Im Fall des jungen Mannes, der am Wochenende bei Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) erfroren ist, kann Fremdverschulden eindeutig ausgeschlossen werden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte, sei die Leiche obduziert worden. Die Untersuchungen zu einem möglichen Drogenkonsum sind allerdings noch nicht abgeschlossen, Ergebnisse werden in den kommenden zwei Wochen erwartet. Nach bisherigen Ermittlungen war der 20-Jährige mit einem Pedelc von Kirchberg an der Jagst in Richtung Schwäbisch Hall gefahren. Als der Akku leer war, ging er bei Wolpertshausen im Bühlertal einig Kilometer zu Fuß weiter. Am Samstagmorgen wurde die Leiche im Teilort Unterscheffach von Anwohnern gefunden.