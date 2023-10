Wochenrückblick: Ärzte fürs Land, Tiny Houses für kleine Familien und kein Obst für lau

Ärztemangel auf dem Land und Wohnungsnot in der Stadt sind die Themen, die uns momentan große Sorgen machen, doch es gibt Lösungsansätze in Heilbronn-Franken.

Schon wieder Freitag! Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Für viele war es eine kurze Woche, aber trotzdem war so einiges los in Heilbronn-Franken. Ärztemangel ist auch hier in der Region ein großes Thema, weshalb in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) den Menschen aufgrund einer neuen Ärztin sogar die Tränen in den Augen standen! Das Thema Wohnungsnot beschäftigt uns schon länger, da kommt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit Tiny Houses um die Ecke, um die Lage etwas zu entspannen. Zudem wird es ganz langsam Herbst und die Erntezeit hat begonnen.

Diese Themen beschäftigten uns diese Woche:

Das Thema Ärztemangel spielt in ländlicheren Gegenden schon seit längerer Zeit eine große Rolle, so auch hier in der Region. In Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Montag einen neue Ärztin ihre Arbeit in der Hausarztpraxis von Doktor Simsch angetreten. Die Freude über die neue Ärztin war so groß, dass vergangene Woche am Montag, Dienstag und Mittwoch lange Schlangen von hoffnungsvollen neuen Patientinnen und Patienten von morgens bis abends vor der Praxis standen. Das Team sei "komplett erschlagen" gewesen von diesem Andrang, erzählt Simsch. Die Menschen hätten "Tränen in den Augen" gehabt, weil sie endlich einen Hausarzt gefunden haben. Jedoch sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man auch auf dem Land ohne Probleme einen Hausarzt findet, so Simsch weiter.

Doch woran liegt es, dass man auf dem Land kaum mehr Ärzte findet? Es fehle an Nachwuchs und es sei absehbar gewesen, dass ältere Kollegen in Rente gehen werden. Es ist außerdem ein Risiko, sich als Arzt niederzulassen, egal wo, meint Simsch. Personalmangel spüren wir derzeit in nahezu allen Bereichen, da die Babyboomer nach und nach in Rente gehen und es nicht genügend Leute gibt, die ihre Jobs übernehmen oder auch übernehmen wollen.

Am vergangenen Montag gab es bundesweit einen Aktionstag der Ärzteschaft, um auf die aktuelle Gesundheitspolitik und die "hochgradige Gefährdung der wohnortnahen ambulanten haus- und fachärztlichen sowie psychotherapeutischen Versorgung" aufmerksam zu machen. Bei der Aktion "Praxenkollaps" blieben am Montag viele Praxen geschlossen, auch hier in der Region.

Das planen die Landkreise in der Region gegen den Ärztemangel:

Was kann getan werden, um wieder mehr junge Ärztinnen und Ärzte in ländlichere Regionen zu locken? Ich habe bei den Landkreisen in der Region nachgefragt, was sie konkret gegen den Ärztemangel unternehmen.

Im Landkreis Heilbronn ist beispielsweise eine Aktion geplant, bei der sich künftige Studierende der Humanmedizin für Stipendien bewerben können, allerdings mit der Verpflichtung, sich nach dem Studium im Landkreis als Arzt niederzulassen. Das hat der Kreistag bereits im Juli beschlossen. Wie läuft die Aktion? Im November werde eine Werbekampagne gestartet, um auf die Stipendienvergabe aufmerksam zu machen. Geplant sei eine Social Media Kampagne sowie direkte Werbung dafür an Unis und in Kliniken. Außerdem stelle der Landkreis viele Lehrpraxen zur Verfügung, um Studierende an die Region zu binden. Eine Lehrpraxis ist eine Praxis, meistens mit allgemeinmedizinischem Fachgebiet, die mit einer Universität zusammenarbeitet und Studierende für Praxiserfahrung aufnimmt.

Auch der Hohenlohekreis plant Ähnliches: Dort wird sich am kommenden Montag der Sozial-, Kultur- und Bildungsausschuss über die Vergabe von Stipendien für Studierende der Humanmedizin mit der Verpflichtung, sich nach dem Studium im Hohenlohekreis anzusiedeln, beraten. Eine Entscheidung wird der Kreistag am 23. Oktober treffen, teilt das Landratsamt des Hohenlohekreises auf meine Anfrage mit.

Im Main-Tauber-Kreis seien nahezu 40 Prozent der Hausärzte 60 Jahre alt oder älter, weshalb in den kommenden Jahren ein erheblicher Mangel zu befürchten ist, teilt das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises auf meine Anfrage mit. In Bad Mergentheim seien es sogar über 50 Prozent! Derzeit liege die Versorgungsquote im Landkreis aber noch bei über 100 Prozent. Städte und Gemeinden würden Ärztehäuser initiieren, um die haus- und fachärztliche Versorgung sicherzustellen. Zudem gebe es einen regelmäßigen Austausch zwischen Kliniken und Ärzteschaften. Es wurde diesen Sommer der erste landesweite Weiterbildungsverbund im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie zusammen mit dem Neckar-Odenwald-Kreis, sechs Kliniken und vier Arztpraxen im psychiatrischen und neurologischen Bereich sowie der Landesärztekammer Baden-Württemberg gegründet. Das Ziel dieses kreisübergreifenden Weiterbildungsverbundes sei die nachhaltige Nachwuchs- und Facharztgewinnung für den ländlichen Raum. Außerdem sei die Landkreisverwaltung bemüht, die Vorzüge des Standortes Main-Tauber-Kreis hervorzuheben. Dafür würden derzeit neue Instrumente durch die Wirtschaftsförderung im Landkreis entwickelt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Versorgungsquote im Bereich der Stadt Schwäbisch Hall derzeit bei 96,5 Prozent und in Crailsheim bei 90,7 Prozent, so das Landratsamt auf Anfrage. Es sieht also erstmal ganz gut aus. Um die Versorgungslage stabil zu halten, hat der Landkreis bereits 2015 das Medizinische Versorgungszentrum Crailsheim gegründet. In diesem Zentrum können junge Ärztinnen und Ärzte Beruf und Familie durch Anstellung und Teilzeitbeschäftigung besser vereinbaren, was den Standort attraktiver mache. Dadurch konnten neun Kassenarztsitze erhalten werden und ehemalige Angestellte haben Praxen im Landkreis übernommen, so Larissa Amend vom Landratsamt weiter. Außerdem gibt es hier bereits seit 2020 das Stipendienprogramm mit aktuell vier Stipendiaten. Bis zum 15. Oktober kann man hierfür noch eine Bewerbung einreichen.

Auch in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) könnten bald solche Tiny Houses stehen, wie hier in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) Privat

Schon vergangene Woche beschäftigte uns das Thema Wohnungsnot und die "Wohnraumoffensive" in Leingarten (Kreis Heilbronn). Diese Woche stellte Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ein Projekt gegen den Wohnraummangel vor: Tiny Houses! Das sind kleine Häuser, oftmals auf Rädern montiert, mit allem ausgestattet, was man zum Leben auf kleinstem Wohnraum braucht. Beim Modellprojekt in Neckarsulm können sich jetzt private Bauherren auf eines von zwei Grundstücken auf dem ehemaligen Spielplatz Steigerwaldstraße im Wohngebiet Neuberg bewerben. Wer den Zuschlag erhält, kann den Bauplatz für bis zu 25 Jahre von der Stadt mieten und dort ein Tiny House abstellen. Damit will Neckarsulm vor allem alleinstehenden Menschen und kleinen Familien bezahlbares Wohneigentum ermöglichen. Wäre das was für euch?

Ich habe mich in der Heilbronner Innenstadt umgehört, ob sich die Leute vorstellen könnten, in einem Tiny House zu wohnen:

Im Wochenrückblick vergangene Woche habe ich euch gefragt, ob ihr euch vorstellen könntet, euren Wohnraum für andere Menschen zur Verfügung zu stellen oder sogar zu teilen und das ist das Ergebnis: Der Großteil (67,9 Prozent) kann sich beides überhaupt nicht vorstellen. 26,4 Prozent könnten sich aber vorstellen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, allerdings nicht mit anderen zu teilen und nur 5,7 Prozent würden auch andere Menschen bei sich wohnen lassen. Allerdings ist die Umfrage natürlich wie immer nicht repräsentativ und zeigt nur ein Meinungsbild.

