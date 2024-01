Wochenrückblick: Urlaubsgedanken, Geheimtipps und soziale Wärme gegen die Januarkälte

Sommerurlaub schon gebucht? Was sind die Reisetrends für dieses Jahr? Spoiler: Der Urlaub in der Heimat ist mit dabei und wir haben ein paar Inspirationen dafür!

Hi, ich bin Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn, und ich blicke mit euch auf die interessantesten Themen der Woche aus Heilbronn-Franken zurück. Das Gute liegt oft so nah: Bei der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart werben die Touristikgemeinschaften Heilbronner Land, Hohenlohe, Liebliches Taubertal und Kraichgau-Stromberg für Kurztrips und Ausflugstipps in Heilbronn-Franken. Welche Ausflugsziele gibt es hier zu entdecken? Wie sehen die Reisetrends in diesem Jahr aus? Und worauf achtet ihr bei der Urlaubsbuchung? Wer an diesen kalten Januartagen mehr (soziale) Wärme sucht, kann beim "Seelenschmaus" vorbeischauen.

Die Themen der Woche im Überblick:

Kennt ihr die schönsten Ecken direkt vor eurer Haustür? Oft sieht man die eigene Heimat nicht mit "Urlaubsaugen", sondern nimmt sie im Alltagstrott gar nicht richtig wahr. Viele wissen deshalb gar nicht, wie schön es hier sein kann. Seit vergangenem Wochenende findet in Stuttgart die Urlaubsmesse CMT statt und auch die Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land" ist vertreten. Sie wirbt für Kurztrips und Abenteuer direkt vor der eigenen Haustür im Heilbronner Land.

Von "Tripsdrill", der "experimenta" und dem Breitenauer See haben viele Leute schon gehört. Im Heilbronner Land gibt es aber auch einige unbekanntere Ziele, darunter Geheimtipps, die sich für einen Tagesausflug eignen. Beim Angebot "Follow the locals" wurden Einheimische nach ihren Lieblingsplätzen, Geheimtipps und "Orten zum Durchatmen" jenseits der bekannten Touristenziele befragt. Zu diesen Orten hat die Touristikgemeinschaft Informationen und Angebote der Gastronomie und Hotellerie in unmittelbarer Nähe zusammengestellt.

Unter den Geheimtipps der "Locals" ist beispielsweise die "schönste Weinsicht Württembergs" auf dem Michaelsberg in Cleebronn (Kreis Heilbronn), die ich auch sehr empfehlen kann. Andere "Insider-Tipps" sind beispielsweise der Aussichtsturm "Steinknickle" bei Wüstenrot (Kreis Heilbronn), von dem man einen schönen Blick auf den Schwäbisch-Fränkischen Wald haben soll, oder verschiedene kleinere Seen wie der Annasee bei Beilstein (Kreis Heilbronn) oder der Finsterroter See bei Wüstenrot. Ich persönlich bin auch Fan der vielen Burgen und Schlösser in Heilbronn-Franken. Durch den Trend zur Nachhaltigkeit profitiert das Konzept "Urlaub zu Hause" und Kurztrip, meint Tanja Seegelke von der Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land".

Weitere Ausflugs- und Wandertourentipps, auch für Heilbronn-Franken, bekommt ihr zum Beispiel beim Account "naturebawu". Wart ihr schon einmal im Mainhardter Wald (Kreis Schwäbisch Hall)?

Oder wie wäre ein winterlicher Spaziergang am Bleichsee bei Löwenstein (Kreis Heilbronn)?

Wer auch gerne Städtetrips unternimmt, findet bei "visit.sueden.cities" einige Aktivitäten in der Stadt, wie zum Beispiel die Kletterarena in Heilbronn:

Zudem kann Heilbronn-Franken auch mit einigen Schlössern und Burgen punkten! Auf der Instagram-Seite "schloesser-bawu" bekommt ihr Einblicke in die Schlösser Baden-Württembergs und Ankündigungen für Veranstaltungen, die dort stattfinden. Wie wäre es mit einem Ausflug ins Schloss Weikersheim (Main-Tauber-Kreis)?

Für noch mehr Outdoor-Tipps könnt ihr dem Kanal "SWR Outdoor Liebe" folgen - hier findet ihr zum Beispiel sieben schöne Weinwanderwege, unter anderem in Pfedelbach (Hohenlohekreis):

🍇🍷 Diese Weinwanderrouten bieten euch ganz besondere Highlights ⬇💜

Weitere "Tourismus-News" der Woche: Der zweitgrößte Tourismusverbund Baden-Württembergs namens "Tourimia" wurde gegründet, zu dem sieben regionale Tourismusorganisationen gehören, die das nördliche Baden-Württemberg repräsentieren:

Die Reisebranche boomt wie schon lange nicht mehr. Zum einen achten viele Leute auf die Nachhaltigkeit beim Reisen, zum anderen zieht es viele weit in die Ferne. Laut mehrerer Heilbronner Reisebüros sind vor allem Fernreisen beispielsweise nach Fernost oder in die Karibik und Kreuzfahrten extrem beliebt. Die Reiselust scheint so groß wie nie zu sein.

Nun würde ich gerne von euch wissen:

Im Wochenrückblick von vergangener Woche habe ich euch gefragt, ob ihr euch noch für die vielen (Bahn-)Streiks und (Bauern-)Proteste interessiert oder ob ihr euch schon damit abgefunden habt. Die Antwort: Die Mehrheit von 43 Prozent interessiert sich immer noch dafür und findet es auch gut, wenn Menschen für ihre Forderungen auf die Straße gehen. Einige scheinen aber auch schon genervt zu sein, denn rund 26 Prozent können die Themen schon nicht mehr hören und rund 24 Prozent ärgern die Proteste immer wieder aufs Neue. Nur rund 8 Prozent sind die Streiks und Proteste egal, solange ihr Alltag davon nicht beeinflusst wird. Wie immer ist die Umfrage nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild unserer Leserinnen und Leser.

Passend zum Trend "Urlaub in der Heimat" möchte ich euch auch diese Woche einen Ausflugstipp aus der Region vorstellen:

Der ehemalige Wachturm thront auf dem Heuchelberg. SWR

Dieses Wochenende geht es wieder hoch hinaus: Für eine kleine Winterwanderung mit tollem Ausblick eignet sich der Heuchelberg bei Leingarten (Kreis Heilbronn), auf dem die Heuchelberger Warte, ein Aussichtsturm, thront. Vom Wanderparkplatz aus gibt es verschiedene Wege, die auf den Heuchelberg hinauf führen. Ich habe mich für die Philosophensteige entschieden, durch die man schneller oben ankommt - dementsprechend ist dieser Weg aber auch ein bisschen anstrengender, aber seht selbst:

Die Heuchelberger Warte wurde 1483 als Wachturm am "Altwürttembergischen Landgraben" erbaut, um die württembergische Nordgrenze abzusichern. Heute ist der Turm frei zugänglich und nach 93 engen Treppenstufen hat man eine wundervolle Aussicht über den Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Bei klarer Sicht kann man von hier bis zu den Löwensteiner Bergen, den Randhöhen um Stuttgart und angeblich sogar bis zur Alb blicken. Hier oben gibt es auch ein Restaurant und im Sommer einen Biergarten.

Wer noch mehr Inspirationen für Entdeckungstouren im Naturpark Stromberg-Heuchelberg sucht, findet vielleicht hier welche:

Auch wenn bei uns gerade kein Schnee liegt, lieben wir diese schönen Winterimpressionen. ❄️

In der Nikolaikirche in Heilbronn findet immer dienstags und donnerstags der "Seelenschmaus" statt. SWR Simon Bendel

Diese Woche wurde das Wort "Remigration" zum Unwort des Jahres 2023 gewählt. Das Wort ist laut Jury eine Beschönigung für die Ausweisung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und entspricht laut Correctiv-Recherche offenbar den Plänen von Rechtsextremen und einiger AfD-Mitglieder. Der türkische Frauenverein in Heilbronn hat das Wort und die Pläne verurteilt:

Statt Spaltung feiert man hier das Zusammensein: Beim "Seelenschmaus" in der Heilbronner Nikolaikirche kommen alle Menschen zusammen, egal woher sie kommen, wie viel Geld sie haben und wie ihre Lebensgeschichte aussieht. Immer dienstags und donnerstags findet der "Seelenschmaus" statt, bei dem es abwechselnd Lesungen bekannter Heilbronnerinnen und Heilbronner und Livemusik gibt - und das ganzjährig. Auch Pfarrerin Miriam Haar hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Besucherinnen und Besucher. Einige kommen vor allem wegen des günstigen Essens, andere kommen vorbei, um nicht alleine zu Hause zu essen. Die meisten Menschen kommen jede Woche vorbei, sogar ein Stammtisch hat sich schon herausgebildet.

Vom 28. Januar bis zum 10. Februar gibt es in Öhringen (Hohenlohekreis) ein ähnliches Angebot - die "Einkehrkirche" in der Spitalkirche bietet Unterhaltungsprogramm. Am 31. Januar gibt es beispielsweise einen Kinoabend im Holi-Kino, am 4. Februar tritt ein Chor auf und am 11. Februar gibt es ein Benefizkonzert in der katholischen Kirche St. Joseph. Auch hier ist jeder willkommen!

