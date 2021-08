Die Ausstellung "Ein Woodstock der Ideen" beleuchtet zu Joseph Beuys‘ 100-jährigem Geburtstag neben seinen Aktivitäten und Stationen auch seine Verbindungen in den Südwesten.

Zum 100-jährigen Geburtstag von Josef Beuys schaut auch das städtische Museum Heilbronn auf den Ausnahmekünstler. Neben den vielen Stationen und Aktionen beleuchtet die Ausstellung in der Kunsthalle Vogelmann im Besonderen seine Verbindung ins Süddeutsche.

"Das Woodstock für Arme"

Herausragend waren die Aktivitäten des Künstlers im Umfeld des Internationalen Kulturzentrums Achberg (Kreis Ravensburg), kurz INKA genannt, dass seit den 1970er Jahren als ein "deutsches Woodstock" galt. Hier fand Beuys Gleichgesinnte, nach seinem Rauswurf als Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf.

Museumsleiter Marc Gundel interpretiert das als Gegenentwurf zu Düsseldorf. Am Bodensee habe er im Stillen eine "kleine Community, das Woodstock für Arme" gesucht und gefunden. Da sei viel Aufbruchstimmung dabei gewesen.

Die Ausstellung "Ein Woodstock der Ideen" gibt auch Einblicke in die Hintergründe und das Selbstverständnis des Künstlers. SWR

Beuys und seine Verbindungen in den Südwesten

Neben der philosophischen und politischen Verwandtschaft nach Achberg hatte Joseph Beuys auch handfeste Beziehungen nach Baden-Württemberg. Der Filz, vielseitig verwendet, wurde in Giengen (Kreis Heidenheim) hergestellt und die Honigpumpe, die auf der Documenta in Kassel 1977 Furore machte, hat ein Unternehmen aus Wangen (Kreis Ravensburg) ausgetüftelt.

Eines der ausgestellten Werke ist der "Schlitten" von Beuys, der 1969 entstand. SWR

Exponate teilweise zum ersten Mal ausgestellt

Neben den Verbindungen in den süddeutschen Raum zeigt die Ausstellung aber auch besondere Werke des umstrittenen wie gelobten Künstlers. Darunter sind zum Beispiel auch originale Dokumente, sowie Materialien, Film- und Tonaufnahmen aus seiner Zeit als Vortragsredner in Achberg. Diese werden der Öffentlichkeit, zumindest teilweise, zum ersten Mal präsentiert.

Die Ausstellung ist noch bis zum 28. November in der Kunsthalle Vogelmann in Heilbronn zu sehen. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Laut Angaben des Museums seien Spontanbesuche gut möglich, an der Kasse sei ein ausreichendes Kontingent an Karten verfügbar.