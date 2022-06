Würth erweitert Vertriebszentrum

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erweitert ihr Vertriebszentrum West am Hauptsitz in Künzelsau-Gaisbach (Hohenlohekreis). Am Mittwoch war Spatenstich für diese bisher größte Logistikinvestition der Würth-Gruppe. Mit dem Neubau will Würth die logistischen Voraussetzungen für das weitere Wachstum des Unternehmens schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Erweiterung des Vertriebszentrums West soll die Leistungsfähigkeit verdoppelt werden. Der Erweiterungsbau hat eine Grundfläche von rund 6.200 m², auf der 25.000 unterschiedliche Artikel gelagert werden. Mit dem Erweiterungsbau entstehen 200 neue Arbeitsplätze für die Region.