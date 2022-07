200.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Feuer in einem Wohnhausanbau gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. In dem Anbau des Wohnhauses ist das Feuer aus bislang unbekannter Ursache gegen 21.30 Uhr ausgebrochen und hat sich dann rasch über das Dach ausgebreitet. Die vier Bewohner des Hauses waren nicht daheim, verletzt wurde niemand, so die Polizei. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort in der Wachbacher Straße. Das Technische Hilfswerk hat die Brandortsicherung übernommen.