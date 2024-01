Würth Industrie Service zum Top-Ausbildungsbetrieb gekürt

Die Würth Industrie Service mit Sitz in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zählt erneut zu den Top-Ausbildungsbetrieben 2022, teilt das Unternehmen am Montag mit. Bereits das zweite Jahr in Folge ist Würth Industrie Service in der Kategorie Großhändler für Baustoffe und Bauzubehör als bester Ausbildungsbetrieb Deutschlands ausgezeichnet worden. Das Unternehmen zählt zu den größten Arbeitgebern im Main-Tauber-Kreis. Es vergibt jährlich circa 75 Ausbildungsplätze in 22 unterschiedlichen Berufsbildern. Die Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022" wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durchgeführt.