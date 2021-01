Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn ist erneut gesunken – wohl wegen Corona-Maßnahmen wie Homeoffice und Ausgangssperre.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn ist nach vorläufiger Einschätzung im vergangenen Jahr erneut gesunken – wohl wegen Corona-Maßnahmen wie Homeoffice und Ausgangssperre, so Polizeipressesprecher Manuel Bär: "Natürlich ist es so, dass pandemiebedingt die Leute verstärkt zu Hause sind. Wir sehen das ganz deutlich an den Tendenzen: Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren zu der jetzigen Zeit erheblich mehr Einbrüche. Man kann eindeutig sehen, dass in den Monaten, wo die Corona-Regelungen angezogen wurden, weniger Einbrüche waren. Allerdings können wir noch keine genauen Zahlen liefern, da die erst in den nächsten Monaten in der Kriminalstatistik veröffentlicht werden."