Wochenrückblick: Vom Tanz auf der Weihnachtsfeier, Secondhand-Brautkleidern und Produktfälschungen

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn, und wir blicken gemeinsam auf einige Themen der Woche zurück, die uns beschäftigt haben. Der Heilbronner Weihnachtsmarkt ging bereits am Dienstag los und auch die alljährlichen Firmen-Weihnachtsfeiern stehen bei vielen vor der Tür. Sind geschäftliche Weihnachtsfeiern eigentlich noch angesagt? Und welche Art von Weihnachtsfeier schmeißen Unternehmen? Außerdem waren wir auf einer Secondhand-Brautkleiderbörse - könntet ihr euch vorstellen, für euren großen Tag das Kleid einer anderen Frau zu tragen? Und ein Unternehmen aus der Region ist Produktfälschern auf die Schliche gekommen!

Plötzlicher Kälteeinbruch! Diese Woche wurden die Temperaturen passend zum Start des Weihnachtsmarkts winterlicher, zwar liegt noch kein Schnee, aber nächste Woche könnte es soweit sein. Zum Glück sind die Salzlager in Heilbronn-Franken schon gut gefüllt und auch die Menschen in Heilbronn-Franken haben sich auf die Kälte vorbereitet. Die Pflanzen wurden reingeholt und auch die Winterreifen sind montiert. Am Dienstag startete der Heilbronner Käthchen-Weihnachtsmarkt als einer der beiden ersten in ganz Baden-Württemberg. Schon bei der Eröffnung war viel Trubel an den rund 70 Ständen, die sich auf dem Kilians- und Marktplatz und dazwischen erstrecken. Der frühe Start des Weihnachtsmarkts soll auch Handel und Gastronomie beleben, denn dadurch, dass der vierte Advent mit Heiligabend zusammenfällt, fehlt sowieso ein Wochenende. Da der Weihnachtsmarkt besonders wichtig für Handel und Gastronomie ist, wurde der Zeitraum entsprechend angepasst und der Start vorverlegt, teilt der Veranstalter Heilbronn Marketing mit.

Weihnachtsfeiern wichtig für Zusammenhalt von Kolleginnen und Kollegen?

Bald geht es auch mit den alljährlichen Weihnachtsfeiern los. Egal ob in der Firma, im Verein oder an der Uni - Weihnachtsfeiern sind nach wie vor eine Veranstaltung, auf die sich viele Menschen zu freuen scheinen. Ich habe mich auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt umgehört und wollte von den Besucherinnen und Besuchern wissen, was für Weihnachtsfeiern sie im Dezember geplant haben:

Klingt abwechslungsreich: Von der feuchtfröhlichen Party mit DJ und Chef, oder Ausflug ins Fußballmuseum, bis hin zum gemütlichen Beisammensein ist viel geboten!

Wie sehen die Weihnachtsfeiern bei großen Unternehmen in Heilbronn-Franken aus?

Beim Automobilhersteller Audi am Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist die alljährliche Weihnachtsfeier ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur, teilt ein Sprecher auf meine Anfrage mit. Es gebe aber keine große gemeinsame Feier für die mehr als 15.000 Beschäftigten, das würde definitiv den Rahmen sprengen. Die verschiedenen Teams feiern einzeln für sich, teilweise schließen sich aber auch mehrere Abteilungen zusammen. Auch über das Jahr hinweg gebe es mehrere Events für den persönlichen Austausch der Mitarbeitenden, wie etwa einen Familientag im Sommer.

Der Befestigungs- und Montagetechnikhersteller Würth aus Künzelsau (Hohenlohekreis) lädt wie vergangenes Jahr alle Mitarbeitenden aus Logistik und Verwaltung am Standort Künzelsau-Gaisbach zur Weihnachtsfeier ins Carmen Würth Forum ein. Die persönlichen Begegnungen sind auch hier ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur, teilt mir eine Sprecherin mit. Obwohl auch hier mobiles Arbeiten weit verbreitet ist, werde die Möglichkeit zum direkten und persönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen gerne genutzt.

Ziehl-Abegg, Hersteller von Ventilatoren für Luft- und Klimatechnik sowie Antriebsmotoren für Aufzüge, ebenfalls mit Sitz in Künzelsau feiert im kleineren Rahmen. Die verschiedenen Teams gehen jeweils essen und die Firma übernimmt die Rechnung. Auch hier wäre es eine zu große Herausforderung, eine Weihnachtsfeier für die rund 2.800 Beschäftigten zu organisieren, sagte mir ein Sprecher. Aber: Ziehl-Abegg veranstaltet auf dem Werksgelände in Künzelsau einen eigenen Weihnachtsmarkt für alle Mitarbeitenden mit ihren Familien!

Von der Weihnachtsfeier kommen wir nun zur angeblich schönsten Feier des Lebens: zur Hochzeitsfeier!

