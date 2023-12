Wochenrückblick: G9 soll kommen, Mehrweg ist schon da, Zeitarbeiter müssen gehen

Beim Mehrweg ist noch Luft nach oben, beim achtjährigen Gymnasium ist anscheinend die Luft raus - das und noch mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Heilbronn-Franken.

Hi in die Runde, ich bin Peter Wedig vom SWR Studio Heilbronn. Wir schauen mal zusammen, was diese Woche die Region bewegt oder nicht bewegt. Es geht ums Essen, um die Schule, um die Arbeit - quasi also um das ganze Leben:

Wer will, kann in der Gastronomie seit diesem Jahr sein Essen to go in einer wiederverwendbaren Mehrwegbox mitnehmen. Die gibt es entweder direkt beim Betrieb gegen Pfand oder man kann sein eigenes Behältnis von zu Hause mitbringen. Es mangelt aber an den Nutzerinnen und Nutzern, wie diese Woche der Blick in den Hohenlohekreis gezeigt hat:

Jetzt hab ich mich viel damit beschäftigt, ob das praktisch für den Betrieb oder für Kundin und Kunde ist. Aber eigentlich geht es ja vor allem darum, Müll zu sparen. Also die Frage: Geht das Konzept auf?

Der Hohenlohekreis müsste das ja genauer wissen, dachte ich mir, denn dort wurden Unternehmen gezielt gefördert, die beim Mehrwegsystem "Hohenlohe to go" mitmachen. Die Antwort der Gastronomie-Betriebe ist aber erst einmal ernüchternd: Ausgerechnet die Unternehmen, die besonders viel Müll verursachen, sind von der gesetzlichen Regelung nicht betroffen.

So kann das im Alltag aussehen: Das Essen kommt in eine Box, die danach nicht in den Müll muss. SWR

Denn es gibt halt auch einige Ausnahmen von der Regel: Ist der Betrieb kleiner als 80 Quadratmeter oder hat weniger als fünf Mitarbeitende muss er keine Mehrweg-Lösung anbieten. Papier- und Pappverpackungen brauchen auch keinen Ersatz. Heißt: Bei praktisch jeder Imbissbude und jedem Pizzakarton hat sich am Müllaufkommen gar nix geändert.

Frage in die Runde: Wie sieht's bei euch aus mit der Mehrwegverpackung?

Benutzt ihr Mehrwegverpackungen? Ja, ich hab permanent eine Box dabei. Find ich ja gut, aber ich vergess die Box dauernd. Ne, also das ist mir zu doof. Lieber Einweg, dann muss auch keiner abspülen. Abschicken

Der Rekordhalter im Hohenlohekreis schafft es wohl, bis zu 40 Portionen pro Tag in Mehrweg auszugeben. Im Schnitt sind es pro Gastro-Betrieb rund zehn Portionen pro Tag - das zumindest die Erfahrung von "Local to go", dem Unternehmen, das die Boxen für "Hohenlohe to go" herstellt.

Zeit für ein Rechenbeispiel: Bei zehn Packungen am Tag und 25 Betrieben, die an "Hohenlohe to go" teilnehmen, und wiederum fünf Öffnungstagen in der Woche, würden im Monat rund 5.438 Einwegverpackungen gespart - so schätzt es der Hohenlohekreis. Aufs Jahr gerechnet, könnten das bis zu 65.250 Verpackungen sein, die gespart werden. Klingt viel, aber was das an Müllvolumen bedeutet, lässt sich laut Hohenlohekreis leider nicht messen. Es bleibt also bei einer solchen theoretischen Hochrechnung.

Über 65.000 solcher Verpackungen weniger - klingt viel, ist aber nur ein geringer Anteil. SWR

Wie geht's also weiter? Laut Kreis, Betrieben und Hersteller hätte sich gezeigt: Die Umsetzung klappt nur, wenn halt auch Kundin oder Kunde dahinterstehen. Deswegen sollen die in Zukunft stärker dafür sensibilisiert werden.

Apropos, beim Müll hat sich diese Woche auch noch mehr getan. So gibt es ab Januar im gesamten Landkreis Heilbronn Müllautos mit einem neuen Logo (vereinfacht ausgedrückt) - weswegen jeder zu Beginn des neuen Jahres noch mal genau in den Abfallkalender schauen sollte, denn der eine oder andere Tag kann sich da ändern:

Wem die Rechnerei in Sachen Müll grade gar nicht geschmeckt hat, dem wird das nächste Thema noch weniger gefallen - denn da heißt es in Zukunft eventuell bald: ein Jahr mehr Matheunterricht:

Seit Dienstag wissen wir: Baden-Württemberg will ein neues Modell für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium erarbeiten. Das Bürgerforum zur Zukunft des Gymnasiums hat die verlängerte Schulzeit empfohlen, ab Januar sollen die Planungen dafür losgehen.

