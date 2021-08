per Mail teilen

Das SWR Fernsehen ist im Jagsttal (Hohenlohekreis) unterwegs und begleitet Familie Kern bei ihrem Wohnmobil-Abenteuer. Mit dabei: viel Action und spannende Herausforderungen.

Eine Familie neun Tage lang auf Wohnmobil- und Erlebnistour durch das Jagsttal, begleitet von einem SWR Kamerateam: Das ist die "Landesschau Wohnmobiltour". In diesem Sommer ist es Familie Kern aus Bühl, die sich auf das Abenteuer einlässt.

Die Familie Kern lässt sich dabei jeden Tag überraschen: Sie erfährt immer erst am Vorabend, wohin die Reise geht und welche Herausforderungen auf jeder Tagesetappe warten. Diese "Challenges" sind mal sportlich, mal kulinarisch, mal mitten in der Natur, mal direkt in der Fußgängerzone. Die SWR Landesschau berichtet täglich über ihre Herausforderungen.

"Landesschau Wohnmobiltour: Familienurlaub durch das Jagsttal" ist zu sehen bis Montag, 6. September täglich in der Landesschau.