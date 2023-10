Wochenrückblick: Digital unterrichten, Barrieren überbrücken und Notfälle umgehen

Wie geht es weiter nach dem Tablet-Segen für die Heilbronner Schulen und wie sieht es in Sachen Barrierefreiheit aus? Das erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Heilbronn.

Sooo, mein Name ist Christoph Schöneberger, ich arbeite im SWR Studio Heilbronn. Die KW 43 ist auf der Zielgeraden und es ist viel passiert, wozu es definitiv noch Gesprächsbedarf gibt. So schauen etwa andere weiter in die Röhre, während manche schon handliche Flachbildschirme bekommen. Wir bleiben bei der Technik, denn die hat bei der neuen "Blitz-Brücke" in Heilbronn für einen Stolperstart gesorgt. Und für dieses Wochenende gilt besonders: Verletzt euch bitte nicht! Aber dazu später mehr. Los geht's - mit diesen Themen:

Digital unterrichten in Heilbronn - andere schauen weiter in die Röhre

Barrieren überbrücken: BUGA-Brücke mit Stolperstart

Notfälle umgehen: Gerichtsurteil sorgt für Schließung zweier Notfallpraxen in der Region

Es geht ein Ruck durch Deutschland. Zumindest durch die Schulen in Heilbronn. Denn alle Schülerinnen und Schüler in der Stadt sollen künftig ein Tablet erhalten. Damit will Heilbronn die Chancengerechtigkeit erhöhen und die Schulen digital stärken. Das Geld für das millionenschwere Projekt kommt unter anderem von der Dieter Schwarz Stiftung.

Da stellt sich aber auch die Frage - wie kommt dieses Versprechen an? Was machen die Schülerinnen und Schüler eigentlich genau mit den technischen Wunderwerken? Und wie sieht es anderswo aus?

Bei Melanie Haußmann, Schulleiterin der Heinrich-von-Kleist-Realschule Heilbronn, ist die Freude groß. Sie schwärmt davon, dass Schülerinnen und Schüler sich so besser organisieren und zusammenarbeiten können. Sie freut sich zum Beispiel auch über digitale Quiz im Unterricht.

In Heilbronn sollen alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet bekommen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Knut Neugebauer, stellvertretender Schulleiter des Robert-Mayer-Gymnasiums Heilbronn, nennt konkrete Beispiele, wie die Kinder mit den Tablets den Schulstoff ganz anders angehen können. Im Matheunterricht etwa könnten sie dreidimensionale Gebilde besser betrachten. Da seien die Geräte den grafikfähigen Taschenrechnern (GTR) überlegen. (Ich selbst bin kurz zusammengezuckt, als ich die Abkürzung GTR nach Jahren mal wieder gehört habe. Ich hatte gehofft, die Traumata seien überwunden...) Weiter stellt Neugebauer sich vor, die Tablets mit Ansteckmodulen zu Wärmebildkameras "upzugraden". Die Schülerinnen und Schüler könnten dann zum Beispiel erkennen, wo Fenster im Physiksaal undicht sind. Das ist doch mal anwendungsbezogen!

Auch für den Schülersprecher des Robert-Mayer-Gymnasiums Heilbronn Simon Waberski geht es zumindest in die richtige Richtung. Im Moment sieht es laut seiner Beschreibung so aus: "Bei uns hängt in fast jedem Raum ein Beamer, fast alle Lehrkräfte haben bereits jetzt ein Tablet, das WLAN funktioniert meistens sehr gut." Klingt nach einer Zwei Minus, vielleicht!? Er sagt, gerade die jüngeren Referendarinnen und Referendare wüssten genau, wie man die Technik bedient. Bei den erfahreneren Lehrkräften gebe es aber noch etwas Nachholbedarf.

Das moniert auch die Bildungsgewerkschaft GEW! Der Heilbronner Kreisvorstand Harald Schröder sagt, das Kultusministerium müsse eine breit angelegte Fortbildungsoffensive für die Lehrkräfte starten. Und Schröder spricht Tacheles! Für ihn ist es ein Armutszeugnis, dass eine private Stiftung dafür herhalten muss, dass Heilbronner Schulen Tablets bekommen. Das Land müsse eine Lösung mit den Kommunen finden, dass die Digitalisierung an den Schulen überall gelingt.

Trotzdem lobt Schröder Tablets nicht nur in den Himmel. Er hat in Schweden, wo die Geräte schon längst im Schulalltag angekommen sind, gesehen, dass Kindern dort eine charakteristische Handschrift fehlt, erzählt er. Für die Feinmotorik braucht es auch das Arbeiten mit Stift, Schere und Lineal. Er fordert also eine Mischform zwischen digitalisierten und analogen Unterrichtsformen.

Wie seht ihr das?

In der vergangenen Woche hat meine Kollegin Juliane Pyper euch gefragt, wie ihr zu Polizeikontrollen im Straßenverkehr steht. Da finden die allermeisten von euch, dass die durchaus hin und wieder wichtig sind. Und ihr seid euch sicher, im Falle einer Kontrolle, habt ihr nichts zu verbergen.

