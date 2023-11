Wochenrückblick: Vom warmen Herbst, stillen Feiertagen und langen Wochenenden

Einige hatten diese Woche Herbstferien: Reformationstag, Halloween und Allerheiligen standen an. Ich wollte wissen: Haben Feiertage für die Menschen heute noch eine Bedeutung?

Hallo, ich bin es wieder, Juliane Pyper, Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Einige von euch sind noch in den Herbstferien, aber Reformationstag, Halloween und Allerheiligen sind vorbei und jetzt geht es schnurstracks auf Weihnachten zu! Kann man gar nicht glauben, denn es war noch lange deutlich zu mild für diese Jahreszeit. Diese Woche hat uns an Allerheiligen zwangsläufig auch das Thema Tod beschäftigt. Haben Friedhöfe noch eine Zukunft, bei all den alternativen Bestattungsformen? Zudem habe ich mich mit der Arbeitswelt von heute befasst: Kommt endlich die Vier-Tage-Woche und ist der Fachtkräftemangel wirklich ein so großes Problem?

Die Themen der Woche im Überblick:

Viele Gläubige besuchen an Allerheiligen die Friedhöfe, um ihrer Angehörigen zu gedenken. dpa Bildfunk Picture Alliance

Am Dienstag war Reformationstag, wobei die meisten jüngeren Leute wohl eher an Halloween gedacht haben. Mittwoch war Feiertag - also war für alle ausschlafen nach der Halloweenparty angesagt! Aber kennt ihr die Bedeutung des "stillen" Feiertags Allerheiligen? Ich habe den Hohenloher Dekan und katholischen Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen (Hohenlohekreis) interviewt, um zu erfahren, ob Allerheiligen und Feiertage im Allgemeinen noch Bedeutung für die Menschen haben oder ob die meisten nur froh sind, nicht zur Arbeit gehen zu müssen.

Ingo Kuhbach kann natürlich nur für seinen Landkreis sprechen, aber bei ihm auf dem "flachen Land", wie er sagt, spielt Allerheiligen noch eine große Rolle. Auch andere Feiertage seien für die Menschen in seiner Region noch wichtig. Aber er glaubt auch, dass es "einen nicht geringen Prozentsatz gibt, die einfach froh sind, dass sie frei haben." Er ist sich aber sicher, dass es auch einen gewissen Prozentsatz an Menschen gibt, denen die Feiertage noch etwas bedeuten. Vor allem Weihnachten hätte für die meisten Menschen noch die größte Bedeutung, weshalb an Weihnachten immer noch viele in die Kirchen kämen.

Wie sieht es bei euch aus:

An Allerheiligen gehen Angehörige von Verstorbenen gemeinsam auf den Friedhof, denken an die verstorbene Person und machen das Grab winterfest, legen Kränze ab und zünden Kerzen an. Allgemein sind Friedhöfe in seiner Region noch Orte von großer Bedeutung, so Ingo Kuhbach. Aber auch alternative Bestattungsformen, wie zum Beispiel Bestattungen im Wald, hätten zugenommen. Der Trend zur Urnenbestattung hat dermaßen zugenommen, wie man es sich vor zehn Jahren noch nicht hätte vorstellen können, sagt Ingo Kuhbach.

Wird es in Zukunft noch Friedhöfe in jetziger Form geben?

Wird es Friedhöfe in klassischer Form, wie hier den Hauptfriedhof in Heilbronn, in Zukunft noch geben? SWR

Immer mehr Menschen wollen sich beispielsweise im Wald bestatten lassen. Die Angehörigen gehen auf den Wunsch der Verstorbenen ein und lassen sie im Wald beisetzen, aber sagen dann auch zu Pfarrer Kuhbach, dass es für sie als Trauernde eigentlich besser wäre, einen konkreten Ort für ihre Trauer zu haben:

Ich erlebe Menschen, die nach wie vor einen Ort für ihre Trauer brauchen. Ich erlebe Menschen, die ihre Angehörigen, dem Wunsch der Verstorbenen entsprechend, im Wald beigesetzt haben und zur mir sagen: "Eigentlich wäre es für uns als Trauernde besser, wenn wir auf den Friedhof gehen könnten [...]". Andere sagen: "Es tut uns gut, uns im Wald an unsere Verstorbenen zu erinnern".

