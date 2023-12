Wochenrückblick: Superheldin mit 99 - Wärme und Wintersport für alle

Diese Woche wurde es heiß und kalt - beides! Ein Wohnungsbrand wurde verhindert, Menschen wurde Wärme gespendet und trotz Kälte und Schnee halten sich die Leute fit.

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper, eure persönliche "Karla Kolumna" aus dem SWR Studio Heilbronn. Was hat uns diese Woche in Atem gehalten? Ganz klar die 99-jährige Seniorin, die einen Hausbrand verhindert hat, indem sie ihre brennende Matratze eigenhändig auf ihren Balkon getragen hat! Auch viele Schülerinnen und Schüler haben Gutes getan, denn sie haben ehrenamtlich in Betrieben gearbeitet und das Geld danach gespendet. Und der Schnee ist leider schon wieder weg, aber Skiausrüstung und Snowboard werden trotzdem schon einmal gekauft. Und wie haltet ihr euch diesen Winter fit?

Die Themen der Woche im Überblick:

Brandspuren auf dem Balkon einer 99-jährigen Seniorin aus Schwaigern, die eine brennende Matratze nach draußen geschleppt hat und so einen Wohnungsbrand verhindern konnte. Feuerwehr Schwaigern

Die heißeste Geschichte der Woche: In Schwaigern (Kreis Heilbronn) hat eine 99-Jährige vermutlich einen Wohnungsbrand verhindert. Ihre Matratze fing Feuer - wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts ihrer Heizdecke. Daraufhin schleppte die rüstige Rentnerin die brennende Matratze eigenhändig auf ihren Balkon, auf dem die Matratze kontrolliert abbrennen konnte. Die Seniorin blieb dabei unverletzt. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits vorbei und die Matratze komplett abgebrannt. Nach längerem Lüften konnte die Seniorin zurück in ihre Wohnung.

99-Jährige trägt brennende Matratze auf ihren Balkon

Da hat sie genau richtig reagiert! Heizdecken und -kissen sorgen öfter man für Brände. Der Brandmeister des Landkreises Heilbronn Bernd Halter hat da schon so einiges erlebt. Vor einigen Jahren war er beispielsweise bei einem Gebäudebrand in Leingarten (Kreis Heilbronn), der ebenfalls durch eine Heizdecke ausgelöst wurde. "Eine hochbetagte Dame wurde in letzter Minute vom zufällig vorbeikommenden Zeitungsausträger gerettet", erzählt Kreisbrandmeister Bernd Halter. Er sagt: "Fakt ist, dass Elektrogeräte nach wie vor die Brandursache Nummer eins im Haushalt sind."

Gerade bei Heizdecken und Heizkissen gelte eine erhöhte Vorsicht:

Heizdecken entzünden sich in der Regel wegen Überhitzung durch Wärmestau oder wegen abgeknickter Kabel im Deckeninnern. Deshalb sollen eingeschaltete Heizdecken auch nie unbeaufsichtigt bleiben.

Außerdem sollten die Heizdecken vor dem Schlafen ausgeschaltet werden. "Allgemein ist es wichtig, beim Kauf von Elektrogeräten auf das CE-Zeichen und das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit zu achten."

Brandgefahr nicht nur im Bett

In der Adventszeit gilt erhöhte Brandgefahr, denn überall kommen Kerzen zum Einsatz. Beim Adventskranz besteht zum Beispiel die Gefahr, dass die Kerzen die Tannenzweige entzünden. Deshalb gilt: Nicht einfach so die Kerzen in den Adventskranz stecken, sondern immer einen nicht brennbaren Kerzenhalter verwenden, so der Kreisbrandmeister. Als Vorsichtsmaßnahme kann man einen Eimer Wasser in der Nähe bereithalten sowie einen Feuerlöscher. Und funktionieren auch noch alle Rauchmelder?

Für Lichterketten und Co. müssen zur Weihnachtszeit oft Mehrfachsteckdosen herhalten. "Sie bergen bei unsachgemäßer Verwendung oder bei mangelnder Qualität sehr große Brandrisiken", sagt Bernd Halter.

Die Steckdosenleisten können sich bei elektrischer Überlastung durch die entstehende Wärme sozusagen selbst entzünden – und zwar immer dann, wenn zu viele Geräte mit hoher Stromaufnahme an einer Steckdosenleiste angeschlossen sind.

Es ist auch wichtig, dass sie nicht abgedeckt oder hinter Möbeln verschwinden. So kann man einen Defekt nicht sofort erkennen. Außerdem sollte man Mehrfachsteckdosen niemals hintereinander schalten und die Nutzung in feuchten Räumen oder im Spülbereich der Küche vermeiden. Aha!

Von zu viel Wärme nun zur Eiseskälte auf den Straßen in dieser Woche:

Gemeinsam aufwärmen am Wärmebus in Heilbronn. SWR

Der Winter ist spätestens vergangenes Wochenende mit voller Wucht auch in Heilbronn-Franken angekommen. Obdachlose Menschen sind den Minustemperaturen oft schutzlos ausgesetzt. Um physische und herzliche Wärme zu spenden, ist in Heilbronn der Wärmebus der Kälteschutz-Hilfe unterwegs, der an obdachlose Menschen heiße Getränke, Schlafsäcke, Isomatten und weitere warmhaltende Dinge verteilt. Drei Stationen fährt der Wärmebus jeden Donnerstag im Zentrum von Heilbronn an. Die Standorte sind bereits bekannt, weshalb sich einige Menschen dort versammeln und sehnsüchtig warten. Peter Gretzke ist der ehrenamtliche Fahrer und beobachtet eine langsame Zunahme an Menschen in Not, die zum Wärmebus kommen.

