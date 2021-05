Bei einem Wohnungsbrand in Leingarten (Kreis Heilbronn) ist am Freitagabend Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Eine 61 Jahre alte Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache zunächst im Schlafzimmer aus, der Rauch breitete sich auf weitere Zimmer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.