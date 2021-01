Bei einem Wohnhausbrand in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montagmittag ein Schaden von rund 90.000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten und blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Keller ausgebrochen und hatte sich dann auf das gesamte Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit 53 Mann im Einsatz.