Jetzt steht fest: Wolf hat in Wolpertshausen Damwild gerissen

Mitte März ist in Wolpertshausen ein totes Damwild gefunden worden. Aufgrund der Umstände wurden Abstrichproben genommen. Jetzt ist klar: Ein Wolf hat das Tier getötet.

Der Wolf ist in Wolperthausen (Kreis Schwäbisch Hall) unterwegs gewesen. Das steht jetzt eindeutig fest. Wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg mitteilt, sind entsprechende Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik untersucht worden. Heraus kam, dass bei Wolpertshausen ein Wolfsrüde unterwegs war.

Wolf aus den Niederlanden

Dieses Tier ist erstmals in Baden-Württemberg genetisch nachgewiesen worden. Es stammt, wie es heißt, aus dem Noord-Veluwe-Rudel in den Niederlanden. Dort wurde das Tier zum ersten Mal im Januar 2023 nachgewiesen. Ob sich der Wolf weiterhin in der Gegend aufhalte oder bereits weitergezogen ist, dazu können die Experten keine Angaben machen.

Viele Stellen werden jetzt informiert

Fest steht: Die Gemeinde Wolpertshausen liegt außerhalb der sogenannten "Fördergebiete Wolfsprävention". Dazu gehören der Odenwald und der Schwarzwald. Deshalb seien Nutztierverbände sowie Wildtierbeauftragte der Region über den Vorfall informiert worden. Ebenso Kommunen und das Landratsamt.

Wolfssichtung in der Region im Februar

Bereits Mitte Februar hatte ein Wolf im Hohenlohekreis und im Odenwald für Aufsehen gesorgt. Es hatte zuvor mehrere Sichtungen des Tieres gegeben. Damals gab es allerdings keine DNA-Spur, der Wolf konnte deshalb nicht identifiziert werden. In den sozialen Medien kam es sogar zu ängstlichen Reaktionen. Wie sich damals aber herausstellte, waren alte, bereits bekannte Bilder oder Videos als neu ausgegeben worden.