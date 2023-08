Wochenrückblick: Viel Kriminelles, Mystisches aus Mulfingen und kein ICE für Heilbronn

Böses ist im Busch! Die Kriminalität hielt uns auf Trab, eine mystische Kapelle in Mulfingen lädt zum Verweilen ein und ICE sollen auch die nächsten 15 Jahre nicht durch Heilbronn fahren.

Hi, ich bin Juliane Pyper und SWR-Reporterin im Studio Heilbronn. Das Wochenende steht vor der Tür und wir blicken gemeinsam auf die vergangene Woche zurück: Was ist passiert, was hat uns bewegt und wo lohnt es sich in der Region mal hinzufahren?

Böses ist im Busch! In Sachen Kriminalität war diese Woche in Heilbronn-Franken so einiges geboten. Viele kennen Mobbing aus der Schulzeit. Doch diese Mädchenbande in Heilbronn ist wohl noch extremer: Im Juli und August gingen bei der Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung ein, die Täterinnen sind Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, hieß es. Laut Polizei besteht die Bande aus zehn Mädchen, die vor allem junge Frauen attackiert haben, die zahlenmäßig unterlegen waren. Sie gingen auf die Opfer, die sie teilweise kannten, zu und behaupteten, dass sie mit dem Partner eines der Mädchen schreiben oder sprechen würden. Das ist völlig haltlos, sagt die Polizei. Danach kam es zu Beleidigungen bis hin zu Schlägen und Tritten. Zwei der Mädchen wurden am Mittwoch festgenommen. Falls ihr persönlich von Mobbing oder Gewalt betroffen seid, findet ihr hier Hilfe:

Hier bekommst du Hilfe bei Mobbing Dir selbst oder Freunden und Freundinnen geht es wegen Mobbing nicht gut? Hier findest du Hilfe: Bei Mobbing in der Schule kannst du dich direkt an Vertrauenslehrer, Schulpsychologen oder die Schulleitung wenden.

Die Nummer gegen Kummer kannst du anonym und kostenlos anrufen: 116 111.

Bei Problemen mit Cybermobbing kannst du dich von JUUUPORT auf WhatsApp beraten lassen: +49 157 3387 1956.

In Heilbronn-Frankenbach wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Geldautomat gesprengt. Schockierte Anwohnerinnen und Anwohner bekamen alles mit, doch die Täter ließen sich von den Augenzeugen nicht aus der Ruhe bringen und erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Sie sind auf der Flucht.

Heilbronn hat offenbar ein Raserproblem

Heilbronn scheint ein Hotspot für die Raser- und Poserszene zu sein. Immer wieder kommt es in der Stadt zu Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit und die Zahlen steigen offenbar. Vergangene Woche startete am Heilbronner Landgericht der Prozess um einen jungen Mann, der im Februar 2023 mit 100 Stundenkilometern durch eine 40er-Zone in der Innenstadt gerast sein soll. Bei dem Unfall wurde ein Familienvater tödlich verletzt. Im Juli gab es auch ein verbotenes Straßenrennen auf der Allee, bei dem die Fahrer mit bis zu 110 Stundenkilometern fuhren - das meldete die Polizei diese Woche. Vergangenes Jahr mussten laut Stadt über 600 Autofahrerinnen und Autofahrer für einen bis drei Monate ihren Führerschein abgeben, weil sie in Heilbronn zu schnell unterwegs waren. Die Stadt will im Kampf gegen die Poser- und Raserszene auf Denkzettel- und Besinnungsmaßnahmen setzen. Ob das hilft?

Was meint ihr?

In Mulfingen (Hohenlohekreis) gibt es einen mystischen Wallfahrtsort, der die Heilung von körperlichen Leiden verspricht! Bei der St. Anna-Kapelle entspringt eine Quelle mit angeblich heilendem Wasser. In den Jahren 1597/98 soll das Wasser hier viele Menschen von ihren Krankheiten befreit haben. Auch heute lockt die Kapelle noch viele Menschen (vor allem Wandernde und Radfahrende) an. Die Kapelle wollte ich mir einmal genauer anschauen. Ich habe dort den Hohenloher Dekan und katholischen Pfarrer der Kirchengemeinde Mulfingen Ingo Kuhbach interviewt. Er ist beeindruckt davon, wie viele Menschen immer noch zu der Kapelle pilgern und dort Heilung suchen, oder ihre Sorgen und Danksagungen niederschreiben.

Die Kapelle St. Anna liegt idyllisch direkt neben der Jagst. Selbst an einem heißen Tag weht dort ein laues Lüftchen, es lässt sich gut auf einer Bank vor der Kapelle aushalten. Drinnen ist es bei über 30 Grad im Freien auch sehr angenehm. Zudem ist die Tafel mit den Namen der Menschen, die hier geheilt wurden, beeindruckend. Jedes Jahr wird hier der Annatag am 26. Juli gefeiert - für viele Menschen in der Region immer noch ein Wallfahrtstag. Abends gibt es nach dem Gottesdienst eine Lichterprozession in den Ort hinein, erzählt Ingo Kuhbach.

Idylle pur rund um die Kapelle St. Anna in Mulfingen SWR

Ein Ausflug lohnt sich! Und wenn man schon einmal in der Gegend ist, kann man sich auch gleich noch die St. Wendel Kapelle in Dörzbach (Hohenlohekreis) anschauen, die in eine beeindruckende Felswand hineingebaut ist.

Heilbronn möchte eine "Schwarmstadt" sein, darüber ging es auch im vergangenen Wochenrückblick. Eine "Schwarmstadt" ist eine Stadt, die besonders attraktiv für junge Leute sein soll, sodass sie gerne dort hinziehen und bleiben. Dazu gehört ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz sowie Zuganbindungen, die einem ermöglichen, überall hinzufahren. Wer von Heilbronn aus nach Frankfurt, Berlin - oder in irgendeine andere Großstadt - will, muss erst einmal mit der Regionalbahn oder dem Regionalexpress nach Stuttgart, Mannheim oder Heidelberg, um dann von dort einen ICE zu nehmen. Das wird vermutlich auch eine ganze Weile noch so bleiben: Heilbronn wird in den nächsten 15 Jahren keinen ICE-Anschluss bekommen. Der Unmut in Heilbronn darüber ist groß. Auf Instagram wurde der Frust zum Beispiel von "heilbronnmemes" in ein "Meme" gepackt:

Heilbronnerinnen und Heilbronner trösten sich laut Meme dann einfach mit ihrem Geld... Als Kommentar schreibt die Seite in ihrer Story, dass man nun 15 Jahre warten müsse, um schnell aus Heilbronn weg zu kommen.

Auf eine Umfrage der Heilbronner Meme-Seite, ob das klar war, dass Heilbronn keinen ICE-Anschluss bekommt, stimmten 95 Prozent mit "ja":

Sogar die Stuttgarter Meme-Seite schreckt vor einem Heilbronn-Diss nicht zurück:

Doch zurück zu den Gründen, warum kein ICE nach Heilbronn kommt: Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der sich für eine bessere Bahn-Infrastruktur einsetzt, nennt als Gründe die veraltete Infrastruktur mit veralteten Stellwerken, zu wenigen Signalen und die eingleisige Jagstbrücke bei Möckmühl (Kreis Heilbronn). Laut der Bahn selbst ist aber nicht die Infrastruktur der Grund, sondern dass Heilbronn geographisch abseits der Hauptverkehrsachsen liegt und deshalb perspektivisch keine Fernverkehrsstrecke über Heilbronn führen wird. Allerdings könnte nächstes Jahr eine Umleitungsstrecke wegen einer Baustelle über Heilbronn führen. Dann könnte man sehen, wie gut so ein ICE-Halt in Heilbronn angenommen wird.

Übrigens ergab die nicht-repräsentative SWR-Umfrage zur Zufriedenheit mit der Stadtentwicklung Heilbronns vom vergangenen Wochenrückblick, dass die meisten Leute (42,1 Prozent) der Meinung sind, dass Heilbronn verloren sei... dicht gefolgt - mit 40,4 Prozent - von denjenigen, die meinen, es sei noch Luft nach oben, aber Dieter Schwarz das schon mache. Vielleicht kümmert er sich auch um einen ICE-Halt für Heilbronn?! Nur 17,5 Prozent sehen die Stadtentwicklung positiv.

Was diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch so los war:

