neue Hauptumschlagsbasis werden mehrere Versandstellen und Außenlager zusammengefasst. Dadurch kann die Zahl der Lkw-Fahrten um rund 20 Prozent verringert werden und Lieferzeiten verkürzen sich. Dazu kommt die fortschreitende Automatisierung. "Alles, was irgendwie groß ist, sperrig ist, schwer ist, wird hier gelagert und kommissioniert. Wir werden durch die Zusammenführung dieser Artikel aus verschiedenen Lagern Transportvolumen einsparen, damit weniger Pakete auf die Straße schicken und weniger Füllmaterial brauchen." Rund 300 Menschen sollen im Würth-Logistikzentrum einmal arbeiten Das neue Logistikzentrum an der A6 soll das Drehkreuz für Europa sein. Rund 20 Prozent aller Aufträge aus dem neuen Lager gehen direkt ins europäische Ausland: von Gewindestangen über Besenstiele bis hin zu Montageschienen und Schubkarren. Derzeit arbeiten knapp 160 Mitarbeiter im neuen Außenlager. Im Endausbau im Jahr 2024 sollen dann im Zweischichtbetrieb rund 300 Menschen dort beschäftigt sein.