Hallo in die Runde, ich bin Juliane Pyper und rasende Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Na, wer von euch hat jetzt schon genug von Weihnachten? Aus allen Ecken kommen die Weihnachtsthemen: Weihnachtsbäume und Plätzchen sind wieder teurer. Und immer die Fragen: Schon Weihnachtsgeschenke besorgt und welche Weihnachtsdeko liegt in diesem Jahr eigentlich im Trend? Und dann schneit es auch noch vor dem 1. Dezember, Skandal! Neben Weihnachten beschäftigen uns aber auch noch andere Dinge wie die Erhöhung der Lkw-Maut und die möglichen Auswirkungen sowie eine App, die auch hier in der Region bereits Leben gerettet hat...

Die Themen der Woche im Überblick:

Geben den Leuten, was sie vor allem in Krisenzeiten brauchen: Bäckereien backen Plätzchen, obwohl es sich nicht lohnt. SWR

Christmas is all around... Am Sonntag ist der erste Advent. Gute Nachricht zuerst: Butter- und Zuckerpreise sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken! Doch trotzdem lohnt sich das Plätzchenbacken für Bäckereien nicht wirklich, denn die Plätzchen werden fast überall von Hand produziert und sind sehr personalintensiv. Auch in den Bäckereien schlägt der Personalmangel voll durch. 44 Euro kostet das Kilo Plätzchen, damit seien zumindest die Kosten gedeckt.

Den Kundinnen und Kunden zuliebe wird aber trotzdem gebacken, denn was wäre die Vorweihnachtszeit bitte ohne Plätzchen? Seit spätestens dieser Woche gibt es das Weihnachtsgebäck in den Bäckereien zu kaufen. Für Leute, die nicht selbst zum Plätzchenbacken kommen, ist das die Rettung. Der Familienbetrieb Förch aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist der Ansicht, dass man in der Krise den Menschen nicht auch noch das Weihnachtsgebäck nehmen darf:

Die Zeiten waren schwer genug, wenn dann der Bäcker auch noch anfängt, keine Plätzle mehr anzubieten, wird’s übel.

Auch bei den Gärtnereien in der Region läuft die Arbeit im Akkord, denn Adventskränze mussten gebunden werden. Die Weihnachtszeit ist für sie die stressigste Zeit im Jahr und liegt sogar noch vor Muttertag oder Valentinstag! Bei den Weinsberger Rosenkulturen (Kreis Heilbronn) bindet jede Floristin bereits seit Mitte November täglich 20 bis 30 Adventskränze. Laut Gärtnerei-Betreiberin Julia Kutofsky sind die Kundinnen und Kunden aber noch nicht richtig in Weihnachtsstimmung. Auch hier liegt es ihrer Meinung nach an der Krisenstimmung und an den höheren Preisen. Da wird an den "schönen" Dingen wie Blumenschmuck zuerst gespart. Wer es dennoch schön weihnachtlich dekoriert mag, kann hier die aktuellen Dekotrends der Saison nachlesen:

Die Zucht von Weihnachtssternen ist sehr energieintensiv, weshalb die Bio-Gärtnerei Umbach aus Heilbronn ein wenig experimentiert und eine nachhaltige Variante entwickelt hat. In ihrem Gewächshaus muss der Stern mit acht Grad auskommen, hat es also halb so warm wie gewohnt - normalerweise gedeiht die südamerikanische Pflanze nur bei 15 bis 16 Grad. Dass es hier anders geht, liegt auch an einer speziell gezüchteten Sorte. Sie ist etwas kleiner als üblich. Andere Gärtnereien wie das Gartencenter Weinsberger Rosenkulturen haben die Zucht wegen zu hoher Energiekosten für das Gewächshaus aufgegeben. Sie setzen nur noch auf die Amaryllis - auch schön!

Schön, aber sehr energieintensiv: der Weihnachtsstern SWR

Ich weiß, man kann die Themen kaum mehr hören, aber Gejammer über gestiegene Preise, Energiekosten und Personalnot kommt aus fast allen Ecken. So erwartet auch der Einzelhandel in Heilbronn-Franken einen Rückgang des Weihnachtsgeschäfts, weil Krisen und Inflation die Shoppinglust vermiesen. Auch bei Unternehmen und Spediteuren gibt es Unmut, denn:

Die Lkw-Maut wird erhöht: Sind bald mehr E-Lkws auf den Straßen unterwegs? SWR Simon Bendel

Zum 1. Dezember steigt die Lkw-Maut um 200 Euro pro Tonne CO2 an, erst einmal für größere Lkw, Kleinlaster folgen ein halbes Jahr später. Es soll ein Anreiz geschaffen werden, mehr E-Lkw einzusetzen und mehr Waren auf die Schiene zu verlagern. Die Mehreinnahmen sollen auch in den Ausbau der Infrastruktur fließen. Durch die Mauterhöhung wird der Transport für Unternehmen und Spediteure natürlich teurer. Bekommen das auch die Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren?

