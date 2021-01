per Mail teilen

Die Würth-Gruppe mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) ist nach eigener Einschätzung gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Steigend sei vor allem der Anteil des Internethandels mit einem Volumen von 20 Prozent am Gesamtumsatz.

Alles aus den Bereichen Handwerk und Bau hat den Angaben des Konzerns zufolge im sogenannten Coronajahr 2020 gut funktioniert. Auch der Elektrogroßhandel - vor allem in Deutschland - habe Zuwächse von bis zu 12 Prozent verzeichnet.

Der Internethandel boomt - auch bei Würth. Adolf Würth GmbH & Co. KG

Leichte Trendwende im Automobil- und Maschinenbausektor

Im Automobil- und Maschinenbausektor gingen die Verkäufe zurück, heißt es, was allerdings nicht überraschend sei. Allerdings zeigte sich im November und Dezember schon eine leichte Trendwende, die sich auch jetzt zu Jahresbeginn fortgesetzt habe.

Wie schon in der Vergangenheit sieht das Unternehmen Würth vor allem in schwierigen Phasen in dem Mix aus Direktvertrieb mit Außendienstlern, einem Netz von Niederlassungen und dem weiter steigenden Digitalhandel das Erfolgsrezept für die Zukunft.

Mit einem Umsatz von 14,4 Milliarden Euro gelang dem sonst gern zweistellig wachsenden Unternehmen immerhin ein leichtes Plus.