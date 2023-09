Nachdem die Basketballer Weltmeister sind, schwappt die Begeisterung auch in die Region. Die Polizei hat womöglich Spuren übersehen. Und: Die besten Tipps gegen den Herbst-Blues.

Jetzetle, ich bin Christoph Schöneberger vom SWR Studio Heilbronn. Ich habe mich auf Spurensuche begeben, die Ereignisse der Woche in der Region Heilbronn-Franken zusammengesammelt, habe sie mit neuen Erkenntnissen gewürzt und will euch jetzt alles zusammenpüriert servieren - wie eine Kürbissuppe mit einer Spur Ingwer. Denn KW 37 hatte vor allem eine Nachricht im Gepäck: Der Spätsommer ist schlussendlich in die Knie gegangen, der Herbst ist da. Wie ihr die Erholung und den Sommer in den Herbst und den Alltag retten könnt, dazu später mehr. Legen wir erstmal los, mit diesen Themen:

Euphorisch in die Woche gestartet sind vor allem die Sportfans in Heilbronn-Franken. Am Sonntag wurde Deutschland erstmals Weltmeister im Basketball! Das sorgte unter anderem in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), wo die HAKRO Merlins spielen, für laute Jubelschreie. Der sportliche Leiter der Mannschaft Ingo Enskat sprach von einer "Wahnsinnsgeschichte".

WELTMEISTER. 🏆🤩⚫️🔴🟡 📸 FIBA Basketball World CupPosted by HAKRO Merlins Crailsheim on Sunday, September 10, 2023

Jetzt stellt sich mir die Frage: Entsteht in Deutschland nun ein Basketball-Hype? Können die Korbjäger der deutschen Nationalmannschaft rund um Dennis Schröder einen ähnlichen Boom auslösen, wie es einst Boris Becker und Steffi Graf nach ihren Wimbledonsiegen in den 80er und 90er Jahren im Tennis gelang? In Crailsheim gibt es diese Hoffnung. Der sportliche Leiter Ingo Enskat sagte mir, die Begeisterung ist auch einige Tage danach noch da.

Es gibt ein großes Interesse an Dennis Schröder, dem Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

Und auch die Heilbronn Reds, die in der Oberliga spielen, spüren seit dem Titel oder schon seit dem Erfolg über die USA im Halbfinale ein riesengroßes Interesse am Basketball. Bei ihnen sind seitdem zehn Anmeldungen eingegangen, das sei nicht normal, erzählt mir Abteilungsleiter Tobias Maier. Die gesamte Basketballabteilung hat 250 Mitglieder, also das ist ein deutlicher Zuwachs. Das Finale hat die Abteilung auch mit anderen Mannschaften nach einem Turnier angeschaut. Jetzt wollen die Reds die Euphorie in die kommende Saison mitnehmen!

Also: The Hype is real! Wie geht es euch damit?

Ist der Basketball-Hype bei euch angekommen? Die WM hat mit mir was gemacht! Ich will jetzt öfter Basketball schauen Ich fand Basketball schon immer cool, ich spiele oder gucke schon lange Für mich ist Basketball leider nichts, daran ändert auch der Hype nichts Abschicken

Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzerinnen und Nutzer und ist nicht repräsentativ.

Aber nicht nur mit dem runden Ball läuft's in der Region - auch mit dem ovalen: Die Schwäbisch Hall Unicorns haben sich den 13. Südmeistertitel gesichert. Am 23. September geht es für die Footballer weiter mit den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Als Südmeister haben sie Privilegien, sie dürfen zu Hause spielen und müssen lediglich gegen den Viertplatzierten der Gruppe Nord ran - das sind die Berlin Rebels.

In dieser Woche hat es auch einige Entwicklungen bei den Blaulicht-Themen in der Region gegeben. Allerdings nicht bei diesem Thema, das schon in der vergangenen Woche beim Wochenrückblick eine Rolle spielte: Nachdem Unbekannte bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Steine und auch Verkehrsschilder auf die B27 geworfen haben, ist bei der Polizei bis heute kein einziger Hinweis eingegangen. Die Polizei hat keine vielversprechende Spur. Die Ermittler werten weiter Videoaufzeichnungen aus und sprechen mit den geschädigten Autofahrern, danach geht der Fall an die Staatsanwaltschaft, sagte mir eine Polizeisprecherin.

Wie ihr euch verhalten sollt, falls euch mal ein Stein auf die Windschutzscheibe fliegt, hat mein Kollege Peter Wedig für euch recherchiert.

