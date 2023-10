Diese Woche gab es eine Jobmesse für Geflüchtete aus der Ukraine, ein Treffen der Start-up-Szene und jede Menge Gerichtsprozesse! Zudem eine große Polizeikontrolle...

Hallo in die Runde, ich bin Juliane Pyper und Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Das Wochenende steht an und wir blicken zurück auf die vergangene Woche. In Heilbronn-Franken gab es in dieser Woche ein paar tolle Aktionen mit einer Jobmesse für Geflüchtete aus der Ukraine und einem Festival für Start-ups. Außerdem war ich diese Woche bei einer Großkontrolle der Heilbronner Polizei mit dabei und habe mich das erste Mal als Blaulicht-Reporterin versucht! Was bei der Kontrolle herauskam, erfahrt ihr hier. Zudem wurde es spannend vor Gericht...

Die Themen der Woche im Überblick:

Großer Andrang bei der Jobmesse für ukrainische Geflüchtete in Heilbronn. SWR

Bei einer Jobmesse für Geflüchtete aus der Ukraine im Jobcenter Heilbronn, konnten arbeitswillige Ukrainerinnen und Ukrainer direkt mit regionalen Arbeitgebern in Kontakt treten. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung finden ukrainische Geflüchtete in Deutschland deutlich seltener einen Job als in anderen EU-Ländern. Nur 17 Prozent haben bisher in Deutschland einen Job gefunden. Die Intention der Messe war es, dass Arbeitgeber aus der Hotel- und Gastronomiebranche, die händeringend nach Arbeitskräften suchen, auf Geflüchtete treffen, die trotz Sprachbarriere gerne einen Job ausüben möchten.

Ich habe nach der Jobmesse nach einem Resümee gefragt, wie viele Jobs denn jetzt tatsächlich vermittelt wurden. Eine exakte Zahl der Jobvermittlungen kann noch nicht genannt werden, so Ingo Doberstein vom Jobcenter Landkreis Heilbronn, allerdings wurden zahlreiche Kontakte geknüpft und bereits einige Vorstellungsgespräche und Praktika bei den Arbeitgebern vereinbart. Doberstein zeigt sich optimistisch, dass hierbei auch Arbeitsverhältnisse zustande kommen.

Die Rückmeldungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber seien überwiegend positiv: Sie waren positiv überrascht von der hohen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern und berichteten von einer hohen Motivation und großem Interesse der ukrainischen Arbeitssuchenden. Vor allem für den Servicebereich in der Gastronomie, beispielsweise in der Küche oder im Roomservice, ist das Potential groß, so Doberstein weiter. Für die qualifizierte Arbeit direkt am Gast fehlten aus Sicht der Unternehmen allerdings einigen Besuchern die notwendigen fortgeschrittenen Deutschkenntnisse. Diese Thematik werde nun in folgenden Beratungsgesprächen bei den zuständigen Arbeitsvermittelnden besprochen.

Wie geht es nun weiter? Die Ukrainerinnen und Ukrainer werden weiterhin intensiv von den Arbeitsvermittlern betreut. Die Betreuung erfolgt dabei individuell und auf den Einzelfall ausgerichtet, sagt Ingo Doberstein. Das Resümee der Jobmesse klingt vielversprechend! Wir werden dranbleiben und abklären, wie viele Arbeitsstellen dann tatsächlich aufgenommen werden. Zudem sollen weitere Jobmessen mit Arbeitgebern aus anderen Branchen folgen. Bei der nächsten Jobmesse liegt der Schwerpunkt auf der Logistikbranche.

Ein Networking-Event der etwas anderen Art gab es bei einem Start-up-Festival, das diese Woche in Heilbronn stattfand!

Europas Start-up-Szene trifft sich in Heilbronn

Ausverkaufte "Slush'D" auf der Theresienwiese in Heilbronn. SWR

Welcome to our Heilbronn Slush'D!

Am Donnerstag fand auf der Theresienwiese in Heilbronn bereits zum zweiten Mal das größte Start-up-Festival Europas statt. Unter dem Motto "one step ahead" ging es auf der "Slush'D" der Heilbronner Campus Founder vor allem um das Thema, um das jetzt niemand mehr herum kommt: Künstliche Intelligenz. Start-up Gründerinnen und Gründer konnten sich hierbei zusammen mit Industrieexperten, mittelständischen Unternehmen, Investorinnen und Investoren austauschen und spannenden Vorträgen lauschen. Warum Heilbronn? Heilbronn hat eine junge und dynamische Gründerszene, so Veranstalter Oliver Hanisch von den Campus Founders.

Hier seht ihr ein paar Eindrücke von der "Slush'D":

Hold on to your seats everyone because Heilbronn Slush'D is about to start!

Das Festival war komplett ausverkauft. Mehr als 1.000 Gäste sind gekommen, um sich Tipps und Inspiration von Speakern wie Scott Chacon, dem Co-Founder von GitHub oder Carsten Maschmeyer zu holen.

Großkontrolle der Heilbronner Polizei am Mittwoch. SWR

Am Mittwoch fand eine groß angelegte Polizeikontrolle in Heilbronn statt. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden auf Drogen und Alkohol getestet, aber auch allgemeine Kontrollen wurden durchgeführt und ein Blick auf die Verkehrstauglichkeit der Autos geworfen. Schon öfter haben wir über die Raser-, sowie Poser- und Tuning-Szene in Heilbronn berichtet. Ich habe zum ersten Mal eine Polizeikontrolle hautnah miterlebt:

Ich habe Einsatzleiter Nils-Christoph Baumann gefragt, wie denn die Leute auf so eine Kontrolle reagieren:

Natürlich ist der ein oder andere genervt, im Feierabendverkehr vielleicht noch ein bisschen länger im stockenden Verkehr zu stehen, aber viele, die wir dann kontrollieren, die auch die polizeilichen Aufgaben sehen, die wir auch probieren transparent zu machen, die haben auch Verständnis und so ist es eigentlich ein gutes Miteinander bisher gewesen und ich hoffe auch, dass es so weiter geht.