Tiny Houses auch für obdachlose Menschen

Die Aufbaugilde Heilbronn stellt obdachlosen Menschen Tiny Houses zur Verfügung. Fünf kleine Häuser ab einer Wohnfläche von elf Quadratmetern mit voll ausgestatteten Wohnungen gibt es bereits. Drei Tiny Houses stehen in Schwaigern (Kreis Heilbronn) und zwei weitere in Heilbronn-Sontheim. Für weitere zwei Tiny Houses in Heilbronn läuft gerade der Bauantrag, teilt die Aufbaugilde auf Anfrage mit. Für das achte Tiny House werde derzeit händeringend ein Grundstück im Landkreis Heilbronn gesucht. Es sei schwierig, für die Tiny Houses Grundstücke zu finden, da man nur temporäre Flächen für drei bis fünf Jahre suche, weshalb auch die Anzahl der Minihäuser nicht erweitert werden kann. Die Häuser sind für die Obdachlosen nur Notlösungen, allerdings auch schnelle Lösungen, sagt Alexandra Münch von der Aufbaugilde Heilbronn. 80 Prozent der obdachlosen Menschen, mit denen die Aufbaugilde in Kontakt stehe, seien an einer Unterbringung in einem Tiny House interessiert.

Neues Tiny House aufgestellt

Man mag es kaum glauben, aber so langsam wird es Herbst! Das Wetter bleibt trotzdem erst einmal schön und ein goldener Oktober steht uns bevor. Außerdem hat die Erntezeit begonnen. Die Weinlese ist schon in den letzten Zügen, bei vielen Weingärtnern in der Region war die Lese bereits am Mittwoch zu Ende. Der Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei Heilbronn, Daniel Drautz, spricht von einer "Turbo Weinlese", der Herbst 2023 sei "absolut herausfordernd" gewesen. Grund für die "Turbolese" sei der Gesundheitszustand der Weintrauben gewesen. Drautz erwartet jedoch einen Jahrgang mit guter Qualität.

Endlich gibt es auch wieder frische Äpfel! Die Apfelernte ist in vollem Gange. Die Äpfel seien schön und hätten eine super Qualität. Allerdings sind es weniger als im vergangenen Jahr, berichtet Obstbauer Albrecht Rembold aus Öhringen-Baumerlenbach (Hohenlohekreis).

Bei dem vielen frischen, leckeren Obst, was da so an den Bäumen hängt, habe ich mich gefragt, ob Mundraub in der Region eigentlich ein großes Problem ist? Doch spricht man eigentlich noch von Mundraub oder ist es Diebstahl? Und wie sieht da die Rechtslage aus?

Mundraub oder Diebstahl? Den Tatbestand des "Mundraubs" gibt es seit 1975 nicht mehr. Das Pflücken von nicht mit einem gelben Band markierten Bäumen ist schlichtweg Diebstahl und kann strafrechtlich verfolgt werden. Wenn beim Abernten zusätzlich noch Zäune überwunden wurden, kommt übrigens noch Hausfriedensbruch hinzu.

Bei Obstbauer Albrecht Rembold ist Obstdiebstahl in diesem Jahr kein großes Ding, sagt er. Und selbst wenn etwas von seinen Bäumen geklaut werde, könne er wenig dagegen tun, Anzeigen bei der Polizei würden nichts bringen. Er glaube aber, dass es auf dem Land noch entspannter sei als in den Ballungsräumen. Dort sei Mundraub bei Kollegen ein viel größeres Problem.

Anders sieht es da bei Bio-Landwirt Jürgen Keicher aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) aus. Er hat immer wieder mit Obst- und Gemüsedieben zu kämpfen, die er teilweise sogar mit Überwachungskameras festgehalten hat. Beispielsweise hätten Ende August nachts ein paar Männer rund 15 Kilogramm seiner Tomaten gestohlen. Zudem seien bei einem anderen Fall in diesem Jahr mehrere seiner Pflaumenbäume komplett abgeräumt worden. Er denke bereits über Elektrozäune nach, da normale Zäune die Diebe nicht abhalten würden. Beim Tomatenklau ist sein Zaun sogar niedergetrampelt worden, erzählt er. Jeder der ihm einen Tipp zu den Dieben geben kann, werde mit Tomaten belohnt.

Mundraub: Was meint ihr zum Thema Obst-/Gemüsediebstahl?

Obstbauern markieren ihre Bäume, von denen man legal und kostenlos pflücken darf, übrigens mit einem gelben Band. Durch diese Aktion werden mehr Obstbäume abgeerntet und mehr Obst wird verwertet. Super Sache, die keinen mehr zum Diebstahl zwingt!

Das gelbe Band an Obstbäumen soll darauf aufmerksam machen, dass das Obst von allen gepflückt und gegessen werden darf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Mohssen Assanimoghaddam (Symbolbild)

