Wochenrückblick: Bewegt ins neue Jahr, im ICE in den Schnee und auf die Heilbronner Hütte

Es wurde im Fluss gebadet, entspannt gefeiert, aufgeräumt und mit dem ICE in den Winterurlaub gefahren - das und noch mehr brachte die erste Woche des Jahres in Heilbronn-Franken.

Hallo und frohes neues Jahr allerseits! Ich bin Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn, und blicke auf die erste Woche des neuen Jahres zurück: Welche Themen haben die Menschen in Heilbronn-Franken zum Jahresbeginn bewegt? Vor Silvester haben sich noch einige im Kocher abgekühlt. Die Silvesternacht blieb weitestgehend ruhig und aufgeräumt wurde an Neujahr auch gleich ehrenamtlich. Für ein paar Leute ging es über die Weihnachtsferien in den Winterurlaub, der dank vorübergehendem ICE-Halt in Heilbronn nun leichter erreichbar ist.

Die Themen der Woche im Überblick:

Willkommen in 2024! Das Jahr ist nun fast eine Woche alt - und wie ging es los? Am Tag vor Silvester sind in Schwäbisch Hall noch 71 Leute in den Kocher mit seinen sieben Grad Wassertemperatur baden gegangen und schwammen rund zwei Kilometer! Erstmalig schafften es alle Schwimmerinnen und Schwimmer bis ins Ziel:

An Silvester wurde dann bei den meisten deftig geschlemmt. Zum Jahreswechsel ging es in Heilbronn-Franken vergleichsweise ruhig zu, es gab zwar viele Einsätze, aber keine Ausschreitungen. Allerdings kamen im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Verletzte durch Böller und Feuerwerkskörper und stark alkoholisierte Personen in die zentrale Notaufnahme in Heilbronn:

Gute Sache: Am ersten Januar wurde aufgeräumt - und das ehrenamtlich in mehreren Orten in Heilbronn-Franken von jungen Muslimen, für die Neujahr kein Feiertag ist. Die Aktion dient dazu, Vorurteile und Ängste gegenüber ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern abzubauen:

Und sind über Weihnachten und Silvester viele Leute in der Region in den Winterurlaub gefahren? Dank des neuen vorübergehenden ICE-Halts in Heilbronn kommt man jetzt auch schneller in die Skigebiete.

Dieses Jahr kommt er: der bei vielen Menschen lang ersehnte ICE-Halt in Heilbronn! Allerdings erst einmal wieder wie bei der Bundesgartenschau nur für ein halbes Jahr, aufgrund von Sanierungsarbeiten der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt von Juli und Dezember. Dann heißt es endlich direkt und auf schnellerem Weg per ICE: von Heilbronn hinaus in die Welt Beziehungsweise nach Berlin, Hamburg oder Innsbruck und was so dazwischen liegt. Auch diesen Monat gibt es schon mehrere ICE-Stopps in Heilbronn. Am Dienstag hielt der erste ICE pünktlich und die Freude am Bahnsteig darüber war groß:

Auch auf der SWR Aktuell Instagram-Seite wurde der ICE-Halt in Heilbronn in der Kommentarspalte ausgiebig diskutiert:

Endlich ICE-Halt für Heilbronn - aber wieder nur vorübergehend

Für einige ging es mit dem ersten ICE am Dienstag auch direkt nach Österreich in den Skiurlaub. Ich habe mich kurz vor Weihnachten noch in der Heilbronner Innenstadt umgehört und wollte wissen, ob es die Leute über Weihnachten und Silvester in die Ferne zieht oder ob sie es sich zu Hause gemütlich machen:

Die meisten Befragten bei meiner nicht-repräsentativen Umfrage sind also lieber zu Hause geblieben.

Ganz anders sah es da zum Jahreswechsel auf der Neuen Heilbronner Hütte des Deutschen Alpenvereins Sektion Heilbronn in Gaschurn (Österreich) zwischen Vorarlberg und Tirol aus: Die Hütte war an Silvester fast ausgebucht, erzählt Hüttenwirtin Olivia Immler. Derzeit liege dort so viel Schnee wie schon lange nicht mehr. Die Hütte sei schon die ganze Wintersaison über gut besucht, weil dauerhaft Schnee liege. Die Leute, die in der Heilbronner Hütte übernachten, unternehmen Skitouren und kehren dann oft für mehrere Nächte in der Hütte ein, so Hüttenwirtin Immler weiter.

Die Neue Heilbronner Hütte liegt 2320 Meter hoch im Verwallgebirge zwischen Vorarlberg und Tirol. SWR Jens Nising

Zur Stärkung gibt es auf der Hütte vielleicht auch ein Gläschen Milch oder darf es lieber eine Milchalternative sein?

Die Milchkuh - ein Auslaufmodell? SWR

Seit 1. Januar gilt Einwegpfand von 25 Cent auch für Milchflaschen, um Verpackungsmüll weiter zu reduzieren. Die Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall ist von der Umstellung nicht betroffen, denn das Pfand gilt nicht für Milchkartons. Martin Boschet von der Hohenloher Molkerei zeigt sich erleichtert darüber und auch auf den Zug der Milchalternativen sind sie aufgesprungen: Vor einigen Monaten habe man die erste vegane Alternative, einen Haferdrink, ins Sortiment aufgenommen. Auch Hafermilch sichere die heimische Landwirtschaft.

SPD und Grüne fordern, dass Milchalternativen genau wie Kuhmilch mit 7 Prozent Mehrwertsteuer anstatt mit 19 Prozent besteuert werden sollen. Die Politik will noch Anfang des Jahres darüber beraten.

Milchalternativen werden immer beliebter. Gleichzeitig sinkt der Verbrauch von konventioneller Kuhmilch - von 54 Litern pro Kopf im Jahr 2000 auf etwa 46 Liter im Jahr 2022, teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit. 2024 wird es wahrscheinlich noch weniger sein. Viele Menschen verzichten auch aus Umweltgründen, denn bei den Milchalternativen entstehen deutlich weniger Treibhausgase als bei Kuhmilch. Die beliebteste Milchalternative ist Hafermilch, die mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes an Milchersatzprodukten ausmacht, schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft.

So ist die Umweltbilanz von Milch und Milchalternativen

Die Kolleginnen und Kollegen von SWR1 haben eine Übersicht über die verschiedenen Milchalternativen zusammengestellt:

Wie sieht es bei euch aus:

Im vergangenen Wochenrückblick hat euch mein Kollege Peter Wedig gefragt, was es denn an Heiligabend bei euch zu essen gibt. Das Ergebnis: Bei den meisten (65 Prozent) gab es ganz klassisch Würstchen mit Kartoffelsalat! Bei fast 22 Prozent war es etwas Aufwendigeres und 13 Prozent haben gar keinen Einfluss auf das Essen, weil sie eingeladen wurden - auch nicht schlecht! Die Umfrage war wie immer nicht-repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild der Leserinnen und Leser.