Da sind die Geschmäcker und Empfindungen etwas verschieden, so Kuhbach weiter. In Mulfingen werde der Großteil der Verstorbenen aber immer noch auf dem Friedhof beigesetzt. "Wie das einmal aussieht in 20, 30 Jahren [...], da bin ich mir nicht sicher, ob dann Friedhöfe noch die Bedeutung haben werden." Trotzdem hat Ingo Kuhbach Zuversicht, dass auch unsere Friedhöfe, so wie sie jetzt sind, Zukunft haben.

Meine Kolleginnen Catharin Freudenberger und Laura Cloppenburg haben sich diese Woche mit nachhaltigen Öko-Bestattungen beschäftigt:

Vom Geistlichen nun zum Weltlichen:

Die moderne Arbeitswelt entwickelt sich rasant. Alternative Arbeitsformen werden (wie die alternativen Bestattungsformen) immer beliebter. Work-Life-Balance ist für junge Leute so wichtig wie nie. Wie wäre es zum Beispiel, statt nur zwei Tage, drei Tage Wochenende zu haben? Dafür müsste dann aber an den vier Arbeitstagen die ganze Arbeit erledigt werden. Viele würden das in Kauf nehmen. Einige Betriebe und Unternehmen testen die Vier-Tage-Woche schon seit längerer Zeit, wie zum Beispiel in unserer Region der Heizungs- und Sanitärbetrieb ASW von Sascha Wagner in Widdern (Kreis Heilbronn). Seine Mitarbeiter arbeiten von sieben bis 17 Uhr mit einer Stunde Pause. Seit er die Vier-Tage-Woche eingeführt hat, habe er keine Personalprobleme mehr. Die Testphase lief bis August und der Betrieb blieb weiterhin bei der Vier-Tage-Woche. Wie sieht es bei größeren Unternehmen aus? Wäre die Vier-Tage-Woche auch dort möglich? Ich habe bei der Schwarz Gruppe nachgefragt.

Bei der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), zu der auch Lidl und Kaufland gehören, können Beschäftigte flexible Arbeitszeitmodelle wahrnehmen, wie beispielsweise auch in Teilzeit mit vier Tagen pro Woche zu arbeiten, allerdings nicht bei gleichem Gehalt wie bei fünf Arbeitstagen. Allerdings sollen Arbeitsabläufe effizienter werden, um mehr Zeit einzusparen. Auch die Arbeit als Führungskraft soll in Teilzeit möglich sein. Zudem sollen Arbeit und Familie gut vereinbar sein, indem Mitarbeitende komplett aus dem Homeoffice arbeiten dürfen sowie Betriebskindertagesstätten in Anspruch nehmen können. Die "wirkliche" Vier-Tage-Woche gibt es hier also noch nicht und es scheint, als wäre sie auch erst mal kein Thema.

TUM Talk am Bildungscampus Heilbronn: Diskussion über den veränderten Arbeitsmarkt

Beim TUM Talk wurde unter anderem über Fachkräftegewinnung diskutiert. SWR

Um die Vier-Tage-Woche und den veränderten Arbeitsmarkt, der mit Fachkräftemangel usw. zu kämpfen hat, ging es auch beim TUM Talk an der TUM (Technische Universität München) Campus Heilbronn. Dort waren vergangene Woche die Personalchefs und -chefinnen großer Unternehmen wie der Schwarz Gruppe oder SAP versammelt und haben darüber diskutiert, wie man heute noch genug gut ausgebildetes Personal findet und ob der Fachkräftemangel Mythos oder Realität ist. Er ist wohl sehr real, weshalb sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und auch die Politik verändern müssen.

Ich war beim TUM Talk mit dabei und habe der Diskussion gelauscht:

Angela Todisco, Personalleiterin EMEA North beim Softwarekonzern SAP in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), sagte nach dem Talk zu mir, dass auffällt, dass alle Anwesenden des Talks schon einiges unternehmen, um Bewerberinnen und Bewerber nicht nur an die Unternehmen heranzuführen, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an die Unternehmen zu binden, sodass sie sich mit ihnen identifizieren können. Todisco plädiert dafür: "Suchen Sie die richtige Person und der Rest wird sich ganz sicherlich mit einer großen Lernbereitschaft und Unterstützung geben."

Vor allem spezialisierte Fachkräfte werden in Deutschland gesucht, wodurch Unternehmen in einen Wettbewerb um potenzielle Bewerberinnen und Bewerber treten. Auf meine Anfrage hat die Schwarz Gruppe geantwortet, dass Recruituing-Strategien, also die Gewinnung von Mitarbeitenden, überdacht werden müssen. Außerdem liege der Fokus bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Aus- und Weiterbildung bestehender Mitarbeitender. Diese Maßnahmen würden zu einer stärkeren Mitarbeiterbindung beitragen. Auch Quereinsteiger könnten einfacher einsteigen.

Zudem soll der Fachkräftemangel auch durch Digitalisierung abgedämpft werden. Apropos Digitalisierung: Die Schulen in Heilbronn kommen im neusten technologischen Zeitalter an! Im Wochenrückblick von vergangener Woche hat euch mein Kollege Christoph Schöneberger gefragt, wie der Unterricht der Zukunft aussehen soll. Hintergrund war, dass alle Schülerinnen und Schüler in Heilbronn zukünftig Tablets erhalten sollen. Die große Mehrheit von 75 Prozent ist dafür, dass es die Mischung macht, der Unterricht also mal digital und mal analog stattfinden sollte. Nur 25 Prozent wünschen sich weniger Digitalisierung der Schulen, da die Schüler doch schon in der Freizeit viel Zeit in digitalen Räumen verbringen. Und wirklich niemand war dafür, dass Schulen mehr Digitalisierung als "bloß" Tablets brauchen. Wie immer ist die Umfrage aber nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild.

Die Herbstferien nähern sich dem Ende und wie war das Wetter?

Jetzt kommt sie wieder, die dunkle Jahreszeit. Der Sommer war aber wirklich lang genug, der September war so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen! Und auch der Oktober reiht sich ein in die fünf wärmsten Oktober seit Aufzeichnungsbeginn. Am 13. Oktober wurden in Deutschland sogar noch 30 Grad erreicht... Der Oktober war aber auch sehr nass, mit knapp 80 Prozent mehr Niederschlag als normal.

Der milde Oktober wirkt sich unterschiedlich in der Landwirtschaft aus. Für die Winterkulturen wie Winterraps und Wintergerste sind die Effekte positiv, für alles, was noch folgt, könnte es problematisch werden. Noch bis Mitte Oktober hatten wir in Heilbronn-Franken Temperaturen von über 20 Grad. Auch der anhaltende Regen sei wichtig. Problematisch wird es bei den Pflanzen, die erst noch in den Boden kommen sollen. Wenn der Regen anhält, könnten die Felder nämlich zu feucht für eine Aussaat sein.

Hauptsache den Weihnachtsbäumen geht es gut! Die lange Trockenheit in diesem Sommer und im vergangenen Jahr soll den Weihnachtsbäumen nicht sonderlich geschadet haben. Aber es gibt trotzdem schlechte Nachrichten: Weihnachtsbäume sollen dieses Jahr noch teurer verkauft werden... Wegen gestiegener Lohn- und Transportkosten ist mit höheren Preisen zu rechnen.

Aber vielen Igeln geht es schlecht! Die einzig verbliebene Igelstation in Heilbronn-Franken ist an der Überlastungsgrenze. Dort gibt es keine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mehr, Gabriele Krämer betreut die Station in Schwaigern (Kreis Heilbronn) neben ihrem Vollzeitjob komplett allein. Von September bis Dezember ist auf der Station besonders viel los. Aktuell werden dort 20 Igel aufgepäppelt. Wenn Igel um diese Zeit unter 400 Gramm wiegen, müssen sie aufgepäppelt werden. Igel leben vor allem wegen Autos und Mährobotern sehr gefährlich. Auch Schneckenkorn ist giftig für sie und dazu wird ihr Lebensraum immer begrenzter.

Was uns diese Woche in Heilbronn-Franken sonst beschäftigt hat:

