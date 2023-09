Wochenrückblick: In Heilbronn sind Müllsünder unterwegs, in Crailsheim die Laufräder

Faule Leute lassen ihren Müll liegen, fleißige Leute ohne Pedale am Rad treten um die Wette und zum Glück gibt's Alternativen zum Wasen. Der Wochenrückblick für Heilbronn-Franken.

Hi in die Runde, ich bin Peter Wedig vom SWR Studio Heilbronn. Das Weindorf ist durch, der Wasen geht los, wer es lieber regional mag, geht eben in den Main-Tauber-Kreis auf die Königshofer Messe - zum Feiern ist also genug geboten, aber Obacht: Danach auch ja den Müll wegräumen, da will nämlich zumindest die Stadt Heilbronn härter durchgreifen! Wer auf der Suche nach einer neuen Trendsportart ist, der wird vielleicht in Crailsheim fündig. Also ab zur Sache:

Illegal entsorgter Abfall: Sieht nicht schön aus, riecht zuweilen auch nicht ganz so schön. Ist in Heilbronn aber immer wieder ein Problem, deshalb hat die Stadt jetzt ihre Maßnahmen gegen Müllsünder verschärft. Der Kommunale Ordnungsdienst überwacht dazu in Zivil Plätze, an denen häufig illegal Müll entsorgt wird. Außerdem gibt es für bestimmte Schwerpunkte eine Videoüberwachung.

Wild herumliegender Müll an der Ecke Heilbronner Schiller-/Gartenstraße ist immer wieder ein Problem. SWR

Mittlerweile wurden wohl bereits über 300 mutmaßliche Müllsünder angezeigt. Da geht es dann nicht nur um die leere Bierdose, sondern laut Michael Schwihel vom Ordnungsdienst Heilbronn zuweilen um ganze Haushaltsauflösungen. Je nach Abfall ist das auch mehr als eine Ordnungswidrigkeit: Wild entsorgter Müll kann sogar eine Straftat sein, wenn es zum Beispiel um entsorgtes Altöl geht.

Jetzt aber mal ganz unschuldig gefragt, unabhängig von den Müllsündern: Wenn die Tonne überläuft, sich der Dreck trotzdem häuft, was ist dann eigentlich erlaubt und was nicht? Das hat mir die Stadt Heilbronn beantwortet:

Müll entsorgen - was ist eigentlich erlaubt? Der öffentliche Mülleimer an der Bushaltestelle ist schon voll - darf ich dann meinen Pizzakarton einfach daneben stellen? Nein, in dem Fall hat man einfach Pech und man muss sich die nächste leere Tonne suchen. Ja, aber was ist mit den ganzen Pfandflaschen, die die Leute absichtlich daneben stellen, damit sie jemand einsammelt? Auch das ist streng genommen nicht erlaubt. Wird aber toleriert. Die Tonne zu Hause ist voll, dann könnte ich den Müllsack doch einfach in einen öffentlichen Eimer in der Stadt stopfen? Nein. In solche öffentlichen Abfallkörbe gehören nur Kleinabfälle. Damit sind zum Beispiel Obstreste oder Zigarettenschachteln gemeint. Haus- oder Gewerbeabfälle oder auch das gesammelte Altpapier gehören laut Polizeiverordnung explizit nicht dazu. Der Nachbar hat seine Tonne schon zur Abholung rausgestellt - dann vielleicht einfach da rein? Und wieder nein, das ist ebenfalls nicht erlaubt. Schließlich zahlt der Nachbar entsprechende Gebühren. Jetzt weiß ich's. Ich stell den Krempel an die Straße und mache ein Schild "zu verschenken". Laut Stadt wird das nicht gerne gesehen, da die Nachahmungsgefahr groß ist. Es wird aber häufig geduldet, wenn die Sachen wirklich nur wenige Tage an der Straße stehen. Wenn es das optische Erscheinungsbild der Stadt stört, kommt aber auch schon mal der Kommunale Ordnungsdienst und bittet um rasche Beseitigung. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Restmüll, bis die nächste Müllabfuhr kommt? Dafür gibt's bei den Bürgerämtern spezielle Restmüllsäcke. Die kosten 5,20 Euro für 70 Liter. Den Sack kann man dann einfach bei der nächsten Leerung zur Restmülltonne stellen. Mehr Infos zum Müll in Heilbronn gibt's hier.

Die nächsten Schwerpunkt-Aktionen sind laut Stadt Heilbronn auch bereits geplant. Also Daumen drücken, dass dieses Problem zukünftig der Vergangenheit angehört.

Wer sich jetzt angespornt fühlt, in Zukunft vielleicht auch etwas weniger Müll zu machen, ein paar Tipps haben da die Stuttgarter Kollegen zusammengefasst. Und die gute Nachricht zum Abschluss: 2022 hat Baden-Württemberg rund neun Prozent weniger Müll produziert als im Jahr davor!

Über die Müllsünder hat SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn am 20. September 2023 berichtet.

Ein Rennen auf historischen Laufrädern, erfunden vom Karlsruher Karl von Drais im Jahre 1817 - garantiert nicht verkehrssicher ohne Klingel, Licht und Reflektoren. Und dann fahren die auch noch fast alle ohne Helm. Also nicht gerade ein Vorbild für andere, aber immerhin ein Mordsgaudi für die Crailsheimer (Kreis Schwäbisch Hall).

Mein Kollege Jan Arnecke war bei dem Rennen dabei, so sieht das dann aus:

76 Männer und 11 Frauen waren am Start beim 50. Jubiläum des Rennens. Ein Schreiner aus der Region baut die Räder extra für das Event, das im Rahmen des Fränkischen Volksfests stattfindet. Männer und Frauen starten gleichzeitig, gewertet wird dann aber getrennt. Für so manchen Teilnehmer ist die Teilnahme schon Tradition, der 33-jährige Julian Ferchow ist bereits seit 2005 mit dabei. Für ihn sprang diesmal auch der erste Platz raus. Zur Belohnung gab's einen Wanderpokal. Auch aus Holz.

Glückliche Gewinner: (vlnr.) Sandra Rollbühler (2. Platz Frauen), Marie Koch (1. Platz), Anke Tonet (3. Platz), René Kubat (3. Platz Männer), Julian Ferchow (1. Platz), Lukas Popp (2. Platz) und Organisator Herbert Holl. SWR

Wer war aber dieser Karl von Drais? Legen wir mal mit seinem vollen Namen los (und vergessen ihn wahrscheinlich direkt wieder): Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn. 1785 wurde er geboren und war ein Forstbeamter - und eben auch Erfinder. Am bekanntesten wurde er mit der Erfindung seiner Laufmaschine, die dann auch ihm zu Ehren Draisine genannt wurde. Der Vorgänger eines jeden Fahrrads.

So könnte das in etwa ausgesehen haben: Ein junger Mann stellt im Schlosspark Karlsruhe Karl von Drais dar, im Vordergrund ein Bild des Erfinders. SWR

Mit dem ersten Modell waren damals bis zu 15 Kilometer pro Stunde möglich - ohne Pferde war das damals, 1817, undenkbar. Dabei wog der erste Prototyp noch rund 25 Kilogramm. Mit öffentlichen Fahrten wollte Drais seine Laufmaschine weiter bekannt machen, was auch gelang.

Was man von seinen anderen Erfindungen weniger behaupten kann. Da soll es zum Beispiel eine "Notenschriftmaschine" gegeben haben, die beim Klavierspielen gleich die Noten aufschrieb. Oder eine Schnellschreibmaschine mit vier mal vier Tasten. Auch für Drais gab es leider kein gutes Ende. Eine Wirtshausschlägerei läutete wohl den Abstieg ein, die letzten Jahre waren vom Alkohol gezeichnet. 1851 starb Drais - im Nachlass wurde unter anderem eine seiner Laufmaschinen aufgeführt.

Auch das ist eine Draisine - Karl von Drais hatte damit allerdings nichts zu tun. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Roland Weihrauch

Wem jetzt die Bezeichnung Draisine noch anders bekannt vorkommt: Ja, so werden heutzutage eher die hand- oder motorbetriebenen Transportgeräte auf Schienen genannt. Weil der erste Entwurf aber sehr der Laufmaschine des guten Karls ähnelte, wurde die Bezeichnung einfach übernommen.

Warum findet die Gaudi eigentlich in Crailsheim statt? Das ist Zufall. 1970 fand ein solches Rennen in Mannheim statt, da die erste Fahrt von Karl von Drais von Mannheim nach Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) führte. Bei dem Rennen war auch Werner Scheurer von der Radsportabteilung des TSV Crailsheim dabei. Der fand die Idee so toll, dass er sie mit nach Crailsheim nahm.

Über das Drais-Laufradrennen hat SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn am 18. September 2023 berichtet, außerdem die Landesschau am 19. September 2023.

Eigentlich gäbe es ja noch so einige Negativmeldungen aus der Region: Da wird ein Raser verurteilt, weil er sich ein Wettrennen in Heilbronn geliefert haben soll. Dann stellt sich noch dazu raus, dass der Verurteilte ein Bruder des mutmaßlichen "Wollhausrasers" ist, dem parallel auch der Prozess gemacht wird. Ein Ladendieb schlägt um sich und bespuckt zwei Frauen - was übrigens als Körperverletzung geahndet wird, so die Polizei. Und dann war da auch noch ein schwarzfahrender Fahrraddieb, der obendrein noch einen Zugbegleiter angegriffen hat.

Zeit für was Positives, Zeit zum Feiern!

Der Herr hier auf der Königshofer Messe ist zwar auch ein Bösewicht, aber immerhin mit Herz. SWR Rosi Düll

Und ja, es gibt noch andere Feiermöglichkeiten als den Wasen in Stuttgart, auch wenn da seit Freitag kaum einer dran vorbeikommen wird. Wer es lieber eine Nummer kleiner mag, für den ist vielleicht die Königshofer Messe was. Kann zwar nicht ganz mit Wiesn und Wasen mithalten (was die Größe angeht), ist aber immerhin das größte tauberfränkische Volksfest, geht noch bis Sonntag - und lief bis zur Halbzeit schon mal rekordverdächtig.

Wer da auf dem Laufenden bleiben will, was es für spezielle Aktionen gibt, dem wird hier geholfen:

Königshofer Messe

Im halben Bundesland kann man für die nächsten Wochen in Bus und Bahn Leute in Tracht sehen, daher mal meine Frage: Wie haltet ihr es mit einem zünftigen Volksfest-Outfit?

Dirndl und Lederhose - Top oder Flop? Aber immer! Her mit Lederhose und Dirndl! Also für mich selber ist das nix, aber nett anzuschauen und schafft Stimmung. Ich hab nie verstanden, warum man das hierzulande trägt. Abschicken

Ein letzter Tipp noch, bevor es zurück in die Region geht: Eine Übersicht mit Tipps, wie das auf dem Wasen so läuft, haben die Stuttgarter Kollegen zusammengestellt.

Aber zurück nach Heilbronn-Franken. Damit der Wasen überhaupt eine Chance hat, ist das Fränkische Volksfest bereits vorbei. Bis zu 100.000 Besucher kamen da am Tag nach Crailsheim. Friedlich war es laut Polizei obendrein.

Der Umzug beim Fränkischen Volksfest ging durch die hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stunde länger als geplant. SWR

Ein bisschen Ernst war dann aber doch dabei: Beim Umzug mit rund 1.500 Teilnehmenden mit zahlreichen Mottowagen und Kapellen gab es auch Landwirte, die mit Plakaten auf die Belastungen durch den Klimawandel aufmerksam machten.

Apropos feiern: Zwei Wochen ist der Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft her. Ob davon immer noch was hängen geblieben ist? Mein Kollege Christoph Schöneberger hatte da letzte Woche gefragt, ob der Basketball-Hype bei euch angekommen ist. Knapp ein Drittel will in Zukunft tatsächlich öfters mal reinschauen. Für knapp mehr als die Hälfte war und ist das Spiel leider nix. Nur 15 Prozent sind eh schon lange Fans. Das Ergebnis zeigt aber nur ein Meinungsbild und ist nicht repräsentativ.

Wer in der Region mitfiebern will: Die HAKRO Merlins Crailsheim starten am Samstag ins erste Pflichtspiel im Pokal, ab der nächsten Woche geht dann auch die Bundesliga weiter.

Über die Königshofer Messe hat SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Heilbronn am 20. September 2023 berichtet.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Heilbronn-Franken diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studioheilbronn@swr.de