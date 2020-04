Der Hohenloher Unternehmer Reinhold Würth feiert am Montag seinen 85. Geburtstag. Wegen der Corona-Pandemie musste die geplante Veranstaltung am Firmensitz in Künzelsau mit prominenten Gästen verschoben werden.

Am Firmenstammsitz in Künzelsau-Gaisbach (Hohenlohekreis) sollte die Geburtstagsfeier stattfinden, zu der prominente Gäste aus Gesellschaft und Politik geladen waren. Sie wurde verschoben, ebenso wie die große Festwoche im Juni zum 75-jährigen Bestehen des Unternehmens. Feiert im kleinsten Kreis Stattdessen wird der Kunstliebhaber sein Jubiläum im kleinsten Kreis, mit seiner Frau Carmen, verbringen. "Es kann schon sein, dass ich (heute) ein Dessert mehr esse, ein bisschen spazieren gehe, ein Mittagsschläfchen mache - und damit hat sich’s." Reinhold Würth, Unternehmer aus Künzelsau Erstmals gibt es Betriebsratswahlen bei Würth (Symbolbild) Pressestelle Würth Als "Schraubenkönig" kennt man den Milliardär. Den Titel mag er allerdings nicht – dabei ist er mit seinem Imperium aus Schrauben und Dübeln auf allen fünf Kontinenten vertreten. Vom Zwei-Mann-Betrieb zum Weltmarktführer Am 20. April 1935 wurde Reinhold Würth in Öhringen geboren - ein waschechter Hohenloher. Mit 14 machte er eine Lehre im kleinen Handelsbetrieb seines Vaters, mit 19 übernahm er nach dessen Tod die Firma - und baute sie zum Weltmarktführer im Vertrieb von Befestigungs- und Montagetechnik aus, mit weltweit 78.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 14 Milliarden Euro. SWR Inzwischen hat sich Reinhold Würth längst aus dem operativen Bereich des Konzerns zurückgezogen. Doch er ist weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Würth, geht immer noch ins Büro, spricht Briefe ins Diktafon und beschäftigt drei Sekretärinnen. Leidenschaft für Kunst, Literatur und der Musik Reinhold Würth ist ein passionierter Kunstsammler und ein engagierter Kulturförderer. Inzwischen - nach rund 60 Jahren - umspannt seine Sammlung über 18.000 Kunstwerke aus mehr als 500 Jahren Kunstgeschichte – und wächst weiter. 2017 gab er, im Zuge der Einweihung des Carmen Würth Forum, den Anstoß, die Würth Philharmoniker als neues Orchester in der Region zu gründen. Foto: Würth/Andi Schmid - Im Sommer eröffnet das Museum Würth 2 in der Erweiterung des Carmen Würth Forum als fünftes Kunstmuseum in Deutschland und als 15. Kunstort in Europa. Dankbar und gesund Ereignisreiche, aufregende und vor allem produktive 85 Jahre hat Reinhold Würth nun erlebt und meint: "Mir tut nichts weh, ich fühle mich wohl - ich bin dem lieben Gott dankbar, dass ich jeden Tag gesund aufstehen kann." Reinhold Würth, Unternehmer aus Künzelsau