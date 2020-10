Nach dem Brand am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) sind alle Hausbewohner bei Freunden und Verwandten untergekommen. Es entstand Millionenschaden.

Rauch und Flammen bei einem Brand in einem Wohngebiet in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) Feuerwehr Boxberg-Wölchingen Die zwölf Wohnungen in dem dreistöckigen Haus in Boxberg sind derzeit unbewohnbar, so die Polizei. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus war nach Polizeiangaben am Samstag ein Millionenschaden entstanden. Den bisherigen Erkenntnissen nach wollte ein 35 Jahre alter Hausbewohner Hähnchenflügel in einem Topf mit Öl frittieren. Während das Öl erhitzte, schlief er jedoch ein. Erst das laute Klopfen der Nachbarn habe ihn geweckt. Alle zwölf Wohnungen nicht mehr bewohnbar In der Wohnung hatte sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei bereits dichter Rauch ausgebreitet. Der Dachstuhl des dreistöckigen Gebäudes fing Feuer und brannte völlig aus. Bei den Löscharbeiten der alarmierten Rettungskräfte sei zudem ein Teil der Decke im zweiten Obergeschoss eingebrochen. Alle zwölf Wohnungen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Zwei Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ärztlich versorgt werden. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden zwischen anderthalb und zwei Millionen Euro. Feuerwehrauto bei Fahrt zum Einsatz verunglückt Bei der Brandbekämpfung waren gut 150 Rettungskräfte im Einsatz. Auch ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Krautheim (Hohenlohekreis) war unterwegs nach Boxberg, als es bei Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) von der Fahrbahn abkam. Es fuhr einen Hang hinunter und überschlug sich. Hierbei wurden alle sieben Insassen verletzt. Der Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.