Es hat viel länger gedauert als gedacht und sie ist viel teurer geworden als geplant - aber vor zwei Wochen hieß es in Heilbronn: "Hurra, hurra - die BUGA-Brücke, sie ist da". Doch so mancher, der die Brücke in den letzten Tagen etwa mit dem Rad, dem Kinderwagen oder dem Rollstuhl passieren wollte, musste feststellen, es geht nicht weiter. Alles voller Stufen hier! Denn die Aufzüge sind seit Eröffnung der Brücke schon mehrfach ausgefallen.

Da fällt einem doch direkt der alte Witz aus dem Fahrstuhl ein: "Grüß Gott!", sagt der eine. Der andere meint: "So hoch fahren wir nicht." Dabei gibt es an der sogenannten Blitz-Brücke nur die Etagen 0 und 1.

Neben den Aufzügen gibt es nur Treppenstufen und zum Beispiel keine Rampe. Rollstuhlfahrerin Alexandra Knöpfle von der Selbsthilfegruppe "Gemeinsam besonders stark!" hat sich bei scheußlichem Wetter über die Brücke gewagt.

Bei ihrem Test haben die Aufzüge auch prompt funktioniert. Sie lobt, dass die Aufzüge recht geräumig sind. Es sei auch Platz für einen Elektro-Rollstuhl. Aber eins ist klar: Sie ist darauf angewiesen, dass die Aufzüge auch funktionieren. Rampen sind nicht geplant, dafür gibt es laut Stadt keinen Platz. Sobald die Aufzüge ausfallen, würde ein sehr langer Umweg über die Experimenta drohen. Was sagt die Stadt dazu? Auf Nachfrage heißt es, falls ein Aufzug ausfällt, brauche eine Firma wenige Stunden für die Reparatur. Sollte es sich um ein schwerwiegenderes Problem handeln, würde es Infos geben, um den Nutzerinnen und Nutzern unnötige Wege zu ersparen.

Wo sieht Alexandra Knöpfle eigentlich noch Nachholbedarf in Heilbronn? Sie wünscht sich überall barrierefreie Haltestellen. Auch hier frage ich nach und die Stadt teilt mit, bei den Stadtbahn-Haltestellen sei der Umbau weitestgehend umgesetzt. Nur am Rathaus nicht, dort ist kein Hochbahnsteig möglich, heißt es. Bei den Bushaltestellen habe man zwar viele der am stärksten frequentierten Haltestellen umgebaut, insgesamt steht man aber noch bei 45 von 385, der Umbau wird noch Jahre dauern. Hier gibt es also noch was zu tun, denn seit dem 1. Januar 2022 müssen eigentlich alle Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein.

Gerade mit Blick auf das Wochenende müssen wir auch noch auf ein Gerichtsurteil mit Folgen schauen. Denn wer in Randzeiten, wie nachts oder am Wochenende, einen medizinischen Notfall hat, wird es künftig schwerer haben, einen Arzt zu finden. So werden in der Region die Notfallpraxen in Möckmühl (Kreis Heilbronn) und Künzelsau (Hohenlohekreis) geschlossen.

Grund hierfür ist ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel, wonach sogenannte Poolärzte und Poolärztinnen - zum Beispiel Ruheständler - im Notfalldienst nicht automatisch selbstständig und somit sozialversicherungspflichtig sind. Das bestehende System kann so in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden, sagt die Kassenärztliche Vereinigung (KV).

Viele von euch sind darüber sehr sauer, wie die Kommentare unter unserem Facebook-Post zeigen. Eine Frau ist wütend, weil die Notfallpraxis in Künzelsau ihr schon einmal helfen konnte. Andere befürchten, in Zukunft vor vollen Notaufnahmen zu stehen.

Als Konsequenz aus dem Urteil bleiben laut Kassenärztliche Vereinigung ab sofort in Baden-Württemberg acht von 115 Notfallpraxen geschlossen. Weitere bleiben teilweise geschlossen.Posted by SWR Aktuell on Wednesday, October 25, 2023

Der Rettungsdienst und die Notaufnahmen sind von dem Urteil zwar nicht betroffen, es besteht aber die Sorge, dass jetzt mehr Menschen in die Notaufnahmen kommen - auch ohne triftigen Grund.

Wenn ihr jetzt also in den kommenden Tagen an euren Halloween-Kürbissen schnitzt, passt bitte besonders auf! Wer sich dabei lediglich leicht verletzt, soll am besten die 116 117 anrufen, rät Ute Emig-Lange von den Krankenhäusern der BBT-Gruppe, mit zum Beispiel dem Caritas Krankenhaus in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Hier findet ihr online den nächsten ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wer sich aber den Finger absäbelt, darf weiterhin ohne schlechtes Gewissen direkt in die Notaufnahme!

Ich drücke euch dabei jedenfalls die Daumen und hoffe, dass diese dranbleiben. Und wünsche euch ein schönes Wochenende!

