Wochenrückblick: Jingle Bells in allen Facetten und einmal Autobahn ohne scharf, bitte.

Ein letztes Mal Weihnachten, ab nächster Woche gibt's dann neue Themen, versprochen - das (und fast nur das) erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Heilbronn.

Hi in die Runde, ich bin Peter Wedig vom SWR Studio Heilbronn. Wir schauen mal zusammen, was diese Woche die Region bewegt oder nicht bewegt. Und eines steht fest: Diesmal geht es um die ganz großen Fragen:

Nur für den Fall, dass es jemand nicht mitbekommen hat: Weihnachten steht vor der Tür! Und ja, das war natürlich für uns diese Woche ein großes Thema. Genau genommen nicht nur eines, sondern gleich viele verschiedene. Denn wenn man genauer hinschaut, kann Weihnachten ganz schön unterschiedlich aussehen.

Zum Beispiel war mein Kollege Timo Leiß im Heilbronner Gefängnis und hat sich dort mal angesehen, wie die Insassen Weihnachten verbringen. Da wird fleißig gebacken, es gibt sogar ein paar Geschenke und vor allem eines gibt es, was wahrscheinlich am wichtigsten ist: etwas Abwechslung.

Meine Kollegin Christina Kast war dagegen in Heilbronn-Böckingen unterwegs. Da hat sie sich umgehört, welchen Stellenwert Weihnachten in anderen Religionen besitzt. Für viele ist das Fest dann einfach ein sehr erfreulicher Anlass, mal wieder mit der ganzen Familie zusammenzukommen. Und auch Plätzchen und Weihnachtsbaum gehören für immer mehr dazu:

Was dagegen hoffentlich bald der Vergangenheit angehört: Tiere zu Weihnachten zu verschenken. Denn die landen dann meist nur kurz darauf im Tierheim, wenn die neuen Besitzer feststellen, dass sie gar nicht genug Zeit für das Tier haben. Meine Kollegin Anouk Krafft hat sich im Heilbronner Tierheim und in Schwäbisch Hall umgehört und da zeigt sich: Wer kurz vor Weihnachten ein Tier will, bei dem wird besonders genau hingeschaut. Andere Städte verhängen sogar einen Vermittlungsstopp rund um die Feiertage:

Meine Kollegin Alice Robra wiederum hat Syed Ibrahim, den indischen Honorarkonsul des Bundesstaats Kerala und Leiter des dortigen Goethe-Instituts begleitet - und auch dem gefällt Weihnachten ausgesprochen gut:

Was natürlich für viele auch zu Weihnachten gehört: Geschenke. Also ab zum nächsten Thema:

Für die Kleinen kommen die Geschenke gerne noch per Weihnachtsmann und Rentierschlitten, für die Älteren hat der Weihnachtsmann meist eher ein großes Lieferauto mit der Aufschrift DHL, Hermes, DPD oder ähnlichem. Allerdings kommt nicht jedes Paket auch an seinem Bestimmungsort an. Mal geht der Paketaufkleber verloren, mal wird ein Paket nicht abgeholt, mal steht auch kein Absender dran und mal reißt ein Karton auf und der Inhalt landet irgendwo im Postauto. Was dann?

Dann wird natürlich noch versucht nachzuvollziehen, von wem das Paket sein könnte. Klappt das auch nicht, wird es mindestens ein halbes Jahr aufbewahrt, falls sich noch eine Besitzerin oder ein Besitzer meldet. Meldet sich niemand, dann werden die Pakete versteigert. Da kann jeder mitmachen, zum Beispiel auch Markus Elsässer aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn):

Bei den Bergen an unzustellbaren Päckchen, die Markus Elsässer ersteigert, kann man sich durchaus wundern, dass überhaupt noch etwas ankommt. Gerade zur Weihnachtszeit sind die Paketdienste auch enorm gefragt. Aber was steht denn aktuell besonders in der Gunst der Leute: Shopping lieber zu Hause mit Wärmflasche und Kakao am Laptop oder vielleicht doch lieber der Gang in die Innenstadt, wo man die Sachen auch anfassen kann (und sichergehen, dass die Jacke überhaupt sitzt)?

Meine Kollegin Anouk Krafft hat deswegen mal gefragt, worauf setzen die Heilbronnerinnen und Heilbronner?

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, die Mehrheit der befragten Leute setzt aber auf die Innenstadt. So tut man dem Einzelhandel was Gutes, man hat weniger Stress beim Umtauschen, wenn man vorher alles anprobieren konnte. Und den Gang zur Post spart man sich auch.

Wir haben bisher also die Feierlichkeiten selbst und die Geschenke dazu, fehlt nur noch das Festmahl:

Es ist eigentlich nur eine kleine Nachricht, aber das Thema trifft wohl einen Nerv - denn vielleicht musste der eine oder die andere die Mittagspause ohne Döner verbringen.

Bei Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ist bei einem Lkw der Vorderreifen geplatzt, der Laster krachte in eine Betonwand und dann in die Mittelleitplanke. Der 20-jährige Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die eigentliche Tragödie betraf jedoch die Ladung: Ganze 21 Tonnen (!) an tiefgekühlten Dönerspießen haben sich über die Autobahn verteilt.

Ein Autofahrer, der nicht mehr ausweichen konnte, fuhr über einen der Spieße, wodurch sein Auto leicht beschädigt wurde. Die Autobahn musste für die Reinigung erst mal gesperrt werden, die Dönerspieße wurden in einen anderen Lkw umgeladen. Was anschließend aus ihnen geworden ist? Das ist leider nicht bekannt.

Da wir jetzt beim Thema Essen sind, stellt sich hier jetzt natürlich noch die Frage: Wie sieht euer Essen an Heiligabend aus? Klassischer Kartoffelsalat (bitte schwäbisch ohne Mayo) mit Saiten? Oder darf's ein bissle mehr sein?

Wie sieht euer Essen an Heiligabend aus? Ganz klassisch: Kartoffelsalat und Würstchen! Also bei mir muss es schon was Besonderes sein, gerne auch aufwendig. Ich hab da gar keinen Einfluss drauf, ich bin eingeladen. Abschicken

Letzte Woche hatte ich gefragt, wie beliebt Mehrwegboxen für's Essen to go sind: Eine knappe Mehrheit hält nix davon. Rund ein Drittel findet sie zwar gut, hat aber einfach zu selten eine Box dabei. Vorbildlicher ist da knapp mehr als ein Viertel: Die haben immer ein passendes Gefäß für jede Gelegenheit dabei.

An dieser Stelle ab in die Feiertage, lasst euch reichlich bescheren und bis zur nächsten Woche!

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Heilbronn-Franken diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studioheilbronn@swr.de.