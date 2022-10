Künzelsauer Fechterin holt wieder Gold

Die Säbelfechterinnen des Fechtclubs Künzelsau (Hohenlohekreis) kamen beim internationalen Würth Cup unter die Top Drei. So starteten sie in die vorolympische Saison.

Der Fechtclub Künzelsau hat beim Internationalen Würth Cup am Wochenende die Gold- und Bronzemedaille geholt. Die 22-jährige Julika Funke hat bei den Aktiven gewonnen und somit den Titel verteidigt. Clubkameradin Lisa Gette kam auf Platz drei. Beide haben im Juli mit der deutschen Säbelnationalmannschaft bei der WM in Kairo den fünften Platz belegt und sind mit dem internationalen Turnier in Künzelsau in die vorolympische Saison eingestiegen.