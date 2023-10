Was Notfallpatienten in Möckmühl und Künzelsau machen können

per Mail teilen

Die Notfallpraxen in Möckmühl und Künzelsau sind ab sofort dauerhaft geschlossen. Das könnte vor allem gleich am ersten Wochenende zu Problemen führen.

Die Notfallpraxen in Möckmühl (Kreis Heilbronn) und Künzelsau (Hohenlohekreis) sind seit dieser Woche dauerhaft geschlossen. Am diesem ersten Wochenende wird sich zeigen, wie Notfallpatientinnen und -patienten damit zurechtkommen. Nach Recherchen des SWR haben die Menschen verschiedene Möglichkeiten.

Notfallnummern immer erreichbar

Wer einen Notfall hat, der kann natürlich ohne Anmeldung in eine andere Praxis fahren. Von Künzelsau aus wären das Schwäbisch Hall oder Öhringen (Hohenlohekreis), für Möckmühl dann Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) oder Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). In akuten Fällen können sich Patientinnen und Patienten aber auch an den telefonischen Patientenservice wenden. Unter der 116 117 bekommen sie dann eine medizinische Ersteinschätzung.

Hausbesuche gibt es weiter

Laut Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Stuttgart ist die 116 117 vor allem dazu da, Hausbesuche zu koordinieren. Es gebe weiterhin einen Fahrdienst, der in medizinisch notwendigen Fällen zu den Patientinnen und Patienten fährt - dann, wenn diese nicht die Möglichkeit haben, in die Notfallpraxis zu kommen, weil sie bettlägrig sind.