Ist ein Schnapper dabei? SWR Mela Freund

Bei einer Secondhand-Hochzeitskleiderbörse in Schöntal-Westernhausen (Hohenlohekreis) konnten sich angehende Bräute kostengünstig gebrauchte Hochzeitskleider kaufen, die noch gut in Schuss sind. Im besten Fall wurden die Kleider ja vorher auch nur einmal getragen! Ein neues Hochzeitskleid kann locker mehrere tausend Euro kosten. Bei der Hochzeitskleiderbörse konnten die Bräute schon für wenige hundert Euro Kleider, fast wie neu, ergattern. Und: der Erlös wird auch noch für gemeinnützige Zwecke gespendet. Eine Schneiderin stand zudem beratend zur Seite. Nicht nur Hochzeitskleider in sämtlichen Größen waren zu haben, auch Accessoires und Dekoartikel für die Hochzeit waren erhältlich.

Bereits zum 13. Mal fand die Secondhand-Hochzeitskleiderbörse statt. Meine Kollegin Ute Koboldt hat sich den Spaß genauer angeschaut:

Im Wochenrückblick von vergangener Woche hat euch meine Kollegin Nicole Heidrich gefragt, was ihr davon haltet, euch einen Schnauzer stehen zu lassen, um auf das Thema Gesundheitsvorsorge aufmerksam zu machen. Schließlich ist immer noch "Movember". Eine Mehrheit von rund 53 Prozent fand "Rotzbremsen" noch nie gut, denn der Kratzfaktor sei einfach zu hoch! Rund 29 Prozent fanden, dass ein bisschen Flaum nicht schadet, vor allem für einen guten Zweck. Nur circa 18 Prozent der Befragten war die Gesichtsbehaarung völlig egal. Wie immer ist die Umfrage aber nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild.

Aber nochmal kurz zurück zu den Hochzeitskleidern: Vor allem bei Design-Kleidern sollte man sich sicher sein, dass es sich nicht um eine Fälschungen handelt. Hohe Preise garantieren nicht hohe Qualität. Denn viele Marken und Unternehmen haben häufig mit Fälschungen zu kämpfen:

Produktfälschungen auf der Spur: Regionale Unternehmen leiden unter Fake-Produkten

Mulfinger Ventilatorenhersteller kommt chinesischen Fälschern auf die Spur! ebm-papst Mulfingen

Eine Kundenbeschwerde über verändert aussehende Ventilatoren mit Firmenlogo hatte den Ventilatorenhersteller ebm-papst aus Mulfingen (Hohenlohekreis) Anfang des Jahres stutzig gemacht. Die Ventilatoren waren gefälscht und die Spur führte nach China! Mithilfe von Markenrechtsexperten wurde eine Fälscherwerkstatt aufgedeckt, die gefakte ebm-papst-Produkte produzierte und verkaufte. Bei einer Razzia wurden rund 150 Ventilatoren und etwa die doppelte Menge gefälschter ebm-papst-Etiketten gefunden.

Kunden bemerkten die Fälschung der Venilatoren, die mit ebm-papst-Logo verkauft wurden. ebm-papst Mulfingen

Gegen die Fälscher wurde eine Geldstrafe verhängt. Beim Mulfinger Unternehmen sorgen Fälschungen und entsprechende Ermittlungen jährlich für hunderttausende Euro Schaden, heißt es.

Auch andere Unternehmen in Heilbronn-Franken haben immer wieder mit Produktfälschungen zu kämpfen, wie zum Beispiel der Elektrotechnikhersteller STEGO aus Schwäbisch Hall. Christian Drews von STEGO erzählte mir, dass sie immer wieder Hinweise auf neue oder bereits bekannte Kopien ihrer Produkte bekommen würden. "Grundsätzlich sehen wir uns heutzutage eher mit Plagiaten und Raubkopien konfrontiert. Die klassische Fälschung mit identischem Logo tritt, wohl auch durch verbesserte Rechtsstellung von westlichen Firmen in Asien, nur noch in seltenen Fällen auf", so Drews weiter. Auch werde das Marktgeschehen permanent beobachtet, um Fälschungen frühzeitig zu erkennen. Mit einem Patentanwalt und weltweiten Handelspartnern, die Hinweise geben, könnten Fälschungen oft früh erkannt und eingedämmt werden. Allerdings würden einige Kopierer auch ungeniert in aller Öffentlichkeit agieren, indem sie etwa mit nicht existenten Kooperationen mit der STEGO Elektrotechnik werben, oder ihre gefälschten Waren auf internationalen Fachmessen zur Schau stellen würden, so der Sprecher.

Es mag einfach sein, ein Design zu kopieren – technische Überlegenheit hingegen baut auf der Erfahrung und Kreativität unserer Entwicklungsingenieure auf.

Durch permanente Produktentwicklung und Innovationen soll Produktfälschern also der Garaus gemacht werden. Außerdem würden die STEGO-Produkte ausschließlich in Deutschland und Frankreich unter strenger Qualitätskontrolle produziert werden, weshalb sich in technischen Vergleichen schnell zeige, dass Kopien diese Standards nicht erreichen können. "Über die Jahre hinweg konnten wir bereits einige Kopien nachhaltig aus dem Marktgeschehen verdrängen", so Drews weiter.

