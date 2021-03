Die Würth Industrie Service GmbH & Co.KG mit Sitz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat im Corona-Jahr 2020 einen Umsatz von 536 Millionen Euro erzielt, rund 46 Millionen Euro weniger als 2019. So heißt es in einer Mitteilung. Trotz der weltweit schwierigen Lage konnte die Mitarbeiterzahl von 1.700 gehalten werden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage im ersten Quartal blickt die Tochter im Würth-Konzern, die auf automatisierte Beschaffungs- und Logistiksysteme spezialisiert ist, optimistisch in das neue Geschäftsjahr.