Die Kontrolle war zum Zeitpunkt, als ich dort war, tatsächlich unspektakulärer als gedacht. Teilweise wurden dicke Autos herausgezogen, die aussahen, als wären sie getuned und dann genau unter die Lupe genommen. Zudem auch Autos, die zum Teil beschädigt waren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätten. Die Fahrerinnen und Fahrer fragten sich teilweise, warum ausgerechnet sie herausgewunken wurden. Die meisten hatten aber kein Problem damit, ins Röhrchen zu pusten. Insgesamt war es mir aber sehr unangenehm, bei der Verkehrskontrolle zu filmen, um die Fahrer nicht zu provozieren.

Am nächsten Tag habe ich bei der Heilbronner Polizei nach den Zahlen gefragt: Wie viele Verstöße und Straftaten gab es?

Bei der Großkontrolle konnten dann tatsächlich einige Verstöße und Straftaten festgestellt werden. Unter anderem wurde bei 14 Fahrerinnen und Fahrern Blut abgenommen, da vermutet wurde, sie hätten Alkohol oder Drogen konsumiert. Drei Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer durften sogar nicht weiterfahren, weil ihre Autos gravierende technische Mängel hatten. Ansonsten gab es vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein Verstoß gegen das Waffengesetz und 19 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, resümiert die Polizei Heilbronn am Donnerstag die Kontrolle.

Wie sieht es bei euch aus:

Wie steht ihr zu Polizeikontrollen? Ab und zu mal eine Polizeikontrolle finde ich wichig für die Sicherheit im Straßenverkehr. Kontrolle ist besser als Nachsicht. Durch Polizeikontrollen werden die Straßen nur noch mehr verstopft! Mir egal, wenn ich mal in eine Kontrolle gerate, ich habe nichts zu verbergen. Abschicken

Von der Exekutiven nun zur Judikativen:

Im Sommer 2021 gab es mitten in der Pandemie trotz Corona-Beschränkungen eine "Querdenker"-Party mit bis zu 1.000 Gästen am Katzenbachsee in Zaberfeld (Kreis Heilbronn). Das ließ sich Popsängerin Nena offenbar nicht zweimal sagen und reiste ins Zabergäu zur Party.

Der Veranstalter der "Querdenker"-Party wurde nun am Donnerstag vom Amtsgericht Brackenheim (Kreis Heilbronn) wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. Der Verurteilte soll vor allem während der Pandemie als "Querdenker"-Aktivist aufgetreten sein und soll Verschwörungstheorien über den Messengerdienst Telegram verbreitet haben.

Handybild von der Party am Katzenbachsee. SWR

Außerdem startete der Prozess um den Bürgermeister von Löwenstein (Kreis Heilbronn), Klaus Schifferer (parteilos), der unter Korruptionsverdacht steht.

Der Löwensteiner Bürgermeister Klaus Schifferer (rechts) am Landgericht Heilbronn. SWR

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vorteilsannahme vor: Er soll sich die Leasingraten für sein Auto von einem Bauunternehmer bezahlt haben lassen. Auch der Bauunternehmer und sein Sohn müssen sich vor Gericht wegen Vorteilsgewährung verantworten. Bürgermeister Schifferer gab an, dass er mit dem Bauunternehmen jahrzehntelang befreundet war. Angeblich habe er, um der Stadt Geld zu sparen, nicht länger mit dem von der Stadt bezahlten Audi e-tron fahren wollen, sondern wollte auf einen geleasten Toyota umsteigen. Hier wollte er dann nur die geschäftlichen Fahrten der Stadt in Rechnung stellen. Allerdings war er unsicher, ob ihm das Fahrzeug tatsächlich langfristig gefallen würde. Der befreundete Unternehmer habe ihm deshalb angeboten, das Fahrzeug zu leasen, um es später in seinen Fuhrpark zu übernehmen. Eine korrekte Abrechnung sei geplant gewesen. Klingt ziemlich verwirrend.

Meine Kollegin Alice Robra war beim Prozessstart dabei und hat euch die wichtigsten Punkte in ihrem Artikel zusammengefasst:

Im Mordprozess um die getöteten Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall sind neue Erkenntnisse ans Licht gekommen! In einem See in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) wurde eine Schmuckkette gefunden, die eventuell einer dritten toten Seniorin gehört hatte und die mit einem neuen DNA-Verfahren analysiert wurde.

Die Spuren an dem Schmuck geben laut der LKA-Biologin Hinweise darauf, dass eine Perlenkette aus dem Besitz einer dritten toten Seniorin aus Schwäbisch Hall stammt, deren Tod bisher als Unfall gewertet wird. Zu einer Erweiterung der Anklage gegen den mutmaßlichen Serientäter reiche die Spurenlage allerdings nicht aus, so der Schwäbisch Haller Oberstaatsanwalt Harald Lustig. Es gebe zwar DNA-Erkenntnisse, die seien aber laut einem Sachverständigen nicht eindeutig.

Auch im Prozess um den mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) gibt es Neuigkeiten. Er soll versucht haben, vier Polizisten zu ermorden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm "Jagd auf Polizeibeamte" vor und fordert eine lebenslange Haftstrafe sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung. Es sei nur Zufall gewesen, dass es nicht zu tödlichen Verletzungen gekommen sei, sagte eine Bundesanwältin am Mittwoch in ihrem Plädoyer.

Was sonst diese Woche in Heilbronn-Franken los war:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns an online.studioheilbronn@swr.de!