Viele Hinweise sind bei der Polizei aber nach der Gewalttat gegen eine Obdachlose aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) eingegangen. Die Frau war Ende Juli schwer verletzt an einem Sportplatz im Stadtteil Unterbalbach aufgefunden worden. Inzwischen ist klar, sie wird eine Querschnittslähmung davontragen. Der Weiße Ring kümmert sich um die Frau, hört ihr zu, und hilft ihr auch finanziell. Die eingerichtete Sonderkommission hat in den letzten Wochen hunderte Vernehmungen und Befragungen durchgeführt. Aus der Bevölkerung seien zahlreiche Hinweise eingegangen, heißt es. Von möglichen Tätern fehlt bislang trotzdem jede Spur.

Eine Spur übersehen haben möglicherweise Ermittler in Schwäbisch Hall. Im Winter war dort die Aufregung groß, als innerhalb weniger Wochen mehrere Seniorinnen tot aufgefunden wurden und auch ein Mann in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) überfallen wurde. Bei einer der toten Seniorinnen waren sich die Ermittler recht früh sicher: Das muss ein Unfall gewesen sein. Inzwischen haben Angehörige, die nie an einen Unfall geglaubt hatten, der Staatsanwaltschaft eine neue Spur gemeldet. Unter einem Schuhabtreter in der Wohnung haben sie einen Fleck entdeckt. Oberstaatsanwalt Harald Lustig wundert sich, warum das die Spurensicherung damals nicht gesehen hatte. Der Fleck wird jetzt untersucht. Im Komplex um die getöteten Seniorinnen wurde Ende Januar in Schwäbisch Hall ein Mann verhaftet. Gegen ihn läuft derzeit vor dem Heilbronner Landgericht der Prozess. Bislang wird ihm die Tötung von zwei Seniorinnen und der Überfall eines Rentners vorgeworfen.

Für die Jüngeren ist in dieser Woche die Schule wieder losgegangen. Dabei hat es vor allem an den Grundschulen einen Zuwachs gegeben. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn sind es etwa 10 Prozent Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Lehrerinnen und Lehrer fehlen weiterhin an allen Enden und Ecken.

Die Schule geht wieder los, das sorgt auch in den Büros für ein anderes Gefühl. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Patrick Seeger

Für die nicht mehr ganz so Jungen heißt Schulstart aber auch eines: Die Urlaubszeit ist so langsam rum. Auf den Fluren im Büro oder an der Kaffeemaschine trifft man auch mal wieder wen und es kommt wieder so etwas wie Alltag auf. Wir haben euch in Heilbronn gefragt, wie ihr das gute Urlaubsgefühl einfach mit rein nehmt in den Herbst, in den Alltag, in die nächsten Wochen. Viele von euch sagen, durch die Urlaubsbilder swipen und am besten direkt schonmal den nächsten buchen:

Damit alle, groß wie klein, den Sommer und die Sonne nicht direkt wieder vergessen, habe ich für euch auch noch professionelle Ratschläge. Die kommen von Sabine Zartmann aus Leingarten (Kreis Heilbronn). Sie ist Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Ihr Tipps sind: Die letzten warmen Sonnentage genießen, dazu Bewegung und frische Luft. Wer seinem Urlaub nachtrauert, soll nochmal zum entsprechenden Restaurant gehen (Grieche, Italiener, ...). Denn: Mediterrane Ernährung ist gesund, sagt sie. Die ungesättigten Fette, etwa aus Olivenöl und Fisch, senken das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen. Das hört man doch gern. Wer vor der Schule oder vor der Arbeit noch nicht so richtig Lust auf den Tag hat, soll sich auf die Highlights freuen, selbst wenn das nur der Plausch zum Kaffee ist. Mit dem richtigen Mindset geht wohl alles!

Mit diesen Ratschlägen wird auch eure Stimmung im Herbst aufgehellt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Noch ein Ermittlungsstand in eigener Sache: Mein Kollege Peter Wedig hat in der vergangenen Woche an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alkoholfreie Weine derzeit im Trend liegen und euch gefragt, was ihr davon haltet. Und siehe da: 63,6 Prozent von euch stimmten ab für: "Find ich gut. Dann können Fahrerin oder Fahrer mit anstoßen." Nur jeder Zehnte meinte, ein Kater am Morgen danach gehört zu einem feucht-fröhlichen Abend schon dazu. (Die Umfrage stellt allerdings nur ein Meinungsbild dar und ist nicht repräsentativ.) Das Heilbronner Weindorf dauert aber noch bis Sonntag, da gibt es also - bei doch nochmal tollem Wetter - Gelegenheit nach dem Motto: So jung kommen wir nicht mehr zusammen!

Ein guter Weißwein, egal ob mit oder ohne Alkohol, passt übrigens bestens zu einer herbstlichen Kürbissuppe. Lasst es euch schmecken!

Meistgeklickt! Das hat die Menschen in der Region Heilbronn-Franken diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns:

online.studioheilbronn@swr.de