Wochenrückblick: Solidarität mit Israel, Run auf die Muswiese und Äpfel aus Baumerlenbach

Die Angriffe auf Israel haben die Menschen hier bestürzt. Die Muswiese hat ein wenig für Ablenkung gesorgt. Und woher kommen eigentlich die meisten Äpfel aus Heilbronn-Franken?

Hallo in die Runde, ich bin's schon wieder, Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Die Woche war für die ganze Welt sehr bewegend. Auch die Menschen in der Region waren über die Angriffe auf Israel bestürzt, wie beispielsweise eine Schulklasse aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn), die erst vor wenigen Wochen noch selbst in Israel war. Auf der Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) konnte man sich vom Weltgeschehen ein bisschen ablenken, dort gab es sogar mehr Besucherinnen und Besucher als in den vergangenen Jahren. Und wollt ihr wissen, woher sehr viele Äpfel aus der Region kommen? Aus einem kleinen Ort in der Nähe von Öhringen, der für seinen Apfelanbau bekannt ist. Ich war bei der Apfelernte dabei und stelle euch den Ort vor.

Die Themen der Woche im Überblick:

Die Israel-Flagge weh tagsüber am Heilbronner Rathaus. SWR Kim Hartmann

Die Hamas-Angriffe auf Israel haben einen weiteren Krieg auf der Welt entfacht. Die Anteilnahme und Solidarität in der Region ist groß. Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Heilbronn, Bernd Sommer, zeigte sich schockiert. "Freundinnen und Freunde fürchten um ihr Leben, sie begeben sich in Schutzräume, uns geht es schlecht", sagte er uns. Auch bei Schülerinnen und Schülern vom Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) in Neckarsulm sitzt der Schock tief, denn sie waren vor wenigen Wochen noch selbst in Tel Aviv für einen Austausch! Sie sind jetzt natürlich besorgt um ihre neu gewonnenen Freundinnen und Freunde in Israel. Der Austausch fand im Rahmen des übergeordneten Projekts SCORA ("Schools opposing racism and antisemitism" zu Deutsch: "Schulen gegen Rassismus und Antisemitismus") statt.

Die Flagge lag zerrissen und zertrampelt auf dem Boden. Stadt Heilbronn

Israel-Flagge vor dem Heilbronner Rathaus zerrissen

Über die Region hinaus hat die Menschen in Baden-Württemberg schockiert, dass eine gehisste Israel-Flagge vor dem Heilbronner Rathaus von einer unbekannten Person in der Nacht auf Mittwoch abgerissen wurde. Die Flagge war zerrissen und zertrampelt worden, erzählte uns ein Hausmeister des Rathauses. Die Polizei ermittelt wegen "Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten". Darauf stehen eine Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Am Morgen wurde dann direkt eine neue Flagge gehisst, die zum Schutz abends allerdings eingeholt wird. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) verurteilte die Tat, er zeigte sich in einem Statement entsetzt:

Wir wünschen uns ein friedliches Miteinander der hier lebenden Menschen. Dazu gehört auch der Respekt vor den nationalen Symbolen anderer. Gewalt gegen Sachen und Personen ist für uns intolerabel.

Auch viele Unternehmen in der Region sind vom Krieg betroffen und müssen Dienstreisen nach Israel absagen, wie die Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm. 2021 hatte die Schwarz Gruppe das israelische Cyber-Unternehmen XM Cyber gekauft. Andere Unternehmen, wie das israelische Start-Up Inspekto mit deutschem Standort in Heilbronn, bangen um ihre Kolleginnen und Kollegen im Nahen Osten. Eine Sprecherin des Unternehmens gab jedoch an, dass alle der rund 40 Mitarbeitenden in Tel Aviv wohlauf seien.

Wie ist die Lage in den Reisebüros in der Region?

Ich habe mich noch bei den Reisebüros und Reiseunternehmen in Heilbronn umgehört, wie bei ihnen die Lage ist. Die meisten Reisebüros gaben an, dass die Nachfragen für Individualreisen nach Israel schon immer niedrig gewesen sind, beliebter sind etwa Gruppenreisen nach Israel. Ein Reisebüro, das unter anderem Kreuzfahrten anbietet, gab Auskunft, dass bei den Kreuzfahrten über Israel nun die Routen geändert werden. Anstatt in Israel Halt zu machen, werden stattdessen Häfen in der Türkei oder in Santorin in Griechenland angelaufen.

Ein anderes Reisebüro erzählte, dass die Mitarbeitenden diese Woche damit beschäftigt waren, für eine deutsch-israelische Familie Flugtickets nach Deutschland zu organisieren. Da viele Flüge weiterhin ausfallen und die wenigen Flüge extrem gefragt sind, war es sehr schwer, noch an Flugtickets zu kommen. Letztendlich war das Reisebüro aber erfolgreich. Zu "normalen" Zeiten ist Israel und insbesondere Tel Aviv allerdings ein attraktives Reiseziel.

