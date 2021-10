Wohnhaus nach Brand durch E-Bike-Akku unbewohnbar

In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) ist ein Wohnhaus nach einem Brand am Samstagnachmittag für unbewohnbar erklärt worden, wie die Polizei mitteilte. In der Garage habe sich der Akku eines E-Bikes entzündet, das Feuer habe zunächst auf ein daneben stehendes Auto und dann auf das gesamte Wohngebäude übergegriffen, heißt es weiter. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch die Flammen und das Löschwasser entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 500.000 Euro, heißt es weiter.