Ein Spediteur aus Krautheim (Hohenlohekreis) rechnet mit rund zehn Prozent Mehrkosten. Die werde er weitergeben müssen und somit zahle schlussendlich der Verbraucher die Maut.

Ich habe mit einem Verkehrslogistik-Experten der Hochschule Heilbronn (HHN) gesprochen. Für Prof. Dr. Dirk Lohre kommt die Mauterhöhung zu einer "Unzeit", da Transportunternehmen momentan sowieso schon unter enormen Druck stehen:

Produkte mit geringeren Warenwerten seien prozentual stärker durch die Mauterhöhung belastet als Produkte mit höheren Warenwerten.

Durch die gestiegenen Kosten entsteht schon der Anreiz, weniger Treibstoff zu verbrauchen, so Lohre. Langfristig ergibt es Sinn, umweltschädliche Transporte zu verteuern, aber dazu muss es erst einmal gute Alternativen geben. E-Lkw kosten in der Anschaffung deutlich mehr als Lkw mit Verbrennungsmotor. Auch die Ladeinfrastruktur für E-Lkw ist "in den absoluten Anfängen", so Lohre weiter. Trotz der Erhöhung würde bei Verbraucherinnen und Verbrauchern aber erst einmal kaum eine Preiserhöhung ankommen, bei Waren mit geringeren Warenwerten würde die Lkw-Maut lediglich einen Cent Erhöhung bei einem Kilo transportierter Ware ausmachen.

Die Frage ist ja: Macht es Sinn, die Maut jetzt schon zu erhöhen, wenn diese Alternativen noch gar nicht zur Verfügung stehen?

Wir werden in gewisser Zeit noch einmal nachhaken und schauen, welche praktischen Auswirkungen die Erhöhung der Lkw-Maut tatsächlich hat.

Eine Smartphone-App soll die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verbessern. SWR Jörg Heinkel

Es gibt viele unnötige Apps, doch auch eine, die Leben retten kann: Dank der App "Region der Lebensretter" ist der 64-jährige Raimund Recht aus Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) trotz Herzinfarkt noch am Leben. Meine Kollegin Alice Robra war bei seinem "ersten Geburtstag" nach dem Herzstillstand mit dabei:

Wie unterstützt die App die Rettungskräfte des DRK-Kreisverbands Heilbronn?

Die Idee hinter der App ist es, medizinisch geschultes Personal, das sich zufällig in der Nähe einer Person mit Kreislaufstillstand befindet, automatisch mittels Smartphones zu orten und zu alarmieren. Dabei spielt die Zugehörigkeit zu einer Hilfsorganisation keine Rolle. Ob Ärzteschaft, Krankenpflegende, Rettungsdienstmitarbeitende, Polizei, Feuerwehr oder andere – sobald jemand mindestens eine sanitätsdienstliche Ausbildung hat, ist er oder sie für das System qualifiziert, erklärt Andreas Giel. Er ist stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter beim DRK- Kreisverband Heilbronn und im Team der Projektleiter für die App "Region der Lebensretter" in der Region Heilbronn.

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt es auf jede Sekunde an:

Im medizinischen Bereich sagt man auch "Time is brain". Gerade bei einem Herzstillstand kommt es innerhalb weniger Minuten zu einer Sauerstoffunterversorgung der Organe und vor allem des Gehirns, nach circa drei bis fünf Minuten treten bereits irreversible Schäden auf. Genau hier setzt die Idee "Region der Lebensretter" an.

Sobald jemand den Hilferuf per App annehmen kann, gibt er oder sie Rückmeldung in der App und bekommt anschließend die genauen Einsatzkoordinaten übermittelt. Die Lebensretter geben auch an, ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zum Notfallort eilen. Hieraus errechnet ein Algorithmus im Hintergrund, ob ein zeitlicher Vorsprung gegenüber dem Regelrettungsdienst erreicht werden kann. "Im Schnitt sind unsere Freiwilligen nach zwei bis vier Minuten vor Ort", so Giel. "Die Überlebenschancen steigen durch das System wesentlich an, und vor allem steigen die Chancen, die Folgeschäden so gering wie möglich zu halten."

Wir hatten allein im letzten halben Jahr circa 150 Einsätze über die App und konnten nachweislich schon mehrere Leben mit dem System retten und vor allem die Folgeschäden nach einer Reanimation minimieren.

Die App ist in der Region Heilbronn im Jahr 2021 an den Start gegangen. Bei Beginn waren circa 100 Helferinnen und Helfer mit dabei, heute sind es bereits über 530 freiwillige Lebensrettende im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Mittels Fördergeldern konnten bereits 50 Ersthelferrucksäcke durch das DRK beschafft und an die Helfenden ausgegeben werden, so Giel weiter.

Das ging diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch so ab:

