Wolf bei Weinsberg gesichtet

Im Gemeindegebiet von Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist ein Wolf gesichtet worden. Wie das Umweltministerium mitteilt, sei das Wildtier in eine Fotofalle gelaufen.

Was der Wolf im Wald bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) macht, ist unklar. Ob sich das Tier noch rund um Weinsberg aufhält, ist auch nicht bekannt. Wie das Umweltministerium mitteilt, sei das Wildtier am 10. Oktober in eine Fotofalle gelaufen und von Experten aus Freiburg eindeutig als Wolf identifiziert worden.

Fotofalle nimmt Wolf im Wald bei Weinsberg auf Privat

Möglicherweise ist der Wolf auf der Suche nach einem neuen Revier. Dafür legen die Tiere bis zu 70 Kilometer pro Tag zurück. Eine Gefahr für Menschen besteht nicht, der Besuch im Wald sei weiterhin ohne Einschränkungen möglich, teilt das Landratsamt Heilbronn mit. Momentan sind drei sesshafte Wölfe in Baden-Württemberg bekannt, im Schwarzwald und Odenwald.