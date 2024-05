Wochenrückblick: Von Blaulicht- und Sofa-Geschichten und der Qual der Wahl

Die Polizei ist stets gefordert, Wähler sollten zweimal hinschauen und ein Landwirt setzt alle(s) aufs Mohnsofa. Das war diese Woche in Heilbronn-Franken los.

Hallo da draußen, ich bin Nicole Heidrich aus dem SWR Studio Heilbronn. Wir blicken auch diese Woche mit ausgewählten Themen wieder zurück. Passiert ist so einiges in Heilbronn-Franken. Die meisten dürfen sich aber wohl über einen freien Tag – Fronleichnam – gefreut haben. Um den soll es aber hier nicht gehen, sondern darum, dass die Polizei wohl nie einen Feiertag hat, dass ein Jahrzehnte zelebriertes Wahlsystem die Menschen immer wieder vor große Herausforderungen stellt und dass Selfie-Jäger es sich im Mohnfeld bequem machen.

Die Themen der Woche im Überblick

Die Polizei war schwer beschäftigt

Kommunal- und Europawahl 2024 und Wahlpannen im Vorfeld

Ein Selfie-Sofa im Erlenbacher Mohnfeld

Nicht, dass die Polizei jemals einen einfachen Job hätte, die zurückliegenden Tage aber hatten es schon in sich. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn), so hieß es diese Woche in einer Mitteilung, ging ein Mann auf eine Beamtin los - und ihr direkt an den Kragen. Er würgte die Frau demnach fast bis zur Bewusstlosigkeit. Was war passiert? Zuvor hatte der 20-Jährige die B27 in der Nacht offenbar mit einem Radweg verwechselt und war dort auf seinem Drahtesel und unter Drogeneinfluss unterwegs – und das ohne Licht. Das nahmen die Ordnungshüter zum Anlass, ihn mit auf die Wache zu nehmen. Von dort türmte er und begab sich zurück auf die Bundesstraße. Wieder stoppte ihn die Polizei, womit der 20-Jährige wohl nicht ganz einverstanden war. Er wehrte sich, griff an und würgte die Polizistin. Die Folge: Vier Polizeikräfte und eine Sanitäterin wurden bei dem Einsatz verletzt. Zwei davon waren dem Polizeibericht zufolge erst einmal dienstunfähig.

Traurig endete eine Motorradfahrt am Sonntag. Auf der Landstraße zwischen Güglingen und Eppingen-Kleingartach (Kreis Heilbronn) verunglückte ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer, er starb.

Einen ebenfalls heftigen Einsatz hatten die Einsatzkräfte in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) in der Nacht zum Montag. Ein 66-Jähriger soll dort mehreren Autofahrerinnen und -fahrern und Polizeibeamtinnen und -beamten mit einem Messer und explosiven Stoffen gedroht haben. Die Polizei musste ihn mit einem Schuss ins Bein stoppen. Zuvor hatte er laut Bericht mit gefährlichen Fahrmanövern auf der Gegenfahrbahn beinahe einen Unfall provoziert. Helferinnen, Helfer sowie die hinzugerufene Polizei soll er dermaßen bedroht haben, dass die Beamten ihn nur mit Pfefferspray und der Schusswaffe stoppen konnten.

Menschen sind unter Drogen stehend oder bewaffnet unterwegs. Liest man solche Meldungen, denkt man sich schon: Wie sicher bin ich eigenlich im eigenen Alltag unterwegs? Zumindest: Wie sicher fühle ich mich da? Das fragt auch die Stadt Heilbronn – und zwar 15.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Hintergrund der Umfrage ist unter anderem die Waffenverbotszone ab Juni in und um den Bahnhof.

