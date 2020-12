per Mail teilen

Der Gemeinderat von Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) will am Montagabend über das geplante Kreisimpfzentrum in der Mehrzweckhalle entscheiden. Eltern hatten den Standort kritisiert, er liegt direkt neben einem Kindergarten und einer Grundschule. Laut Kommune und Landratsamt wird das Impfzentrum abgetrennt.