Wie kann man einer Person helfen, die auf der Straße lebt und den Minustemperaturen ausgesetzt ist? Dieses Reel erklärt, wie man am besten handeln sollte:

So hilft man Menschen bei Kälte

Auch soziale Einrichtungen wie die Caritas Heilbronn-Hohenlohe, die Aufbaugilde Heilbronn und die Tafeln im Heilbronner Land sprechen von einer deutlich spürbaren gestiegenen Bedürftigkeit. Gute Nachricht: Die Spendenbereitschaft bleibt größenteils stabil.

Der Wärmebus kann nur wegen des Engagements durch Ehrenamtliche durch Heilbronn fahren. Auch Schülerinnen und Schüler haben diese Woche in Heilbronn-Franken Gutes getan:

Bei "Mitmachen Ehrensache" nahmen auch viele Schülerinnen und Schüler aus Heilbronn-Franken teil. SWR Doradzillo

Am Mittwoch war bundesweiter "Tag des Ehrenamts". In Baden-Württemberg fand an diesem Tag die Aktion "Mitmachen Ehrensache" der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft statt, an der sich der Hohenlohekreis und Kreis Schwäbisch Hall beteiligten. Die Aktion ermöglicht Jugendlichen, erste Kontakte zur Arbeitswelt zu knüpfen und sich gleichzeitig sozial zu engagieren, denn das verdiente Geld wird an soziale Projekte gespendet.

Ich habe bei "Mitmachen Ehrensache" nach einer Bilanz gefragt - wie viele Jugendliche haben mitgemacht, wie viel Geld wurde erarbeitet und wohin soll es fließen?

Noch stehe nicht fest, wie viele Schülerinnen und Schüler endgültig teilgenommen haben, es sollen jedoch mehr als 7.000 landesweit gewesen sein, sagt Gabi Kirchner, Organisatorin von "Mitmachen Ehrensache". Mindestens 4.500 Unternehmen sollen sich beteiligt haben. Die endgültige Gesamtsumme des erarbeiteten Geldes stehe ebenfalls noch nicht fest, sie soll aber mindestens 200.000 Euro betragen.

Im Kreis Schwäbisch Hall soll das Geld an drei Projekte gespendet werden: An die "Freundeskreise Asyl", die geflüchtete Kinder unterstützen, an St. Raphael in Fichtenau, die Kindern in schwierigen Situationen helfen sowie den Sonnenhof Schwäbisch Hall, der Menschen mit Handicap unterstützt. Im Hohenlohekreis wird unter anderem an den "ME-Fonds des Hohenlohekreises" gespendet, der jungen Menschen hilft, ihre kreativen Ideen umzusetzen.

Zum "Tag des Ehrenamts" in dieser Woche würde ich gerne von euch wissen:

Im Wochenrückblick von vergangener Woche habe ich euch gefragt, ob ihr eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr auf Weihnachten habt. Die große Mehrheit, rund 56 Prozent, scheinen extreme Vorfreude auf das Fest der Feste zu haben. Bei rund 22 Prozent hält sich die Weihnachtsstimmung noch in Grenzen. Genauso viele Leute fühlen sich aber auch wie der "Grinch" und haben jetzt schon die Schnauze voll von Weihnachten. Wie immer ist die Umfrage aber nicht repräsentativ und zeigt nur ein (Weihnachtsstimmungs-)Bild unserer Leserinnen und Leser.

Von so viel sozialer Wärme nun wieder zurück in die Kälte:

So schnell wie der Schnee hier war, ist er jetzt auch schon wieder weg. Es wird dieses Wochenende erst einmal wieder milder in Heilbronn-Franken. Habt ihr euren Winterurlaub schon geplant? Geht es in die Berge zum Skifahren oder ist das inzwischen ein zu teurer Spaß? Vor allem in Österreich wurden die Skipasspreise wieder erhöht. Deswegen war ich bei einem Sportfachhändler in Heilbronn und wollte wissen, ob denn inzwischen weniger Skiausrüstung verkauft wird. Das ist aber nicht der Fall! Die Nachfrage nach Skiausrüstung sei nicht eingebrochen. Skifahren scheint ein kleiner Luxus zu sein, auf den viele trotzdem nicht verzichten möchten.

Dabei gibt es ja noch anderen Wintersport, der Spaß macht, fit hält und den man vielleicht kostengünstiger betreiben könnte.

Ich habe mich in der Heilbronner Innenstadt umgehört und wollte wissen, wie ihr euch über den Winter über fit haltet:

Meine nicht-repräsentative Umfrage hat also ergeben, dass die Befragten eher weniger Skifahren gehen. Ist ja auch ein Stück von Heilbronn, bis man gescheit Ski fahren kann... Aber auch so fällt den Fußgängerinnen und Fußgängern einiges ein, um sich fit zu halten: Joggen gehen auch bei Wind und Wetter, ausgiebig spazieren, Schneeschuhwandern (wenn es denn hoffentlich weiße Weihnachten gibt), schwimmen in kalten Gewässern und vieles mehr.

Das ging diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch so ab:

