Wohnhausbrand in Schwäbisch Hall: Gebäude nicht einsturzgefährdet

Bewohner können zurück in ihre Wohnungen

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Schwäbisch Hall können Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet, es gibt aber Einschränkungen.

Wie die Polizei auf SWR-Anfrage erklärte, können die 20 Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, allerdings ohne Strom und Heizung. Beide Leitungen waren bei dem Feuer gestern offenbar beschädigt worden. Unklar ist noch, wie es den zwölf Bewohnern geht, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Brand war gestern im Keller des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Sanitätern ausgelöst. Am Montag soll ein Brandsachverständiger die Kellerräume untersuchen, um zu klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Zahlreiche Einsatzkräfte waren bei dem Wohnhausbrand vor Ort onw-images | Anton Scheurer