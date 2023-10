Wohlfahrtspflege bittet um Spende der Energiepreispauschale

Energiepauschale spenden? Die Wohlfahrtspflege im Stadt- und Landkreis Heilbronn ruft auf, darüber nachzudenken. Viele Bedürftige könnten die Kosten schon jetzt nicht mehr tragen.

Bereits jetzt mehrten sich Meldungen bei den Wohlfahrtsverbänden von Menschen, die ihre Energiekosten nicht mehr tragen könnten und der Winter komme erst noch, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb bittet die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Stadt- und Landkreis Heilbronn um die Spende der Energiepreispauschale. Der außerordentliche Preisschub nicht nur bei der Energie, sondern zum Beispiel auch bei Lebensmitteln könnte sich bei bedürftigen Menschen dramatisch auswirken, heißt es.

"Heizen wird zum Luxus"

Wer die 300 Euro gar nicht oder nur teilweise benötige, wird daher gebeten, über eine Abgabe nachzudenken. Entsprechende Spenden-Buttons seien auf den Webseiten der Verbände zu finden, heißt es weiter. Besonders betroffen seien demnach Geringverdiener, Alleinerziehende und Rentner.

"In diesem Jahr ist alles anders. Heizen wird immer mehr zum Luxus. Und in den Gesprächen mit unseren Klienten und Klientinnen merken wir, dass sich deren Situation immer mehr verschärft."

Spendenaktion der Liga im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis wurde die Spendenaktion der Liga bereits durchgeführt, so Schneider. Jeder Verband habe einen Fonds eingerichtet. So komme das Geld gezielt Haushalten, also Familien und Personen zugute, die sich die Energiekosten in diesem Jahr nicht mehr leisten könnten. Wie viel Geld bereits zusammenkam, steht bislang noch nicht fest.