Stadtsiedlung Heilbronn: Bauzinsen belasten sozialen Wohnungsbau

Die massiv gestiegenen Zinsen lähmen den Bausektor. Stark betroffen sei auch der soziale Wohnungsbau der Stadtsiedlung Heilbronn.

In Künzelsau (Hohenlohekreis) haben Bauunternehmen in Baden-Württemberg eine reduzierte Grunderwerbssteuer gefordert, um den Wohnungsbau im Land zu stützen. Die gestiegenen Bauzinsen machten sich mittlerweile massiv bemerkbar, auch beim sozialen Wohnungsbau der Stadtsiedlung Heilbronn, erklärte Geschäftsführer Dominik Buchta.

100 Millionen Euro für neue Wohnsiedlung "Hochgelegen"

In Heilbronn entsteht gerade die neue Wohnsiedlung "Hochgelegen". Die ersten Mieter seien bereits eingezogen, sagte Buchta dem SWR. In das Großprojekt seien rund 100 Millionen Euro geflossen, allerdings noch in der absoluten Niedrigzinsphase.

"Heute könnten wir ein Projekt in gleicher Größenordnung unter den aktuellen Bedingungen nicht stemmen."

Künftige Vermietung müsse deutlich teurer werden

Würde das Großprojekt "Hochgelegen" heute gestartet, bei der aktuellen Zinssituation, so Buchta weiter, würde der Preis sich pro Quadratmeter verdoppeln. Die Vermietung starte jetzt bei acht Euro - bei heutigen Zinsen müsste der geförderte Wohnraum schon knapp 17 Euro kosten.