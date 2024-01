Die Adolf Würth GmbH & Co. KG gehört zu den beliebtesten Praktikumsarbeitgebern Deutschlands. Das geht aus der aktuellen Studie der Unternehmensberatung CLEVIS hervor, die mehr als 3.000 Nachwuchstalente befragte. Im vergangenen Jahr starteten rund 270 junge Menschen im Bachelor- und Masterstudium ein Praktikum bei Würth am Hauptsitz in Künzelsau (Hohenlohekreis). Für das kommende Wintersemester ab September 2022 bietet Würth wieder rund 140 neue Praktikumsstellen an.