Eppingen: Zweifamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Eppingen ist am Dienstagvormittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Auch ein Säugling war im Haus. Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Bei einem Brand eines Zweifamilienhauses in Eppingen-Adelshofen (Kreis Heilbronn) wurde am Dienstagmittag ein 64-jähriger Mann verletzt. Gegen 11:30 Uhr wurde gemeldet, dass eine Wohnung in Vollbrand stehen würde, heißt es von Polizei. Als die Feuerwehr dann eintraf, stand die Küche im Obergeschoss in Flammen. Vier Menschen, darunter ein vier Monate altes Baby, waren im Gebäude, als das Feuer ausbrach. Sie hatten sich bis dahin aber bereits selbstständig gerettet.

Zunächst war von drei verletzten Personen die Rede, unter denen auch der Säugling gewesen sein soll, diese Angabe wurde inzwischen von der Polizei korrigiert: Es wurde nur eine Person verletzt.

Wohnungen erst einmal unbewohnbar

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der 64-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt weiter zur Brandursache. Am Haus ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden, es ist erst einmal unbewohnbar. Wo die vier Bewohner unterkommen können, wird derzeit geklärt.