Etwa 4.500 Deutsche wollen Israel verlassen und warten auf einen Flug. Am Donnerstag und Freitag hat die Lufthansa mehrere Evakuierungsflüge aus Israel durchgeführt. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, will die Bundeswehr die Deutschen evakuieren.

Nun kommen wir aber zu einem leichteren Thema, was vielen Menschen in Heilbronn-Franken diese Woche viel Freude bereitet hat.

Bei der 580. Muswiese war eine Menge los. SWR Harald Holz

Von Samstag bis Donnerstag konnte man sich auf der 580. Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) amüsieren. Die Muswiese ist der älteste und größte Jahrmarkt in Hohenlohe. 260 Marktstände gab es, einen Vergnügungspark und ein Festzelt. Zudem haben nahezu alle Musdorfer Landwirte während des Festes ein Schankrecht und bewirteten die Gäste in ihren Wohnhäusern, Schuppen und ehemaligen Stallgebäuden mit Gerichten aus eigener Herstellung. Auch der Sport kam nicht zu kurz, denn vergangenen Samstag gab es den Muswiesenlauf. Getanzt wurde auch und zwar auf dem traditionellen Metzgertanz am Mittwochabend.

Impressionen vom Festplatz der Muswiese bei Nacht

Impressionen vom Metzgertanz auf der Muswiese 2023

Die Muswiese lockte in diesem Jahr mehr Besucherinnen und Besucher an als üblich, was wahrscheinlich auch an dem warmen Wetter lag. 250.000 Menschen wollten sich das Fest nicht entgehen lassen! Zum Abschluss am Donnerstagabend gab es dann noch ein Brillantfeuerwerk.

Aber auch Business Talks fanden statt und zwar beim...

"Muswiesen Summit": Innovation und Technologie für Hohenloher Unternehmen

Beim ersten "Muswiesen Summit" tauschten sich Teilnehmende unter dem Motto "Tradition trifft Innovation" darüber aus, wie man lokale Unternehmen bei der Digitalisierung stärken kann, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Der Summit wurde von jungen Leuten der Generation Z auf die Beine gestellt. Organisatoren waren Studierende der Hochschule und der TUM Heilbronn und StartUps.

Mein Kollege Peter Wedig war beim "Muswiesen Summit" mit dabei:

Vielleicht habt ihr die Muswiese in diesem Jahr ja auch besucht. Die "Festsaison" neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Nach einem langen Sommer mit vielen Festen in der Region, würde ich gerne von euch wissen:

Noch etwas Kurioses von der Muswiese: Dort sind drei falsche 50-Euro-Scheine aufgetaucht, auf denen sogar aufgedruckt war, dass es sich nicht um echtes Geld handelt. "Prop copy" ist in orangefarbener Schrift auf dem 50-Euro-Schein zu lesen. Der Polizeisprecher sagte dem SWR, dass der Verdacht des Betrugs im Raum steht, denn wer mit solchen Scheinen bezahlen will, macht sich strafbar.

Weiter geht's mit dem Business rund um Äpfel aus der Region:

In Baumerlenbach (Hohenlohekreis) steppt der Bär langsamer. SWR

Nachdem es im vergangenen Wochenrückblick bereits um die Apfelernte ging, habe ich mir diese Woche einen kleinen Ort im Hohenlohekreis angeschaut, aus dem ein Großteil der Äpfel aus Heilbronn-Franken kommt. Sagt euch Baumerlenbach etwas? Wenn ihr nicht gerade aus der Region um Öhringen kommt, wahrscheinlich eher nicht.

Ich habe mir Baumerlenbach angeschaut und durfte Apfelbauer Albrecht Rembold bei der Ernte begleiten:

Trotz seiner riesigen Anbauflächen, hat Albrecht Rembold übrigens kein großes Problem mit Apfeldieben. Vergangene Woche habe ich euch gefragt, ob das Mitnehmen von Obst oder Gemüse für euch Diebstahl oder noch in Ordnung ist. Die Mehrheit von fast 67 Prozent ist der Meinung, dass auch schon einen Apfel mitgehen zu lassen, Diebstahl bedeutet. Für rund 16 Prozent ist es okay, Obst in kleinen Mengen mitzunehmen. Ebenso viele Leute finden, dass es sich nur bei großen Mengen um Diebstahl handelt. Wie immer ist die Umfrage nicht repräsentativ und zeigt nur ein Meinungsbild unserer Leserinnen und Leser.

Apfelernte bei Albrecht Rembold in Baumerlenbach SWR

Diese Themen beschäftigten die Menschen in Heilbronn-Franken außerdem:

