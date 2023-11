Warum eine Band gerade jetzt "Check your balls" singt, der Run auf die Rabatte beginnt und die Hot-Chip-Challenge auch in Heilbronn-Franken abgekühlt ist.

Hi da draußen, ich bin Nicole Heidrich vom SWR Studio Heilbronn. Wir blicken auch an diesem Wochenende mit ausgewählten Themen wieder zurück. Diese Woche ging es um die heiße Schlacht am Rabatt-Buffet, um ganze Kerle mit Bärten und dem richtigen Griff in den Schritt. Und nicht zu vergessen, die mittlerweile eigentlich abgekühlte Hot-Chip-Challenge - was Menschen ja nicht davon abhält, trotzdem Blödsinn zu machen.

Die Themen der Woche im Überblick:

Zuschlagen oder nicht am Black Friday und Co.?

Monat der Männergesundheit: Check your balls and your beard

Heiße Challenges jetzt ohne Chips

Das herannahende Weihnachtsfest lässt Kinderherzen so langsam höher schlagen. Und: Ist der Wunschzettel noch nicht geschrieben, nervt spätestens jetzt die Verwandtschaft. Klar, die Wunschliste ist lang und wird oft angeführt von den neuesten Konsolen, Handys und technischen Spielereien. Ein Wermutstropfen vorneweg, liebe Konsumbolde: Laut Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY wollen die Menschen in diesem Jahr weniger Geld für Geschenke ausgeben. Wie der Präsident des Deutschen Handelsverbands und Chef des Heilbronner Handelsverbunds INTERSPORT, Alexander von Preen, mitteilte, rechnet der Einzelhandel 2023 mit einem schlechteren Weihnachtsgeschäft.

Aber beim Sparen kommen Rabattschlachten in der Vorweihnachtszeit wie Black-Friday und Co. doch gerade rechtzeitig. Los geht's genau jetzt! Auch Schnäppchenjäger in der Heilbronner City lassen sich das nicht entgehen - also teilweise. Die folgende SWR-Umfrage ist aber auch nicht repräsentativ:

Und was ein guter Schwabe, der hinterfragt die roten Preise mit zeitlich begrenztem Angebotslimit natürlich stets und stellt fest: Nicht immer handelt es sich um ein echtes Sonderangebot, denn auch Händlerinnen und Händler haben nichts zu verschenken. Und das oft verlockende Angebot der Online-Warenhäuser kommt im hiesigen Einzelhandel in der Region auch nicht immer gut an.

Aber auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnt: Drum prüfe, wer sich an einen Konsumartikel bindet. So ist zum Beispiel ein beliebter Trick mit dem reduzierten Preis recht simpel: Der Rabatt geht dann nämlich nicht vom davor verlangten Preis ab, sondern von einer höheren unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Diese wurde aber auch zuvor nie verlangt. Voilà: Preisnachlass erscheint höher. Oder Fakeshops, die kennen wohl die Meisten. Man bestellt etwas, überweist Geld - und bekommt dafür nichts außer Frust. Diese Abzock-Masche nimmt zu. Und Fake-Plattformen sind schwer von seriösen Online-Anbietenden zu unterscheiden.

Rabatte und Fakeshops: Die Verbraucherzentrale empfiehlt Rabattschlachten gehören zu Weihnachten dazu wie ein geschmücktes Bäumchen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnt daher zur Vorsicht und gibt Tipps:

Per Rechnung oder Lastschrift bezahlen, nicht mit Vorkasse.

Nachlässe beziehen sich oft auf die unverbindliche Preisempfehlung, nicht auf den vorherigen Preis.

Fakeshops sind nicht immer leicht von seriösen Anbietern zu unterscheiden. Hilfestellung bietet der Fakeshop-Finder.

Mindestens zwei Preissuchmaschinen für ein Produkt nutzen.

Nicht durch Angebot-Limits unter Druck setzen lassen.

nur notwendige Daten herausgeben, im Browser hinterlegte Cookies regelmäßig löschen.

Wiederrufsrecht nutzen.

Bewegt hat uns diese Woche aber nicht nur die vorweihnachtliche Konsumfreude, sondern auch das Wohlbefinden sämtlicher Kerle. Denn diesen Monat sprießen sie nicht nur als modische Accessoires an Oberlippen männlicher Zeitgenossen, sondern liefern auch einen wichtigen Wink in Sachen Gesundheitsfürsorge: Schnurrbärte. Der Schnorres für die Männergesundheit ist seit Jahren ein Statement. Er weist im sogenannten "Movember" auf diverse Vorsorgeuntersuchungen hin, denen Mann sich vernünftigerweise regelmäßig stellen sollte.

Ein Schnurrbart für die Männergesundheit Es ist wieder "Movember"! Kein Schreibfehler, sondern ein Kofferwort aus dem englischen "moustache" für Schnurrbart und November. Nachdem der Trend 2003 in Australien gestartet ist, lassen sich inzwischen weltweit viele Männer im elften Monat des Jahres einen Oberlippenbart stehen, um auf das Thema Männergesundheit hinzuweisen. Das reicht von der Prostata- oder Hodenkrebsvorsorge bis hin zu psychischer Gesundheit.

Die Bereitschaft zur Vorsorge lässt nämlich schwer zu wünschen übrig. Anlass für eine "Urologenband" mit Beteiligung aus dem Kreis Heilbronn, einen Motivations-Song zu verfassen - über das regelmäßige Handanlegen, die eigene und die vom Facharzt des Vertrauens. An dem Videodreh waren auch Neckarsulmer Rugbyspieler (Kreis Heilbronn) beteiligt.

Für alle Neugierigen: Ja, im zugehörigen Video fallen Hüllen - alles für den Kampf gegen Hodenkrebs und Co.

Doch nicht nur erwachsene Männer sollten sich regelmäßig durchchecken lassen. Das Bundesgesundheitsministerium weist darauf hin, dass durch verschiedene Vorsorgeuntersuchungen schwere (Vor-)Erkrankungen entdeckt werden können. Und deshalb bittet die Branche zum Rapport - quasi jeden und jede von Null bis 99 Jahren - und darüber hinaus. Und am besten auch von Kopf bis Fuß. Das Landesgesundheitsministerium empfiehlt die Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen, die zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gehören.

Die Online-Plattform Statista spricht von knapp zehn Millionen Menschen ab 14 Jahren in der deutschsprachigen Bevölkerung im Jahr 2023, die nie eine medizinische Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen haben. Knapp 37 Prozent gehen demnach regelmäßig. Und für alle, die gerne selbst Statistiken wälzen: Das Landesgesundheitsministerium dröselt im Gesundheitsatlas haarklein auf, wie es um die Gesundheit von Jungen und Männern und allen anderen in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg bestellt ist.

Aber zur wirklich wichtigen Frage in Sachen Gesundheitsvorsorge:

Die "Hot Chip Challenge" hat so manche in Atemnot versetzt oder sogar ins Krankenhaus gebracht, auch in Heilbronn. Nach einem Verkaufsverbot in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern hat diese Woche auch der Hersteller nachgelegt und den Import der Chips nach Deutschland gestoppt. Warum aber die Mutprobe überhaupt so beliebt ist, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Ja natürlich, wir haben alle dumme Sachen gemacht, trotzdem fragt man sich, warum werden diese Challenges gefühlt immer gefährlicher? Stete Voraussetzung: Jede Mutprobe wird gefilmt. Die Videos der Challenges landen auf den öffentlichen Profilen der Teilnehmenden in den Online-Plattformen und können zuhauf eingesehen, bewertet, kommentiert und natürlich "bewundert" werden. Ganz egal, ob junge Menschen sich bis zur Bewustlosigkeit würgen, mit scharfen Maistortilla-Chips verletzten oder bei einer sogenanten "Deo-Challenge" Körperstellen so lange besprühen - ungeachtet des Schmerzes - bis Kälteverbrennungen an der Haut auftreten. In einer Variante davon werden Räume vernebelt und das Spray eingeatmet. Auch hier warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor Gesundheitsschäden, zum Beispiel in Herz und Gehirn.

"Soziale Anerkennung und das Beeindrucken anderer scheinen für Jugendliche zentrale Motivationsfaktoren zu sein, an Challenges teilzunehmen", schreibt das Landesmedienzentrum (LMZ) Baden-Württemberg. Oder einfach gesagt: Je krasser, desto erfolgreicher im Algorithmus - so zumindest funktioniert zum Beispiel TikTok.

Eltern stehen dem Treiben ihrer Sprösslinge im Netz oft hilflos gegenüber. Medienpädagogen und -pädagoginnen raten, nicht streng auf Verbote, sondern auf frühzeitige Aufklärung zu setzen. Beim LMZ gibt es Handlungshilfen, wie damit umgegangen werden kann, denn wir alle bewegen uns doch täglich in Sozialen Netzwerken. Und das fängt laut Kim-Studie schon bei den Jüngsten ab sechs Jahren an: Bei vielen Kindern und Jugendlichen liegen zum Beispiel WhatsApp, Youtube und TikTok sehr hoch im Kurs.

Und immer auch besteht die Gefahr von Fake-Videos:

Was diese Woche sonst noch passiert ist