Generell ist Sicherheit in Kommunen – und was diese dafür tun - ein großes Thema, auch im Wahlkampf:

Apropos Wahlkampf… Am 9. Juni heißt es: Ran an die Urne! Es geht um die Kommunal- und Europawahl 2024 in Baden-Württemberg. Erst mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten:

Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben die Wahl Nach Schätzung des Statistischen Landesamtes werden zur Europa- und der gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahl rund 8,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg wahlberechtigt sein. Davon werden rund 7,8 Millionen deutsche Staatsangehörige und rund 830.000 Bürgerinnen und Bürger anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sein. Erstmals dürfen in der Bundesrepublik auch 16- und 17-Jährige über die Zusammensetzung des Europaparlamentes mit abstimmen. Dies werden in Baden-Württemberg nach Angaben der Statistik voraussichtlich rund 190.000 Wahlberechtigte sein - und damit rund 2,3 Prozent aller Wahlberechtigten.

Bei den Kommunalwahlen 2024 entscheiden die Wahlberechtigten die Zusammensetzung der Gemeinderäte und Ortschaftsräte in den 1.101 Städten und Gemeinden im Land. Ebenfalls gewählt werden die Mitglieder der Kreistage in den 35 Landkreisen sowie der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart.

Wer mehr wissen will, Hintergründe zur Wahl gibt es hier:

Auch hier. Oder beispielsweise hier.

So weit, so gut. Also: Wahlunterlagen zur Hand nehmen, Kreuzchen setzen und entweder als Briefwahl abschicken oder am 9. Juni direkt im Wahllokal des Vertrauens in die Urne werfen? Nicht ganz, denn derzeit häufen sich gefühlt die News rund um fehlerhafte Wahlunterlagen im Vorfeld. Da denkt man sich: So manch Verantwortlicher hätte sich da vielleicht selbst vorher mal durch die Beschreibungen klicken können. Mal hat es offenbar die Druckerei verbockt, mal ist wohl das Landratsamt Schuld: Dabei sollte man meinen, nach rund sieben Jahrzehnten Erfahrung müsste das doch langsam sitzen.

Klar, Traditionen will man wahren (Papier und Stift sind offenbar unverzichtbare Utensilien für eine Wahl in unserer doch so modernen, sich rasant entwickelnden Welt), aber es hinterlässt ein mulmiges Gefühl: In Künzelsau zum Beispiel sollen Wählerinnen und Wähler die Unterlagen genau prüfen. Die Stadt teilte diese Woche mit: "in Einzelfällen" könne es in der Druckerei für den Wahlbezirk Künzelsau zu Problemen gekommen sein. Das Resultat: Es könnte etwas in den Wahlunterlagen, die verschickt wurden, fehlen.

Auch das Heilbronner Landratsamt gab bekannt: Auf einigen Stimmzetteln für die Kreistagswahl in Eppingen und Ittlingen (beide Kreis Heilbronn) wurden Namen nicht aufgeführt. Betroffen waren die Unterlagen von etwa 2.000 Menschen dort. Auch in Freiburg, Karlsruhe und Ulm gab es Probleme. Drum prüfe, wer Wahlunterlagen ausfüllt...

… oder sich Mohnblumen ins hofeigene Feld setzt.

Aus rein landwirtschaftlichen Gründen hat das Landwirt Stefan Kerner aus Erlenbach (Kreis Heilbronn) getan. Irrer Nebeneffekt: Die Blütenpracht hat auch allerlei Fotomotiv- und Selfie-Jäger – oder einfach Flora-Freunde sowie Tagestouristen und Verliebte angezogen. Ein Teil davon allerdings trampelte unangemeldet und rücksichtslos über die Pflanzen hinweg.

Statt sich lange darüber zu ärgern, nutzte Kerner – ganz pfiffig – die Gunst der Mohnblütenstunde und ebnete den Besucherinnen und Besuchern noch den Weg für das Blumenmotiv: Kurzerhand zog er eine Schneise in das Feld, stellte ein Sofa hinein, rief einen Fotowettbewerb aus – und nutzte das Ganze auch als Marketingmöglichkeit für seine Öle. Win-Win für alle.