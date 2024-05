Das war eine Woche: Die Stadt Neckarsulm kam ganz groß raus, im Ort daneben, in Bad Friedrichshall, knallte es wegen Terrorgefahr und bald gibt es mehr Suppe aus Heilbronn.

Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Schirmer und ich bin Reporterin im Studio Heilbronn. Spannend war's in dieser Woche bei uns in der Region Heilbronn-Franken, aber auch witzig und gefährlich. So amüsierten sich zahlreiche Menschen über Umleitungsschilder, die rund um Neckarsulm (Kreis Heilbronn) aufgestellt wurden. "Neckars-ulm" war darauf zu lesen. Oh je, da ging's im Netz heiß her. Ganz schön brenzlig wurde es dagegen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) für Polizeibeamte, die die Wohnung eines 24-Jährigen durchsuchen wollten. Denn der ging plötzlich mit Messern auf die Polizisten los. Und am Standort Heilbronn können die Beschäftigten von Knorr aufatmen. Denn einige Produktlinien werden dorthin verlagert. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen...

So oder so? Ganz klar so: "Neckar-sulm". Doch wie war es in dieser Woche auf Verkehrsschildern in Heilbronn zu lesen? "Neckars-ulm". "Wie kann man so etwas freigeben, beziehungsweise aufstellen? Da haben ja alle gepennt", kommentierte ein User unter dem Facebook-Post.

Und auch in einer SWR-Umfrage hagelte es kritische Stimmen:

Tatsächlich hatte eine Fremdfirma "gepennt", die von der Stadt beauftragt wurde. Doch Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) nimmt's gelassen und verbucht das Ganze unter "Stadtmarketing". Besser hätte es doch nicht laufen können oder? Was meint ihr?

Kurz stockte einem der Atem: Ein geplanter Terrorakt - made in Bad Friedrichshall?! Bitte nicht. Oder doch? Polizeibeamte wollten dort eine Wohnung durchsuchen. Doch die Durchsuchung verlief alles andere wie geplant. Denn der 24-Jährige, der dort wohnt, warf plötzlich mit einem Messer nach den Polizisten. Weitere Messer hatte er in der Hand und ging damit auf sie los, weshalb er angeschossen wurde.

Hintergrund der Durchsuchung: Der Mann soll einen Terrorakt vorbereitet haben oder wie es die Staatsanwaltschaft nennt - eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat".

Was genau der Mann geplant haben soll und ob er zur Vorbereitung des Terrorakts bereits ins Ausland gereist war oder es nur vorhatte, das lassen sowohl das Landeskriminalamt (LKA) als auch die Staatsanwaltschaft offen. Sie wollen die Ermittlungen nicht gefährden, hieß es auf SWR-Anfrage. Laut eines Medienberichts war der 24-Jährige aber bereits zur Vorbereitung in einem Terrorgebiet. Auf Nachfrage dementierte ein LKA-Sprecher allerdings, das je so gesagt zu haben.

Das ist doch eine ganze Menge: 7.500 Tonnen mehr Tütensuppen, Brühwürfel, Soßen oder auch Fertiggerichte sollen künftig aus Heilbronn kommen. Das entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent. Der Lebensmittelkonzern Unilever plant, die Produktion einiger Produkte an den Knorr-Standort Heilbronn zu verlangern; unter anderem aus dem sächsischen Auerbach, wo fast die Hälfte der Belegschaft gehen muss.

Dennoch, so betont ein Konzernsprecher, auch in die Fabrik in Auerbach werde investiert - etwa zehn Millionen Euro bis Ende 2026. Dort soll übrigens ein "Kompetenzzentrum für Snackprodukte und Quick Meals" entstehen.

Aber - einen Drops muss Heilbronn doch schlucken: Das Werk muss sich von zwei Dressing-Linien verabschieden, denn die werden bald nicht mehr in Heilbronn, sondern in Rumänien produziert.

