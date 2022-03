Würth baut Holzhochhaus am Stammsitz

Am Hauptsitz der Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau (Hohenlohekreis) soll ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude mit Hochhaus entstehen. Bei einem Wettbewerb gewann ein Entwurf in Holzbauweise. Ein Stuttgarter Architektenbüro schlug ein 44 Meter hohen Holz-Hybridbau vor, für den sich die Würth-Jury entschied. Der geplante Bau füge sich aus städtebaulicher Sicht mühelos und elegant in die Gesamtanlage ein, heißt es in einer Mitteilung. Rund 375 Arbeitsplätze wird der Neubau bieten. Dazu sollen die Außenanlagen aufgewertet werden. Baustart ist voraussichtlich im Jahr 2024. Bei dem von Würth international ausgelobten Realisierungswettbewerb hatten zwölf nationale und internationale Architekturbüros teilgenommen.