Die BW-Landesregierung nimmt sich den Vorschlag aus dem Bürgerforum zu Herzen. Demnach könnte das Schulsystem angepasst werden.Posted by SWR Aktuell on Tuesday, December 12, 2023

Der Blick in die Region zeigt: Man sieht die Planung positiv, zum Beispiel bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Main Tauber-Hohenlohe:

Ob die Umsetzung aber auch klappt, da ist man bei der GEW noch etwas skeptisch. Denn mehr Schule heißt, es braucht mehr Personal. Und das ist eben ziemlich knapp. Deswegen wird wiederum mehr Geld benötigt werden. Außerdem warnt die GEW-Kreisvorsitzende Jana Kolberg, bei der Diskussion den Blick nicht allein aufs Gymnasium zu richten, sondern lieber die Gelegenheit zu nutzen, sich Bildung in Deutschland insgesamt anzuschauen.

"Lernen, Kreativität und Entwicklung sind Prozesse, die Zeit benötigen. Deshalb brauchen wir ein modernisiertes G9 mit Wahlmöglichkeiten für G8" - so das Bürgerforum bei seiner Empfehlung. dpa Bildfunk dpa - Daniel Karmann

Wie schnell die Planung geht, das ist noch offen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält es aber zumindest mal für unwahrscheinlich, dass es bereits zum nächsten Schuljahr soweit ist.

Was halten eigentlich diejenigen davon, die wirklich Erfahrung mit G9 haben? Das Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein (Kreis Heilbronn) gehört seit über zehn Jahren zu den G9-Modellschulen im Land. Die Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe können also aus erster Hand erzählen, was sie davon halten.

Und genau deswegen hat meine Kollegin Anouk Krafft sie mal gefragt:

Der Tenor ist eindeutig: Das eine Jahr mehr tut gut für die eigene Entwicklung. Es nimmt den Druck, gibt einem mehr Zeit, sich Gedanken über die eigene Zukunft zu machen. Als die Schülerinnen und Schüler die Wahl zwischen G8 und G9 hatten, entschieden sich von 120 Leuten nur zwei für die achtjährige Variante. Eindeutiger geht es wohl kaum.

Die schlechte Nachricht der Woche: Der Autobauer Audi wird sich in seinem Neckarsulmer Werk (Kreis Heilbronn) von allen Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern trennen. Betroffen sind mehrere hundert Mitarbeitende, eine genaue Zahl gibt es von Audi nicht. Die meisten hätten seit weniger als einem Jahr in dem Werk gearbeitet.

Immerhin: Für die Stammbelegschaft gilt unverändert eine Beschäftigungssicherung bis 2029. Und auch Kurzarbeit sei derzeit nicht geplant.

Woran liegt es aber? Der Neckarsulmer Audi-Werkleiter, Fred Schulze, sagt, dass die Nachfrage nach Elektromodellen einfach nicht so eingetroffen ist, wie das anfangs prognostiziert wurde. Das betrifft ganz konkret auch den e-tron GT, der in den Böllinger Höfen in Heilbronn produziert wird.

Montage des Audi e-tron GT in den Böllinger Höfen (Heilbronn 2021): Die Nachfrage war jedoch geringer, als anfangs gedacht. AUDI AG

Bis das Werk wieder besser ausgelastet werden kann, wird es erst noch ein halbes Jahr dauern. Im zweiten Halbjahr 2024 soll der neue A5 vom Band rollen - allerdings eben später als geplant. Erst Ende 2024 kommt dann noch der neue A7 dazu. Um die Zeit zu überbrücken, sollen einzelne Mitarbeitende zum Standort in Ingolstadt wechseln oder innerhalb von Neckarsulm in Bereiche mit höherer Auslastung.

Aufatmen dürfen dagegen die Mitarbeitenden von Bosch am Standort Abstatt (Kreis Heilbronn): Der Automobilzulieferer will mindestens rund 1.500 Stellen abbauen, der Ableger im Kreis Heilbronn soll davon allerdings nicht betroffen sein. Rund 6.200 Menschen arbeiten dort, die Zahl soll auch im kommenden Jahr stabil bleiben.

Zum Abschluss: Wer schon im Fußballfieber für die EM 2024 war, dessen Begeisterung hat diese Woche vielleicht einen kleinen Dämpfer bekommen. Denn wie es aussieht, ist Heilbronn für die Nationalmannschaften nicht gut genug als Trainingscamp. Bis zum 15. Januar gibt es zwar noch eine klitzekleine Chance, dass eine der Mannschaften das Frankenstadion unsicher macht, aber groß ist die Chance eben nicht.

Daher einen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen vom SWR Studio Tübingen: Denn Freudenstadt hat sich die dänische Nationalmannschaft geschnappt. Die war wegen Stuttgart als Spielort auch für Heilbronn im Gespräch. Zugegeben: Das Wellness-Hotel dort sieht in der Tat nicht übel aus...

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Heilbronn-Franken diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studioheilbronn@swr.de.