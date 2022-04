Experten bestätigen: Wolf im Landkreis Heilbronn gesichtet

Ein vor wenigen Tagen bei Neudenau im Kreis Heilbronn gefilmtes Tier ist eindeutig ein Wolf. Das teilte das Landratsamt nach einer Überprüfung durch die zuständige Behörde mit.

Das Videomaterial wurde durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ausgewertet. Diese hat das gefilmte Tier eindeutig als Wolf identifiziert. Über die Herkunft und das Geschlecht des Tieres lasse sich ohne genetisches Material keine Aussage treffen, so die Wildtierbeauftragte des Landkreises Heilbronn, Julia Meny.

Die zuständige Behörde hat das von einem Autofahrer bei Neudenau gefilmte Tier eindeutig als Wolf identifiziert. privat

Wolf könnte schon wieder weitergezogen sein

Ob sich der Wolf noch in der Region aufhält, oder auf der Suche nach einem Revier weitergezogen ist, sei nicht bekannt. Wölfe könnten innerhalb kurzer Zeit große Strecken zurücklegen, bis zu 70 Kilometer am Tag. Der Wolf war am 16. April aus einem Auto heraus gefilmt worden. Derzeit sind vier sesshafte, männliche Einzeltiere in Baden-Württemberg nachgewiesen. Diese halten sich vorwiegend im Nordschwarzwald, Südschwarzwald und im Odenwald auf.