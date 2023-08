Wochenrückblick: "Schwarmstadt" Heilbronn, Kirche zum Abkühlen und jede Menge Tiergeschichten

Über Heilbronns Attraktivität lässt sich bekanntlich streiten. Deswegen gibt es einen alternativen Ausflugstipp in der Region, den ihr vermutlich noch nicht auf dem Schirm hattet.

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper und Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Im Wochenrückblick schaue ich mit euch auf diese Woche zurück. Was hat uns bewegt und wie geht es weiter in der Region Heilbronn-Franken? Außerdem möchte ich euch einen besonderen Ort in der Region vorstellen. Die wichtigsten Themen im Überblick:

Diese Woche wurde eine Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn veröffentlicht, die das "Schwarmstadtpotenzial" von Heilbronn untersucht. Eine "Schwarmstadt" ist eine Stadt, die besonders attraktiv für junge Leute sein soll, sodass sie sich gerne dort ansiedeln und auch bleiben. Das Ergebnis bei Heilbronn muss eindeutig sein, könnte man meinen. Doch falsch gedacht! So schlecht ist das Ergebnis gar nicht ausgefallen.

Fußgängerzone in der Innenstadt von Heilbronn mit den üblichen Geschäften SWR

Die Zufriedenheit der Befragten hat sich in den letzten fünf Jahren leicht verbessert, auf eine Drei auf der Schulnoten-Skala. Allerdings ist jedem klar, dass es noch viel Luft nach oben gibt. Die Verkehrsstruktur sollte sich laut der Befragten verbessern, morgens und abends zum Feierabend sind zu viele Autos in der Stadt. Zudem wünschen sich viele eine attraktivere Innenstadt mit einem Mix aus Boutiquen, Cafés, Kneipen und Restaurants. Schlechte Noten gab es für die wenig einladende Atmosphäre der Fußgängerzone, die bisher zum Großteil aus einer Mischung aus Handyshops, 1-Euro-Läden, Imbissbuden und Barber-Shops besteht. An der Neckarmeile kann man bereits sehen, was aus der Innenstadt werden kann, denn dort findet man diesen Mix aus verschiedenen Restaurants, Bars und Cafés, der viele Leute zum Verweilen anlockt. Auch das ehemalige BUGA-Gelände ist für viele ein Highlight und der Bildungscampus sowieso, der auch internationale Studierende anzieht. Außerdem ist die Digitalisierung der Stadt für viele wichtig und dass es bessere und mehr Kinderbetreuungsangebote sowie bezahlbaren Wohnraum geben muss.

Was meint ihr:

Seid ihr mit Heilbronns Stadtentwicklung zufrieden? Heilbronn hat sich echt positiv entwickelt, dort würde ich mich glatt ansiedeln Da ist noch Luft nach oben, aber Dieter Schwarz macht das schon Nein, Heilbronn ist verloren! Daumen runter! Abschicken

Vor Kurzem hat unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Kirchen als Hitzeschutz empfohlen. Da es in Kirchen meistens kühl ist, können sie für Menschen, die unterwegs sind, für eine Abkühlung herhalten.

Kirchen für den Hitzeschutzplan? SWR

Ich möchte euch eine Kirche in der Region vorstellen, die außer Abkühlung auch noch eine besondere Geschichte bietet. Außerdem ist der Friedhof dort ein herrlicher Ort zum Entspannen und Nachdenken, da man sich dort fast wie in Südfrankreich fühlt. Die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Talheim (Kreis Heilbronn) ist ein Wallfahrtsort, da sich auf dem Friedhof hinter der Kirche eine Lourdes-Grotte befindet. Außerdem war diese Woche Mariä Himmelfahrt, was dort am Sonntag mit einer Lichterprozession (nach-)gefeiert wird, da Mariä Himmelfahrt in Baden-Württemberg kein Feiertag ist.

Ich nehme euch zur Abkühlung mit in die Kirche und schaue mir die Lourdes-Grotte von Nahem an:

Ein wahrlich "cooler" Ort!

Diese Woche war voll emotionaler Tiergeschichten. Zum einen mussten die Tierretter und -retterinnen der Tierrettung Unterland einigen Tieren helfen, wie beispielsweise Hunden, die bei den hohen Temperaturen im Auto gelassen wurden. Aber auch Wildtieren oder Schafen, die sich im Zaun verfangen haben, wird geholfen. Durchschnittlich 15 Mal pro Tag müssen die Tierretter derzeit ausrücken, sagt Einsatzleiter Jan Franke.

Am Montag hatte sich ein Schaf unterhalb des Wartbergs in Heilbronn in einem Zaun verfangen, doch die Geschichte ging gut aus, denn Tierrettung und Feuerwehr konnten das Schaf gemeinsam befreien:

Wer Hunde bei diesen Temperaturen im Auto lässt, nimmt deren Tod fahrlässig in Kauf. In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) kam die Tierrettung gerade noch rechtzeitig, die Temperatur im Auto betrug bereits 36 Grad:

Leider kam jede Rettung für vier Katzenbabys in Lampoldshausen, einem Ortsteil von Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn), zu spät: Ein Unbekannter hat mindestens vier Katzenbabys getötet und im Ort verteilt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Täterin geben können.

Nilgänse nerven auch hier in der Region

Nachdem Nilgänse in der Region Stuttgart in den vergangenen Wochen bereits in aller Munde waren, weil sie in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein Freibad terrorisierten, muss nun auch hier in der Region über den Umgang mit Nilgänsen diskutiert werden. In der Ehmetsklinge in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) war das Baden sogar verboten, da das Wasser durch den Kot der Nilgänse zu verunreinigt und die Bakterienbelastung zu hoch war. Und das ausgerechnet zum Zeitpunkt, als der Sommer wieder zurück war...

Nehmen Nilgänse überhand?

Ich habe beim Naturschutzbund (NABU) Heilbronn-Hohenlohe nachgefragt, warum es gefühlt plötzlich überall so viele Nilgänse gibt, welche Auswirkungen das hat und welche Möglichkeiten es gibt, die Ausbreitung einzudämmen. Auch beispielsweise am Breitenauer See und an der Neckarmeile in Heilbronn sind die Tiere ein Problem, da ihr Kot alles verschmutzt.

An der Ehmetsklinge soll die Nilganspopulation durch jagen eingedämmt werden. Falls ihr mehr darüber und über andere Lösungsansätze lesen wollt, findet ihr hier einen ausführlichen Artikel:

Und noch gute Nachrichten passend zum kommenden heißen Wochenende: Seit Mittwoch hat sich die Lage an der Ehmetsklinge wieder entspannt, die Wasserqualität sei wieder im Normalbereich. Juhu!

Was diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch so los war:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns an online.studioheilbronn@swr.de!