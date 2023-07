Gasflasche explodiert: Brand in Bad Rappenauer Wohnhaus

In Bad Rappenau in der Babstadter Straße kam es gegen 16 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus. Der Brand ist gelöscht, Ursache war wohl eine explodierte Gasflasche.

Gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand eines Wohnhauses in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gerufen. Das Gebäude befindet sich in der Babstadter Straße. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich ein Anbau bereits im Vollbrand. Rund zwei Stunden später konnte der Brand gelöscht werden. Laut Polizei konnten alle Bewohner das Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde durch Verbrennungen leicht verletzt. Nach Aussagen der Bewohner kam es zu dem Feuer durch die Explosion einer Gasflasche - die Familie hatte grillen wollen.